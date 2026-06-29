ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、LOOPARADE OFFICIAL SITEがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「MeC ENTERTAINMENT（代表：若林 貴之）」が運営する女性アイドルグループLOOPARADE（ルーパレード）のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイト「LOOPARADE OFFICIAL SITE」を開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブのご紹介◆

「楽しむことに本気だから、あなたの笑顔の理由になる」。アイドルグループ「LOOPARADE」のオフィシャルサイト兼公式ファンクラブがオープン！

イベントチケット先行販売や、限定公開のブログ、ギャラリー、ムービーなど盛りだくさんの内容でコンテンツを展開予定です。

●サイト名：LOOPARADE OFFICIAL SITE

●URL：https://looparade-official.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●グループ思い出プラン：月額660円

●推しメン思い出プラン（メンバー個別プラン）：月額4,950円

●推しメン思い出遠距離プラン（メンバー個別プラン）：月額9,900円

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

1.会員番号付きデジタル会員証

加入後はマイページの会員証からいつでも好きなデザインパターンに設定変更が可能です。

２.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けします。

３.メンバーブログ

ここだけでしか見られない会員限定のブログです。 加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。



４.トークルーム（グループチャット）

メンバー・会員様と大人数でトークができる掲示板機能です。

5.推しメンカード/推しメン設定（推しメン思い出プラン・推しメン思い出遠距離プラン）

メンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

6.ギャラリー

写真を中心としたギャラリーコンテンツです。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

※ （グループ思い出プラン）と（推しメン思い出プラン・推しメン思い出遠距離プラン）でご覧いただけるコンテンツが異なります。

7.ファンクラブ先行チケット販売

チケットの先行販売をご利用いただけます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

8.FC限定イベントの購入の権利

FC限定オフ会のチケットの購入権利がご利用いただけます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

9.FC限定グッズ/コンテンツ購入の権利

FC限定グッズ/コンテンツ購入の権利がご利用いただけます。

※限定グッズ/コンテンツの販売は不定期となります。

10.デジタル特典券（チェキ撮影券 サイン有）（推しメン思い出プラン）

毎月チェキ撮影券3枚（有効期限1ヶ月）を付与いたします！

※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

１１.1on1ビデオ通話（推しメン思い出遠距離プラン）

メンバーと1対1でオンラインビデオトークができる特典券が毎月1枚（10分/1枠）付与されます。

※開催は不定期です。Meegruアプリ内にて開催日時を選択してください。



１2．あなた限定メッセージ付きデジタル画像（推しメン思い出遠距離プラン）

メンバー本人から、毎月1回あなた宛に特別なメッセージ付きデジタル画像が届きます。

※画像の送付は月内に1度送付されます。

※加入日により、その月の画像は送付されない場合がございます。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/271_1_ce77d9a41c7176aee0124e65b442af98.jpg?v=202606290151 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆LOOPARADEからのメッセージ◆

LOOPARADE公式ファンクラブをスタートいたしました！

LOOPARADEは、みんなで「思い出」を重ねて、みんなで「夢」を叶えていく、がコンセプトです。大人になった今も、一緒に青春の1ページを作っていきませんか？

LOOPARADEメンバー一同

◆LOOPARADE プロフィール◆

「楽しむことに本気だから、あなたの笑顔の理由になる」

とにかく元気になれるポップな楽曲から、心に突き刺さるエモーショナルなロックサウンドまで。多幸感溢れるパフォーマンスで、あなたの感情を揺さぶるアイドルグループ。

楽しくて、キラキラしていて、夢みたいな時間。

まるでPARADEの帰り道のように、思い返すたび少し寂しくなるほどの“忘れられない余韻”を、あなたと一緒に。

●X：https://x.com/looparade

●Instagram：https://www.instagram.com/looparade

●YouTube：https://www.youtube.com/@LOOPARADE_OFFICIAL

●TikTok：https://www.tiktok.com/@looparade5

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/