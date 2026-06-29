ホットリンクが運営するトレンド発信メディア「fasme」、旅行先での性格がわかる「fasme旅女子診断」を公開

株式会社ホットリンク

SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、当社が運営するトレンド発信メディア「fasme（ファスミー）」の診断コンテンツ「fasme旅女子診断」を、6月29日に公開したことをお知らせいたします。

「fasme旅女子診断」の紹介ページはこちら：https://fasme.asia/diagnosis/triptype7270/

「fasme旅女子診断」

1.「fasme旅女子診断」について

「fasme旅女子診断」は、あなたの旅先での性格や旅のスタイルがわかるfasmeオリジナルの診断コンテンツです。

「事前に決めないと不安な人」やクチコミや人気スポットを重視する人」、「その場のノリで過ごす楽観主義な人」など、旅行中の行動傾向を7タイプに分類。旅前・旅先にまつわる“あるある”や、相性のいい旅行タイプ、おすすめの旅プランまで、楽しく知ることができます。

「fasme旅女子診断」の紹介ページはこちら：https://fasme.asia/diagnosis/triptype7270/

※本診断はエンタメ要素を含むfasmeオリジナルコンテンツです。結果はあくまで参考として、お楽しみください。

2.「fasme旅女子診断」の診断方法について

「fasme旅女子診断」は、「fasme」のWebサイト上の記事（https://fasme.asia/diagnosis/triptype7270/）から診断できます。記事を開くと、画面の下部に診断のバナーが表示されます。

「fasme旅女子診断」診断スタートバナー

バナーをタップすると、診断画面が立ち上がります。

「fasme旅女子診断」診断スタート画面

チャット形式の画面から5つの質問に答えていくと、あなたの診断結果が表示されます。再度診断したい場合は、チャット部分にキーワード【旅女子】を送信すると、最初から診断できます。

3.「fasme旅女子診断」の診断結果について

「fasme旅女子診断」の診断結果は全7タイプです。各タイプごとに、旅行タイプや“あるある”、おすすめの旅プランを紹介します。

「fasme旅女子診断」診断結果全7タイプ

■診断結果例

「fasme旅女子診断」診断結果例

【気づけば添乗員タイプ】

優しい、気が利く、察する力が高い。その結果、旅先で気づけば“同行者の満足度管理”をしているタイプ。

「疲れていない？」「何食べたい？」「次ここでいい？」が自然に出てくるので、一緒に行くとめちゃくちゃありがたい存在。

自分の行きたい場所ややりたいことは後回しになりがち。気づいたら、自分の旅というより“みんなの旅を成功させる人”に。

周りから見た、旅先でのあなた：

「優しい」「気が利く」「一緒にいると安心」

一方で、「本音が見えにくい」と思われることも……

やりすぎると“気づいたら全部やってくれる人”ポジになってしまい、感謝より依存が先に来ることもあるので注意です。

旅行先での取説：

・「どうしたい？」とちゃんと意見を聞いてほしい

・黙り始めたらいよいよ限界が来ています

・各々ちゃんと調べられることは調べてほしい

・甘えすぎないでほしい！

旅前あるある：

・みんなが楽しめるプランを考えすぎる

・自分の希望を一回飲み込む

・誰が何を好きか覚えている

・相手の準備状況まで確認しちゃう

旅先あるある：

・写真係、検索係、気配り係を兼任

・「私はなんでもいいよ」と言いがち

・自分の行きたい場所を逃しやすい

・自分のものより周りへのお土産の方が多い

相性のいいタイプ：のびのび自由人タイプ

“自分の好きなことをやろう”という自由人タイプとは、気を遣わずにいられるので、一緒に旅行をしていて楽です。また、グループ旅行で意見がまとまらなくても「じゃあ別行動しよ！」とバッサリ言ってくるところも強い味方です♪

こんなプランがおすすめ：温泉旅、のんびりホテルステイ、ゆるめの女子旅

決める場面が少なく、のんびりできる旅なら、気を配る場面も減って負担が軽くなるかも！

【fasme旅女子診断】あなたは…みんなの意見を気にしすぎる『気づけば添乗員タイプ』

https://fasme.asia/etc/tabijoshi-3/

4.トレンド発信メディア「fasme」について

「fasme」は株式会社ホットリンクが運営するトレンド発信メディアです。Webサイトの月間PV数は約100万、X・Instagram・LINEの総フォロワー数は約140万人です。ユーザーはファッション・コスメ・美容関連への関心が高い傾向があります。「mees（ミーズ）」という公式アンバサダーを抱えており、彼女たちが"今リアルに興味がある事柄"もコンテンツとして発信しています。

■fasme Webサイト：https://fasme.asia/

■fasme X：https://x.com/fasme_media

■fasme Instagram：https://www.instagram.com/fasme_media/

■fasme LINE：https://page.line.me/rgu7907d?openQrModal=true

2017年11月より提供を開始した「診断コンテンツ」は、fasmeの中でも特に人気の高いコンテンツです。制作総数は50件以上にのぼり、様々な企業とのコラボレーションも行ってきました。性格や恋愛診断に基づくコンテンツを中心に、美容商材や食品（お菓子）を題材にした診断コンテンツも制作しています。現在も、タイアップ企業様を募集しています。

2023年9月には、累計発行部数560万部超えの人気マンガ『明日、私は誰かのカノジョ』とコラボレーションした診断コンテンツの完全版を公開しました。2024年2月に公開した「fasme UFPT診断」は、実施回数が9万回を突破しました。

■明日カノ診断完全版：https://fasme.asia/quiz/asukano-shindan4740/

■fasme UFPT診断：https://fasme.asia/diagnosis/face-mbti5723/

株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャル・ビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしてインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 檜野安弘

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ

事業内容：SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/