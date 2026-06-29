美容皮膚科学のドクターシーラボ(R)から毛穴ノイズに角質クリア美容液、誕生。

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

一人一人の無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発のスキンケアブランドドクターシーラボ(R)は、ピーリング美容液「クリニピールエッセンス」(https://www.ci-labo.com/Pr/Skincare/Booster-Serum/clinipeel_lp.html)を2026年8月17日より新発売します。

肌表面のざらつきや毛穴悩みをケアし、まるで生まれ変わったような健やかな状態を目指すには、角質ケアと角栓ケアを同時に行い、その後の肌バリアのサポートまで行うことが重要だと考えます。

ドクターシーラボ(R)の「クリニピールエッセンス」は、美容皮膚科学発想で生まれたクリニピールテクノロジーが、肌にやさしい角質・角栓ケアと同時に、肌バリア機能のサポート。肌表面のざらつきを整え、角栓が溜まりにくいつるんとなめらかな肌を目指す美容皮膚科学発想の角質ケア美容液です。

高いピーリング効果と肌へのやさしさを両立。ドクターシーラボ(R)ならではの「クリニピールテクノロジー」

■角質・角栓を無理に取り除くのではなく、溜まらない肌を育む肌育ピーリング発想

美しさの土台は、なめらかな肌環境から。美容皮膚科学発想のドクターシーラボ(R)は、肌に負担をかけて角質・角栓を取り除くケアではなく、肌のターンオーバーに着目。古い角質や角栓が滞りにくい環境を整えることで、生まれたてのような無垢なスムース肌へ。ピーリング性能を高めながら肌へのやさしさを両立した低刺激設計で、毎日使える角質ケア美容液。

肌育ピーリング発想でキメやざらつきを整え、角質・角栓が溜まりにくい、なめらかな肌へ。

■肌本来の美しさを呼び覚ます、クリニピールテクノロジー

「促す」x「整える」x「支える」表面と内側へのWアプローチで、生まれたてのようななめらか肌へ。

古くなった角質を剝がれやすい肌環境へ促す。古い角質や皮脂にアプローチし、肌表面の角質・角栓によるざらつきをケア。AHAの中でもマイルドで肌にやさしい酸。

うるおいを与えながら、角層状態を整える。

肌表面のざらつきもケアする低刺激・高保湿の次世代型角質ケア成分。

肌バリア機能を支える。

肌をうるおいで満たし、なめらかになった肌をすこやかに保つ。

肌表面のざらつきを整えた肌を、そのまま美しく保ちます。

肌育ピーリング発想の角質クリア美容液、新登場

https://www.ci-labo.com/Pr/Skincare/Booster-Serum/clinipeel_lp.html

クリニピールエッセンス

30mL 5,500円(税込）

2026年8月17日 新発売

使用量：1円硬貨大

使用期間：約1ヶ月程度

使用方法：洗顔後、適量(1円硬貨大)を手に取り、目の周りと口元を避けながら、やさしくなじませます。その後、いつものお手入れをしてください。コットンに含ませて、やさしくふき取ることもできます。

無香料・無合成着色料・無鉱物油

パラベンフリー・アルコール無添加

溜まりにくい、クリア、ピーリング：ふき取りによる 毛穴ノイズ：乾燥による毛穴肌悩みのこと 毛穴：乾燥により毛穴の目立つ肌 マンデル酸、グルコノラクトン、パンテノール：整肌成分 内側：角層まで