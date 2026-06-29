サッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」　ブラジル戦直前！日本代表 ラウンド３２ 「ブラジルvs日本」１試合予想の投票状況をご紹介！

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、カナダ、メキシコ、アメリカの３カ国共同で開催されているサッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」を販売中です。

全１０４試合を対象に販売する「１試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、お好きな１試合ごとにお求めいただけます。

スポーツくじは、ワールドカップが開催される今だからこその楽しみ方を提供してまいります。

本日は、６月３０日（火）（日本時間）に行われる、Ｆ組２位で決勝トーナメントに進出した日本代表のラウンド３２ 「ブラジルvs日本」 の１試合予想の投票状況を紹介いたします。

■「ブラジルvs日本」を対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」 販売予定 （※表記は日本時間）

〔１試合予想〕 （９０分間の試合結果を予想するくじ）

■「ブラジルvs日本」 の投票状況 （６月２９日（月）１０時時点）※1

ラウンド３２ 「ブラジルvs日本」の１試合予想くじの日本の勝利予想は３８％※２、引き分け予想は１９％※3。

また、１番人気の投票は、「ブラジル １-２ 日本」で、払戻倍率（オッズ）は４．９倍、２番人気の投票は、「ブラジル ２-１ 日本」で、払戻倍率（オッズ）は５．８倍となっています。

※１ ６月２９日（月）１０時時点の投票状況です。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

払戻倍率（オッズ）は、スポーツくじオフィシャルサイト（https://www.toto-dream.com/）で随時更新しています。

※２ 日本代表が勝利する投票内容（Ｎｏ．８～Ｎｏ．１４）に投票された割合の合計です。

※３ 引き分けの投票内容（Ｎｏ．１５～Ｎｏ．１８）に投票された割合の合計です。

９０分間の試合結果の予想となります。延長の結果は含まれません。

■サッカーワールドカップを対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」の販売予定 （※表記は日本時間）

〔１試合予想〕

〔競技会予想〕 （※今後販売予定のもの）

■「ＷＩＮＮＥＲ」販売概要※４

「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、スポーツ振興のための助成金として活用されることに加えて、JリーグやB.LEAGUEのクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年から実施しており、これまでに約３，１０４億円の助成を行っています（２０２６年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）