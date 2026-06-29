リノベーション第１号！ 横浜市金沢図書館がみんなが通いたくなる空間へリニューアルします！

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横浜市

横浜市では、市民に身近な地域図書館を、本にゆったりと親しめる居心地のよい空間にリニューアルするため、内装のリノベーションを進めています。その第１号として、金沢図書館において「だれでも読みたい本が見つかる 一人でも快適に！親子でもくつろげる！どちらも叶えるリノベーション」をコンセプトに、令和８年５月から約２か月間、内装の改修作業を実施してきました。


このたびのリニューアルに伴い、オープニングセレモニー及び関連イベントを実施します。



こどもフロア（１階）

一般フロア（２階）

リノベーションのポイント

■こどもフロア　靴を脱いで親子でくつろげるスペースを大幅に拡充


■一般フロア　ゆったり過ごせるソファ席を新たに設置


そのほか閲覧席の増設、ティーンズコーナーの拡充など、様々なリノベーションを実施


リニューアルオープン日時： 令和８年６月30日（火） 10時00分～


オープンを記念し、サツキツツジの苗木など、ささやかな記念品をご用意！



１ オープニングセレモニー・内覧会の実施


リニューアルオープンの当日は、９時50分よりオープニングセレモニーを行います。


また、オープンに先立ち、９時00分から、報道関係者等に向けた内覧会を実施します。


※取材中は、必ず自社腕章又は記者証を見えやすいところに着用してください。


※取材時は、係員の指示、誘導に従ってください。


※オープニングセレモニーは、申込不要でどなたでも参加いただけるイベントです。


２ リニューアル関連イベントの実施


図書館をもっと身近に、多くの方に気軽に利用してもらえるよう、リニューアルオープンに関連した各種イベントを実施します。


■関連イベント (※事前申し込み制)

7/8（水）　おひざにだっこのおはなし会 ※


7/15（水） 定例おはなし会


7/28（火） 一日としょかんいん（小学１～３年生）＜ぴたりえクイズ体験＞ ※


7/29（水） 一日としょかんいん（小学４～６年生）※


8/5（水）　おひざにだっこのおはなし会 ※


8/19（水） 定例おはなし会


8/21（金） こわいおはなし会 ※



＜ぴたりえクイズ＞

ロボットが、絵本に関連したクイズの出題や、おすすめ本の推薦をしてくれます！


■特別イベント

『１day図書館まつり


～リノベーション後の金沢図書館を見てみよう～』


日時： 令和８年８月29日(土) 10時00分～15時00分


会場： 金沢図書館、金沢地区センター中会議室


内容： 読書活動団体によるおはなし会、館内を巡るラリー、ぴたりえクイズ体験ほか


※各種イベントの詳細については、本市HPにて随時お知らせします。


https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/tshokan/kanazawa/




３ その他の関連取組


金沢高校の図書委員にご協力いただき、本の魅力を伝える特別展示を実施します。


高校生ならではの視点で作成されたPOP や展示を通じて、それぞれの本の魅力を分かりやすく紹介しています。


本展示は、２階ティーンズコーナーにて実施しておりますので、ぜひお楽しみください！