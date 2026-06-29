AIエージェント時代を生き抜く「DXイノベーション検定(TM)」の締め切り間近！

一般社団法人 日本イノベーション融合学会

一般社団法人日本イノベーション融合学会（IFSJ）は、AIエージェント時代にDX推進人財の基礎的な知識を問う新たな知識認定制度「第17回DXイノベーション検定(TM)（略称：DXi 検定(TM)）」および準拠eラーニング教材「DXi eラン2026春」の受検・申込締め切りが間近に迫っていることをお知らせいたします。

本検定は、第17回より「イノベーション検定(TM)シリーズ」として体系化いたしました。急速に変革するビジネス環境において、最先端分野を横断的に理解し、イノベーションを創出できる人財の育成は待ったなしの課題です。これまでの検定実績から得られた知見を結集し、AIエージェント時代の技術とビジネスの動向から主要トレンドを網羅しています。

受検結果の総合スコアにより3段階のレベル認定を行い、自身のスキルを可視化できます。技術系・ビジネス系を問わず、あらゆる職種の方や学生の皆様にも受検いただけます。

個人様にとって： AIエージェント時代の「自己研鑽の振り返り」として

法人・団体様にとって： より実践的な「DX人財育成の適切な評価基準」として

合格者には、国際標準の知識証明である「オープンバッジ」を進呈いたします。 DX人財・AI活用人財の育成に関心のある個人・法人の皆様は、この貴重な機会を逃さず、ぜひお早めにお申し込みください。

⇒お申し込みは、https://www.ifsj.or.jp/dx_certificate/

ｅラーニング教材「DXi eラン2026春」

申込期間 2026年4月15日（水）10:00～2026年7月5日（日）

ご利用期間 申込から120日間



「第17回DXイノベーション検定(TM)（略称：DXi 検定(TM)）」

申込期間 2026年4月15日（水）10:00～2026年7月8日（水）

開催日（個人） 2026年7月26日（日）

実施時間帯 13:00～14:00

開催日（法人・団体） 2026年7月13日（月）～2026年7月24日（金）

実施時間帯 13:00～14:00

結果開示 個人ごとの結果は検定試験終了時

検定試験の結果公開は、2026年８月下旬

※「DXイノベーション検定(TM)（通称：DXi検定(TM)）」は、商標登録出願中です。



■ 学会概要

当学会（IFSJ）は、グローバル化時代に変化と競争に果敢にチャレンジし、新たな価値を生み出すイノベーティブ人財を多方面から結集しています。異分野間の融合領域においてイノベーションを創出することで、我が国の活力を増進し、社会経済力向上、国際貢献に資することを目的としています。





■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本イノベーション融合学会（IFSJ）イノベーション融合ベース

イノベーション検定事業事務局

E-mail：dxinfo@ifsj.or.jp

URL：https://www.ifsj.or.jp/(https://www.ifsj.or.jp/)