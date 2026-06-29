【スポンサー募集を開始】今年で16回目、Qiita最大規模を誇る記事投稿イベント「Qiita Advent Calendar 2026」開催決定！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」において、2026年10月30日（金）より「Qiita Advent Calendar 2026（キータ アドベントカレンダー 2026）」を開催いたします。あわせて、スポンサー企業の募集を開始しました。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

「Qiita Advent Calendar」とは

スポンサーのお問い合わせはこちら :https://business.qiita.com/

「Qiita Advent Calendar」とは、クリスマスまでの期間に日数を数えるために使用されるカレンダーである「アドベントカレンダー」の慣習にもとづいて、毎年12月1日から25日までの期間限定で「Qiita」で開催される記事投稿イベントです。2011年にはじまり、今回で16回目の開催となります。「Qiita Advent Calendar」最大の特徴は 「エンジニアに関する情報に特化している」ことであり、毎年、「Qiita」とクリスマスを最高に盛り上げる一大イベントです。

「Qiita Advent Calendar 2026」スケジュール- 特設サイトオープン：2026年10月30日（金）- 記事投稿イベント：2026年12月1日（火）～12月25日（金）- 受賞者発表イベント：2027年1月22日（金）※予定スポンサー特典 ※一部- プレゼントカレンダーの作成- Qiita内プロモーション- スポンサーロゴ掲載 ／ ライブ配信でのCM配信- ライブ配信での単独セッション- コミュニティスポンサーロゴ年間掲載- カレンダー参加者が登壇するアフターイベントの開催等協賛のメリット- エンジニアによる中立的な記事投稿が集まる- - スポンサーカレンダーにはQiitaユーザーが記事を投稿します。広告やプロモーションではなく、中立的な投稿を集められます。- Qiitaでの記事投稿が最も盛り上がるイベント期間中での露出- - QiitaのPVが1年で最も多くなる12月に露出を行うことで、大勢のエンジニアへのリーチが可能になります。このような企業におすすめ- エンジニア向けサービスやツールの認知拡大・プロモーションを行いたい- 「技術に強い企業」としてのブランディングを強化し、エンジニア採用を加速させたい- エンジニアコミュニティとの接点を持ち、良質な技術アウトプットを促進したい自社の技術ブランディングを加速する「プレゼントカレンダー」

スポンサー企業様には独自のテーマ（自社プロダクトの活用や、採用したい技術領域など）を設定いただき、投稿された記事の中から各企業様より優秀賞を選出いただきます。自社の技術に関心のあるエンジニアから、良質なアウトプットを直接得られる最適な機会となっております。

昨年は総額200万円分のプレゼントをご用意いただきました。豪華景品がユーザーの参加意欲をさらに高め、例年大きな盛り上がりを生み出しています。

また、優秀記事の表彰やアフターイベントなどを通じて、参加エンジニアとの継続的なエンゲージメントを構築できる企画もご用意しております。

「Qiita Advent Calendar 2026」スポンサー企業を募集

「Qiita Advent Calendar 2026」を応援してくださるスポンサー企業を募集します。

スポンサーにご興味のある企業のご担当者様は、下記URLよりお問い合わせください。

過去開催実績

スポンサーのお問い合わせ :https://business.qiita.com/生成AI活用が進む中でもエンジニアの発信の場として成長

2011年の開催以来、15回目の開催となった「Qiita Advent Calendar 2025」では、当イベント期間中の記事数、ユニーク参加者数、カレンダー数が過去最高を記録しました。

記事数においては、2020年と比較して189％まで成長し多くの方に投稿いただけました。

特に、「AI・機械学習・データサイエンス」の分野においては、カレンダー参加者数が537名（昨対比246%）、カレンダー作成数が62個（昨対比194%）と、昨年と比較して大きく増加するなど、最新の技術トレンドがいち早く反映される場となっています。エンジニアの生の声や多様なアウトプットが集まるため、プロダクトマーケティング・技術広報や採用ブランディングの場として最適です。

参考（2025年11~12月開催）

生成AI活用が進む中でもエンジニアの発信の場として成長、「Qiita Advent Calendar 2025」イベント参加者数等が過去最高を更新(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002708.000001348.html)

スポンサーのお問い合わせ :https://business.qiita.com/

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

「Qiita 広告サービス（Qiita for Business）」について

「広告枠の提供」にとどまらない。企業の成長ドライブを支える「支援パートナー」です。

日本最大級のエンジニアコミュニティのデータを活用し、エンジニア向けの採用活動や技術ブランディング、IT商材のPRを支援するサービスです。開発組織の課題や採用の悩みに深く寄り添い、記事タイアップやイベント共催など多角的なアプローチで伴走支援いたします。

https://business.qiita.com/

関連サービス

株式会社エイチームホールディングスについて

- Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）- - https://jobs.qiita.com/- Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）- - https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。