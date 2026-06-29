香港点心専門店「添好運（ティム・ホー・ワン）」 ららぽーとTOKYO-BAY店　店舗限定プラン 「オーダー式食べ放題」

株式会社WDI JAPAN

販売開始 ： 2026年7月1日（水）

美食の街・香港で人気を集める点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」のららぽーとTOKYO-BAY店では、席に着いたまま注文でき、料理をテーブルまでお届けする時間制フリーオーダープラン「オーダー式食べ放題」を店舗限定で販売開始します。



ミシュラン1ッ星を獲得した味わいを、厨房で一つ一つ丁寧に手作りするオリジナルレシピの点心とともにお楽しみいただけます。ソフトドリンクを含む豊富なラインナップから、時間内でお好きなものをお好きなだけ注文が可能、出来立ての味を心ゆくまで堪能できるお得なプランです。

「オーダー式食べ放題」プランは、添好運の人気定番メニュー26品種を気軽に楽しめる「スタンダード」と、チョンファン、麺や炒飯などを含むグランドメニュー全38品全品を心ゆくまで味わえる「プレミアム」の2種類をご用意。どちらのプランでも、チャーシューメロンパンとも呼ばれる大人気の看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」をお楽しみいただけます。

なお、スタンダードプランは平日のみの販売となります。



添好運ならではの味わいを、食べ放題ならではのお得感とともに楽しめるこのお得に満喫できるこの機会に、ぜひご来店ください。

添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店 「オーダー式食べ放題」販売概要

◇ 販売開始：

2026年7月1日（水）

◇ プラン名：

「オーダー式食べ放題

◇ 内容：

食べ放題・ソフトドリンク飲み放題を提供 ※120分間制、終了30分前ラストオーダー

＜スタンダード 食べ放題アイテム＞

ベイクド チャーシューバオ／大根餅／マーライコウ／ポークと海老の焼売／海老の蒸し餃子（ハーガオ）／ほうれん草の蒸し餃子／水晶包／粉果／カスタード饅頭（揚・蒸）／海老の湯葉春巻き／茄子の海老団子揚げ／豚肉と干しエビの揚げ餅／海老と卵白の揚げ春巻き／塩豚のお粥／スペアリブの蒸しご飯／生姜と葱の鶏蒸しご飯／鶏足の香港式煮込み／ポークワンタン香辣黒酢／温レタス／温菜／キンモクセイとクコの実ゼリー／ミルクフライ／マンゴータピオカ／ココナッツタピオカ／KIDSマンゴープリン

＜プレミアム 食べ放題アイテム＞

スタンダード食べ放題アイテムに以下アイテムを追加

スペアリブの豆鼓蒸し／湯葉巻きオイスターソース蒸し／チャーシューチョンファン／海老と黄ニラのチョンファン／キノコと野菜のチョンファン／蓮の葉ちまき／特製醤油のエビ炒飯／特製醤油のポークチョップ炒飯／香港式海老ワンタン麺／ポークワンタン和え麺／香港式海老ワンタンスープ／ポークチョップ

＜飲み放題アイテム＞ ※スタンダード、プレミアム共通

コカ・コーラ／ジンジャーエール／スプライト／ウーロン茶／アップルジュース／HOTプーアル茶

◇ 販売店舗：

添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291／ TEL 047-402-3738

◇ 備考：

食べ残しは、別途料金をいただきます。

◇ ホームページ：

https://timhowan.jp/

「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは

添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店 外観添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店 内観

「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。



日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。

ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」がオープン。2023年には「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年に関西初店舗となる「梅田茶屋町店」、2025年に千葉県初店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」がオープンしました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、東京の美食観光スポットにもなっています。



提供される点心は、全てオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。

＜＜添好運 既存店舗情報＞＞

Mak Kwai Pui 氏とLeung Fai Keung氏日比谷店

東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818

東京ドームシティ ラクーア店

東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212

ららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738

梅田茶屋町店

大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277