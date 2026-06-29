役員人事に関するお知らせ

株式会社コムデザイン

株式会社コムデザイン（東京都千代田区平河町、代表取締役社長COO：藤森量之）は、2026年6月22日開催の弊社定時株主総会並びに取締役会において下記のとおり役員が選任され、就任いたしましたのでお知らせいたします。

新体制により、より一層社業の発展に精進いたす所存でございますので、何とぞ倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2026年6月22日付役員人事

株式会社コムデザイン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115278/table/53_1_af7194cea317f8c3549d89d4f4764177.jpg?v=202606291252 ]

株式会社コムデザインは、2000年に創業。2008年からクラウド型CTIサービス「CT-e1/SaaS」の提供を開始。高い拡張性を持つ自社開発のアーキテクチャと利用者のニーズにきめ細かく対応可能なサービスモデル「CXaaS」により、小規模から大規模まで業種を問わずコンタクトセンターに支持されています。

※CXaaS(Customer Experience as a Service )とは

「CXaaS」とはコンタクトセンターに求められるクラウドCTI機能の提供および開発だけではなく、利用までに必要な専門エンジニアによる伴走体制もふくめて定額費用で提供するサービスモデルです。

関連書籍：「CXaaS 「攻めのIT活用」を実現する新しいクラウドサービスモデル」（翔泳社）

「CT-e1/SaaS」について

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。低コスト・専用設備不要といったクラウド型サービスのメリットに加えて、機能の網羅性の高さや、導入企業ごとの柔軟なカスタマイズが可能という特長もあり、累計1,950テナント34,000席以上の企業に採用されています。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/(https://comdesign.co.jp/)

お問い合わせ先：

株式会社コムデザイン

担当 ：セールス＆マーケティンググループ 寺尾（望）

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

＊本書面に記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承願います。