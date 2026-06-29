メンズサロンfifthの顧客97%が満足　新メンズスタイリングブランド「w/fifth（ウィズフィフス）」　6月29日（月）より全国のロフトにて順次発売　※一部店舗を除く

株式会社b-ex



株式会社b-ex（ビーエックス、本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城 俊）は、原宿・渋谷・表参道エリアを中心に全国17店舗を展開する急成長中のメンズサロン「fifth」と開発した新スタイリングブランド「w/fifth（ウィズフィフス）」のヘアスタイリング剤をを6月29日（月）より全国のロフトにて順次先行発売いたします。※一部店舗を除く



近年、メンズスタイリング市場では、“キメる”スタイルから“清潔感”や“自然体の余裕”を重視する価値観へと変化が進んでいます。そうした中、「w/fifth」は、仕事やライフスタイルの変化を迎える”25～29歳の男性”に向け、肩の力を抜いた自然体のスタイルを提案するブランドとして誕生しました。

今回、ロフトでの発売に先駆けて、fifthの顧客に先行体験を実施。アンケートの結果、「仕上がり」「香り」「パッケージデザイン」のいずれの項目においても高い評価を獲得しました。

美容感度の高いfifthの顧客にも満足いただけたサロンクオリティの「w/fifth」のヘアスタイリング剤が、この度、全国のロフトにて順次先行発売いたします。

fifthへ足を運べなかった方も、この機会にぜひお試しください。

※一部店舗ではテスターをご用意しております。設置状況は各店舗により異なります。

＜オトナの身だしなみキャンペーン＞

ロフトでの発売を記念してキャンペーンを実施いたします。

概要：対象商品を1,760円（税込）以上お買い上げで、抽選で６名様に豪華賞品が当たる！

期間：6月29日（月）～7月31日（金）

詳細は下記サイトをご覧ください。

https://www.b-exgroup.com/wfifth/midashinami-cp/

【製品ラインアップ】

＜ブランドサイト＞

https://www.b-exgroup.com/wfifth/



＜キービジュアル動画＞

https://youtu.be/g6O7lSrEQ-M(https://www.youtube.com/watch?v=g6O7lSrEQ-M&feature=youtu.be)

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/wfifth_official/



＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767

【fifthについて】

【fifth】

原宿・渋谷・表参道エリアを中心に全国 17 店舗を展開する急成長中のメンズサロン。

高度なメンズパーマ技術とトレンド発信を強みに、幅広いメンズから支持を受けている。

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った提案を得意とする。

【会社概要】

株式会社b-ex（ビーエックス）は、ヘアコスメブランド「Loretta（ロレッタ）」やヘアカラーブランド「KIRATERA（キラテラ）」「THROW（スロウ）」を展開するヘアケアメーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品およびコンシューマー向け製品の企画・販売を行っています。

当社の特徴は、影響力のある美容師との共創による商品開発と、日本発の感性を活かしたブランドづくりにあります。企画は日本で行いながら、製造はグローバルに展開するファブレスモデルを採用し、市場変化に柔軟に対応しています。

2015年には佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎え、「人生に、新しい美の体験を。」という理念を策定。社名を「ビューティーエクスペリエンス」へ変更し、2021年に略称である「b-ex」へ改称しました。

現在は、美容師とAIの共創により“美の体験”を進化させるとともに、日本発の「kawaii」という感性を世界へ発信し、No.1のビューティーカンパニーを目指しています。

会社名：株式会社b-ex （ヨミ：ビーエックス）

代表取締役：結城 俊

本社所在地：〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業：1975年10月

資本金：1億円

従業員数：151人 (2025年8月現在)

事業内容：化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ：https://www.b-exgroup.com/

＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767