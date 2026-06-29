Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] 一般販売開始！お試しで購入できる2曲版も

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、以下「NEXST」）と、4人組実力派K-POPグループ「KISS OF LIFE」がコラボレーションしたVRコンテンツ『Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]』が、本日(6月29日)より通常版（全4曲収録）および2曲収録版の販売を開始されました。

ご購入特典として、通常版・2曲収録版ともに、デジタルフォトカード「PhotoEX」をランダムで1枚付与いたします。

本作は、昨年12月に日本デビューを記念して開催された『KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]』より、日本オリジナル曲「Lucky」をはじめ、クールなR&Bヒップホップジャンルの「Igloo」、公開2日目でSpotifyでのストリーミング再生回数が20万回を突破した「Tell Me」、グループが持つ洗練されたR&Bの魅力を体現する「W.House」の全4曲をVR映像として収録しています。

まるでライブ会場の最前列にいるかのような、圧倒的な臨場感と没入感を実現した音楽体験コンテンツです。 端末の動きやスワイプ操作により、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができ、"推し"を自らの視点で追いかけることができます。アーティストの細やかな表情や息遣い、会場の空気感までもリアルに感じられる新感覚のVR体験を、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけます。

SNSキャンペーンの実施が決定！抽選で「PhotoEX」をランダムにプレゼント

リリースを記念してSNSキャンペーンの実施が決定いたしました！ 応募期間中に本コンテンツをご購入いただき、Xmersive公式アカウント（@NEXST_ENT）をフォローのうえ、ハッシュタグ「#XmersiveでKIOFをもっと近くに」と「#GetCloserToKIOFwithXmersive」を両方つけて感想をご投稿いただいた方の中から、抽選で30名様に「PhotoEX」をランダムで追加1枚プレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

応募期間： 7月12日(日) 23:59まで

応募フォーム： https://forms.gle/Zmyg6MEAz1R4XJd59(https://forms.gle/Zmyg6MEAz1R4XJd59)

※Xへご投稿いただいた後、上記フォームからのエントリーが必要です。必要事項を明記の上、ご応募をお願いいたします。 ※追加プレゼントのPhotoEXは、ご購入時に付与されたものと同一の絵柄になる可能性もございます。あらかじめご了承ください。 ※本キャンペーンは「通常版（全4曲収録）」のご購入者を対象としております。「2曲収録版」をご購入の方は対象外となりますのでご了承ください。

【Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] 販売情報】

■コンテンツ名：Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]

【通常版】

日時：2026年6月29日(月)正午(JST)～

価格：29.99ドル

コンテンツ内容 ：

01. Lucky

02. Igloo

03. Tell Me

04. W.House

デジタルフォトカード

（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムに付与されます。*1

【2曲販売】

日時：2026年6月29日(月)正午(JST)～

価格：6.99ドル

コンテンツ内容 ：

01. Lucky

02. Igloo

デジタルフォトカード

（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムに付与されます。*1

*1 デジタルフォトカード

※絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

※複数ご購入の場合は、ご購入数に応じて付与いたします。

■視聴環境：動作保証OSバージョン： iOS 12／Android 9 / MetaQuest 3 / 3S

動作保証端末：iPhone SE2

／CPU：Snapdragon 835 メモリ：RAM 4GB（App ストア・Google Playストア・Meta Horizon ストアの配信対象国に準ずる）

■対応言語：英語・日本語

「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」スマートフォン版アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS):https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177(https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177)

Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive)

「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」Meta Quest版アプリダウンロードはこちらから

Meta Horizon Store：https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS)：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101(https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101)

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex)

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENT(https://x.com/NEXST_%20ENT)

NEXST 公式X：https://x.com/NEXST_AI(https://x.com/NEXST_AI)

VRコンテンツ・アプリ・購入に関するお問い合わせ

NEXST株式会社 contact@nexst.inc

次世代VR LIVEプラットフォーム「Xmersive」とは

「Xmersive」は、ただのライブ視聴では終わらない、没入感を超えたVRライブ体験アプリです。実在するアーティストが“そこにいる”と感じられる圧倒的な臨場感を、180度の高解像度VR映像で実現し、視聴環境に応じてこれまでにない感動体験をお届けします。

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENT(https://x.com/NEXST_%20ENT)

NEXSTとは

これまでの推し活を超える、新しいエンターテインメントへ。

私たちは、リアルとデジタルを融合させることで、これまでにない新しいワクワクを提供します。

“好き”という気持ちをあらゆる角度から刺激し、その可能性を広げていくこと。

そして、未来のエンターテインメントをアーティスト・ファン・ユーザーと共に創り上げていくこと

それこそが、NEXSTが思い描くエンタメの新しい世界です。

公式HP: https://nexst.inc

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_ENT (https://x.com/NEXST_ENT)

公式Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official

KISS OF LIFEプロフィール

KISS OF LIFE（キスオブライフ）は、ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、

KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめました。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めています。

KISS OF LIFE 公式チャンネル

公式X：https://x.com/KISSOFLIFE_S2(https://x.com/KISSOFLIFE_S2)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kissoflife_s2/(https://www.instagram.com/kissoflife_s2/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official(https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official)

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official(https://www.tiktok.com/@kissoflife_official)