京都のタクシー難民を救え！高専起業の草分け 野村泰暉(27)×現役高専生CEO 木寺達士(18)の異色タッグが、タクシー同乗者マッチングアプリ「のりあい for IVS2026」を期間限定リリース

テックランチャー株式会社

テックランチャー株式会社（代表取締役：野村泰暉）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」（7月1日～3日開催）の期間に合わせ、参加者同士のタクシー相乗りをサポートするマッチングWebアプリ「のりあい for IVS2026」を期間限定で無料リリースいたします。

本サービスは、昨今の高専起業の草分け的存在・野村泰暉と、現役高専生で18歳の若手起業家・木寺達士（SchoolFarm CEO、法人設立予定）という「高専の先輩・後輩コンビ」が中心となり、1ヶ月弱という期間で開発いたしました。

※本サービスはIVSの公式サービスではありません。参加者有志による非公式サービスとして展開しております。なお、本サービスの利用により生じたトラブル、損害、事故等について、IVS KYOTO実行委員会およびIVS事務局は一切の責任を負いません。

開発の背景：IVS名物「タクシー難民」問題と、待ち時間を「共創」に変えるアイデア

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JAKNTfXaMtA ]

毎年、IVSのメイン会場である「みやこめっせ」周辺では、タクシーを求める参加者で長蛇の列ができ、15～20分のタクシー渋滞が発生するなど、配車アプリもほぼ機能しない「タクシー難民」が多発します。野村自身が昨年のIVSでタクシー乗り場に並んでいた際、前後の参加者と同じ方向だったため同乗し、車内で意気投合してFacebookを交換したという原体験が本プロジェクトのきっかけです。

「ただ並んで消耗するだけの時間を、スタートアップらしい『共創』の場に変えられないか？」

「5分の移動が、5年後の共同創業につながるかもしれない。」

この思いから、移動時間を価値あるネットワーキングの機会に変える本サービスが誕生しました。

「のりあい for IVS2026」の特徴

本サービスは、アプリのダウンロードや面倒なパスワード登録が不要なWebブラウザベースのアプリです。

- 集合場所を選ぶ：「みやこめっせ前」または「ホテルオークラ京都前」の2箇所に限定し、乗り場でスマホを見ながら使うことを想定しています。- 行き先と時間を選ぶ：行き先エリアやサイドイベントの会場をピンポイントで指定し、乗車時間（15分刻み・最大1時間後まで）を選びます。- グループに参加：同じ方向に向かう最大4名のグループに合流します。- チャットで合流：「赤い服を着ています」など、アプリ内の簡易チャットで連絡を取り合い、一緒にタクシーへ向かいます。

※ご利用は完全無料です。ただし、タクシー代の支払いや配車手配は、マッチングした同乗者同士で行っていただきます。また、本サービスはイベント参加者同士のコミュニケーションを促進することを目的に開発・提供しており、運送契約の媒介や仲介を行う機能はございません。

注目ポイント：起業家系政治家×現役高専生の異色チームによる「爆速開発」

本プロジェクトの魅力は、その強烈な開発チームにあります。

完全ゼロ予算・非営利での立ち上げ：協賛も募集中！

- 原案・Co-Producer：野村泰暉（27）高専領域での起業・スタートアップの火付け役であり、直近では衆院選にも立候補(https://go2senkyo.com/seijika/198313)した起業家系政治家です。圧倒的な発想力と行動力でプロジェクトを爆誕・牽引しています。- Co-Producer：木寺達士（18） 高専在学中に新規就農者支援事業を立ち上げ、M&Aでの事業承継に携わった経験を持つ。現在はSchoolFarmの立ち上げに取り組んでおり、法人オフィス向け水耕栽培サブスクの展開や自治体との連携を進めている注目の高専生実業家。これまでの活動は日本最大級の高専コミュニティィ「KOSEN community」でも取り上げられています。本プロジェクトではLP制作・公式LINE運用・集客・SNSマーケティングを担当。- エンジニア：桂川涼伊（31）ブラウザから誰でもすぐに遊べるオンライン対戦型ナンプレゲーム『みんなdeナンプレ(https://numpre.online/#game)』を開発しています。本プロジェクトでは、余計な機能は一切省き、会場での使いやすさに特化するという方針のもと、開発を進めています。

「のりあい for IVS2026」は、IVS参加者の「タクシー難民」という課題を解決し、移動時間を新たな出会いと共創の場に変えるため、起業家やエンジニアの有志により完全無料で提供されます。

この私たちのビジョンや、高専生・若手起業家によるスピーディな開発・挑戦に共感し、本プロジェクトを応援していただける協賛企業様（Special Thanks）を募集いたします。

ご協賛いただいた企業様は、本サービスサイト内にて「Special Thanks」としてお名前等を掲載させていただきます。IVS期間中に本アプリを利用する多くのスタートアップ関係者、投資家、学生への認知拡大・ブランドアピールにつながるだけでなく、次世代のエコシステムを支援する企業としてのPRにぜひご活用ください。

詳細は、こちら(https://noriai-taxi.com/sponsor)よりご確認ください。

サービス概要

サービス名：のりあい for IVS2026

提供期間：2026年6月30日（火）～7月4日（土）

利用料金：無料（タクシー乗車料金や配車料金は含まず）

利用方法：公式LINE追加後、専用リンクからアクセス（アプリDL不要）

サービスサイト：https://noriai-taxi.com/

※本サービス内、および同乗時のトラブル（事故・金銭・遅延等）について、テックランチャー株式会社およびIVS KYOTO実行委員会は一切の責任を負いません。ユーザーご自身の責任においてご利用ください。

運営会社について

主催：テックランチャー株式会社

代表：代表取締役 野村泰暉

URL：https://tech-launcher.com/

テックランチャー株式会社は、新潟県長岡市に本拠地を置く事業開発会社です。「スタートアップを生み出す、エコシステムの発射台」をコンセプトに、スタートアップの創業・事業化支援や中小企業の新規事業支援、VC や地方自治体向けにスタートアップや高専に関するイベント・プログラムの企画・運営支援を行っています。代表取締役である野村泰暉の学生起業・大学等でのインキュベーションプログラム企画・運営経験を活かし、スタートアップ起業家の視点に立った取り組みを展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

本サービスのご利用にあたっては、利用規約(https://tech-launcher.com/corp/noriai-terms)やプライバシーポリシー(https://tech-launcher.com/corp/privacy)をご確認いただき、ご利用をお願いします。また、本サービスに関するハラスメント行為に対しては、IVSアンチハラスメントポリシー(https://www.ivs.events/policies/anti-harassment-policy)に準拠し、本サービス責任主体であるテックランチャー株式会社にて対応いたします。

「のりあい for IVS2026」に関するお問い合わせは、テックランチャー株式会社のお問い合わせフォーム(https://tech-launcher.com/contact)、またはプロデューサーのSNSよりお問い合わせください。

- 野村泰暉 X：@nomura_taiki(https://x.com/nomura_taiki)- 木寺達士 X：@tats_ushi(https://x.com/tats_ushi)