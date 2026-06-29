Desktop Mate ポムポムプリン DLC、2026年サンリオキャラクター大賞の1位獲得を記念して期間限定20%オフセール開催

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、2026年6月28日(日)に発表された「2026年サンリオキャラクター大賞」でのポムポムプリンの1位獲得を記念し、Desktop Mate ポムポムプリン DLC(https://store.steampowered.com/app/4145030/)を期間限定で20%オフで販売することをお知らせいたします。

セール期間は2026年6月29日(月)12時から2026年7月13日(月)12時までの2週間となります。

ポムポムプリン、2026年サンリオキャラクター大賞で1位獲得

サンリオキャラクター大賞は、1986年から続く年に一度のサンリオキャラクター人気投票イベントです。2026年は第41回目を迎え、450を超えるサンリオキャラクターの中からエントリーされた90キャラクターが対象となりました。

最終結果は6月28日(日)、パシフィコ横浜で開催された「サンリオフェス2026 in みなとみらい」で発表され、ポムポムプリン(https://store.steampowered.com/app/4145030/)が見事1位を獲得しました。ポムポムプリンは2026年がデビュー30周年のアニバーサリーイヤーでもあり、二重の喜びの中での1位獲得となりました。

Desktop Mateでは、このたびの1位獲得を心からお祝いし、ポムポムプリンファンのみなさまにより親しんでいただける機会としてセールを実施いたします。

PV動画公開中

ポムポムプリンが実際にデスクトップで動く様子をPV動画で公開中です。かわいらしい日常の仕草から個性あふれる特別なモーションまで、その魅力をぜひ動画でご覧ください。なお、本動画ではポムポムプリンのほか、Desktop Mateで展開中のサンリオキャラクターズも登場します。

YouTube : https://youtu.be/4LqfparG09I

Desktop Mate ポムポムプリン DLC

こげ茶色のベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味で、将来の夢は、もっともっとおっきくなること。そんなのんびり屋のポムポムプリン(https://store.steampowered.com/app/4145030/)が、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、座っているとうとうと居眠りをしたり、立っている時にノリノリの動きを見せたり、たまにウィンクしたり転げたりと、ポムポムプリンらしいのんびりとした愛らしい仕草を多数収録しています。

Desktop Mateとは

ポムポムプリン イメージ

好きなキャラクターと、いつも一緒に。

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、いつものデスクトップをちょっと楽しくする、デスクトップマスコットプラットフォームです。

好きなキャラクターを迎えて、ウィンドウに座ったり、マウスと遊んだり、時間を教えてくれたり。公式監修の高クオリティーな3Dキャラクターたちが、毎日のデスクトップを少しだけ特別にしてくれます。

すべての機能はあなたの時間を邪魔しないよう慎重に設計されており、長時間でも快適にお楽しみいただけます。人気キャラクターのDLCが続々配信中です。

製品情報- 製品名：Desktop Mate ポムポムプリン DLC- セール期間: 2026年6月29日(月)12:00 (JST)～2026年7月13日(月)12:00 (JST)- セール価格: 通常2,200円(税込) → 1,760円(税込) ※20%オフ- 対応OS：Windows 10/11(64bit) ・macOS Tahoe 26以降- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate ポムポムプリン DLC：https://store.steampowered.com/app/4145030/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件

Windows

- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

Mac(オープンベータ)

- 対応OS：macOS Tahoe 26以降- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Apple A18 Proチップ / Apple M1チップ 以上- ストレージ：500MBの空き容量

※動作にはAppleシリコンが必要です(Intelプロセッサ非対応)

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660173