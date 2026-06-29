Jackery Japan、 サッカーＪリーグクラブ「FC東京」とオフィシャルパートナー契約を締結

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー・Jackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（本社：東京中央区）は、サッカーＪリーグクラブ「FC東京」（東京フットボールクラブ株式会社、本社：東京都調布市）とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

■契約締結の背景と思い

ポータブル電源とソーラーパネルを世界中で展開し、電気が生み出す安心を提供するJackeryは、誰もが日常的に楽しめるスポーツの力で多くの人の心を動かし、一人一人の毎日が少しずつ豊かになる世の中を作っていこうというFC東京のミッションに共感し、この度オフィシャルパートナー契約を締結する運びとなりました。

Jackeryの製品は、持ち運べるソーラーパネルで発電し、ポータブル電源に蓄えることで、場所を選ばず電気を使えるのが特長です。停電時の非常用電源として、また屋外イベントでの電力確保など、幅広いシーンで活用できます。

このたびオフィシャルパートナーとなったご縁で、青赤パーク supported by JOYPOLISに体験エリアを設ける予定です。実際の製品に触れながら、Jackeryの魅力をより身近に感じていただけたら嬉しいです。

FC東京とともに、地域・社会を盛り上げ、多くの人の心を動かし、ファン・サポーターのみなさまはもちろん、東京から全国、そして世界へ、より豊かで安心した暮らしをご提供してまいります。

■FC東京について

1998年10月1日「都民の日」に設立されたプロサッカークラブ。東京都をホームタウンとし、国内での主要タイトル獲得やＪリーグ最優秀育成クラブ賞の最多受賞などの成果を上げている。東京都と連携しながら、地域コミュニティを活性化や、未来の子どもたちのためによりよい社会を実現するための活動にも取り組んでいる。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

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YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)