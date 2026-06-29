eBayの越境EC支援プログラム「SSP Program」に新たに2社を追加

イーベイ・ジャパン株式会社

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」への出店を通じ、17年間にわたり日本セラーの越境EC（海外販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長︓岡田 雅之、以下イーベイ・ジャパン）は、越境EC支援プログラム「SSP Program」（※1）を2024年12月に開始し、今回新たに「HIROGETE（ヒロゲテ）」「Ship&co（シップアンドコー）」がSSP認定パートナーとして追加されました。これにより配送領域における支援の幅がさらに広がり、越境ECに挑戦する日本セラーへのサポート体制が一層充実しました。

イーベイ・ジャパンは認定ECサービスプロバイダーを引き続き拡充し、今後も海外市場での販売機会拡大や売上向上を目指すセラーへのマッチングと支援を強化していきます。

※1 Selected Service Provider

【新たなSSP認定パートナーのご紹介】HIROGETE（提供会社：株式会社コネクトウェーブ）

https://hirogete.com/

HIROGETEは、eBayで販売された商品情報を1回のクリックで同期化できる簡単ラベル印刷ツールです。1つのHIROGETEアカウントでeBayの複数アカウントと紐づけが可能で、多数ID管理に対応。複数の運送会社アカウントを一元管理し、送料の比較、送り状・インボイスの発行、eBayへの送り状情報転送までシームレスに行えます。

Ship&co（提供会社：株式会社BERTRAND）

https://www.shipandco.com/

Ship&coは、複数の運送会社アカウントを一元管理できる送り状発行システムです。送料の比較、送り状・インボイスの発行、受注ステータスの更新、追跡番号の同期まで、出荷作業を1つのインターフェイスで完了でき、eBay販売における発送業務の効率化をサポートします。

【eBayと提携するECサービスプロバイダーのカオスマップ】

eBayと共に、より快適な越境ECプラットフォームの構築を目指すSSP認定パートナーおよびサードパーティツールが着実に増えております。eBayは多方面での販売支援を提供し、多様なセラーニーズに力強くお応えします。

【SSP Programとは？】

「SSP Program」は、2024年12月に始動した、越境EC参入支援を行うECサービスプロバイダーの公式認定制度及び、海外販売を拡大したい日本セラーとのマッチングを行うプログラムです。信頼できるEC参入支援実績を持ち、セラーの売り上げを有効的に支援できるとeBayが判断するECサービスプロバイダーのみが、SSP認定パートナーとしてSSP Programに参加しセラーとのマッチングと支援を行うことができます。

SSP Programの詳細はこちら：https://ebay.co.jp/ssp(https://ebay.co.jp/ssp)

【eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて】

eBay Inc.（米国NASDAQ上場、ティッカーシンボル：EBAY）は、世界の人々をつなぎ、コミュニティを創出して、すべての人の生活を豊かにするeコマースのリーダーです。当社の革新的な技術は、世界190以上の市場で数百万人のセラー（売り手）とバイヤー（買い手）を支援し、誰もが成長し成功するチャンスを提供しています。1995年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業されたeBayは、素晴らしい価値のあるユニークな品揃えを誇る世界最大級かつ最も活気のあるマーケットプレイスの一つです。2025年には約800億ドルの総取引高を実現しました。会社情報の詳細と運営サイトの情報はこちら(https://www.ebayinc.com/)からご覧いただけます。https://www.ebayinc.com/

【イーベイ・ジャパン株式会社】

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：eBay Inc.の日本法人として、オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーの「越境EC」支援を行っています。https://www.ebay.co.jp/