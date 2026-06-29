“Vket推奨PC”がパワーアップして再登場！マウスコンピューターがバーチャルマーケットに連続出展

株式会社HIKKY

株式会社HIKKY（以下、HIKKY）が2026年7月11日(土)～26日(日)にかけて開催する、ギネス世界記録(TM)を4つ取得した世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット2026 Summer(https://vket.com/)』に、PCメーカーの株式会社マウスコンピューター（以下、マウスコンピューター）の、連続出展が決定しました。

昨年冬開催のバーチャルマーケット（通称：Vket）では、Vketでの体験や創作活動を快適に楽しむための推奨スペック構成PC『Vket推奨PC』を販売。前回の大反響を受け、今回さらにバリエーションを増やした『Vket推奨PC』を展開します。

【本出展の背景】

前回のバーチャルマーケット出展ではクリエイター向けPCブランド「DAIV」を多くの方に知っていただき、大変好意的な反響をいただきました。この反響に応えるべく、マウスコンピューターは今回の連続出展を決定しました。

一方で前回はニーズ増加や価格高騰などから需要に十分お応えしきれない場面がありました。また、Vket推奨PCをより安心してお選びいただくための明確な検証指標も必要との結論に至りました。

今回はHIKKYとの協議のもと検証方法を一新し、ラインナップも拡充。高いスペックと価格バランスに優れたAMDグラフィックス「Radeon」搭載モデルを新たに追加しています。

DAIVならではの性能と幅広い選択肢で、バーチャルを愛するユーザー・クリエイターの皆様の環境構築を後押しすべく、パワーアップしたラインナップとともに連続出展いたします。

【Vket推奨PCとは】

マウスコンピューターとHIKKYの両社で選定のうえ検証を実施した、Vketでの体験や創作活動を快適に楽しむための推奨スペック構成PCです。

マウスコンピューターが展開するクリエイター向けPC「DAIV」シリーズより、VRChatを「快適に遊ぶ」ためのスタンダードモデル3種と、大人数イベントへの参加、配信・録画、さらにはUnity操作など活動者向けのクリエイターモデル3種の計6種を、それぞれの目的に合わせて、ピックアップしました。

今回は高いスペックと価格バランスに優れたAMD「Radeon」搭載モデルを新たに推奨PCのラインナップへ追加いたしました。

＜検証項目＞

今回も、HIKKY内で実際に検証を実施。今回の検証では、VRChatで遊ぶシナリオを用意し、それぞれの負荷に耐えられるかPCの動作を検証し、定量的なデータを取り、それぞれが目的にあった快適な体験ができることを確認しました。

シナリオは下記の4つです。

- VRChatを始める初心者向け［美しき世界を巡るソロ探索］- もう一段階上の体験がしたい中間層向け１.［みんなでまったり少人数チル］- もう一段階上の体験がしたい中間層向け２.［熱気あふれる大人数イベント・集会］- 遊ぶ以上のVRChat活用を目的とする人向け［ガチ勢必見の配信・クリエイター活用］

詳しい検証方法や結果の詳細は、近日HIKKY公式note(https://magazine.vket.com/all)にて検証記事を公開予定ですので、ぜひご覧ください。

【出展内容詳細】

HIKKY社員による検証の様子◆所場さんとコラボ！自身のPCのスペックがわかるコンテンツも

企業出展会場の1つ「パラリアル秋葉原」に展開する今回のマウスコンピューターのブースでは、VRChatで活動するクリエイターの「所場(https://x.com/105ro8?lang)」さんとのコラボレーションコーナーを設置！所場さんのアバターと「DAIV」をモチーフにした、所場さん本人が描き下ろしたコラボイラストを展示します。

また、ブース内では自分が今使っているPCのフレームレート（FPS）や画質設定が自動で読み取られ、スコアとして目の前に表示される「PC性能テスト」が楽しめます。「自分の今のPCは、VRChatを遊ぶのにどれくらい適しているのか」を、その場で体感・確認できるコンテンツです。自身のPCスコアがランキング形式で掲示されるので、おともだちと一緒に競い合って楽しんでください。

【マウスコンピューターご担当者様コメント】

マウスコンピューターはお客様にとって「安心」であることを追求し、製品やサービスを提供しています。

プロフェッショナルに選ばれる確かな品質、標準3年間の無償保証、24時間365日のサポート体制などはその姿勢を形にしたものです。

なかでも「DAIV」は、最前線で活躍するクリエイターの声に耳を傾けながら磨き上げてきたブランドです。

創作の効率を高めるだけでなく、想像力そのものを拡張するツールでありたい--その想いを、私たちは常にPCづくりに込めています。

今回のバーチャルマーケット出展では、VRChatで活躍するストリーマー・所場さんとのコラボレーションが実現しました。

クリエイターと共に未来を描くDAIVの姿勢を、所場さんの世界観とともにぜひご体感いただければ幸いです。

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindows PCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Discord :https://discord.com/invite/6xprPV95cm

【メディア向け先行取材・体験会のお知らせ】

メディアの皆様に向けて、バーチャルマーケット2026 Summerの先行体験・取材会を実施いたします。実際にVR機器を用いてバーチャルマーケットをご体験、ご取材いただけます。是非ご参加ください。

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開催期間：2026年7月8日(水)～10日(金)

※詳細な日時はお問い合わせ後に決定させていただきます

開催場所：HIKKY本社（最寄り：恵比寿駅）

参加申し込み方法：下記フォームよりお問い合わせください。

https://hikky.co.jp/contact/company/media(https://hikky.co.jp/contact/company/media)

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