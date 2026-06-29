箱根・仙石原でホテル開発に着手(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社フジタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：奥村洋治、以下「当社」）は、神奈川県箱根町仙石原において、ハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ、会長兼社長兼最高経営責任者：マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」）が手掛けるラグジュアリーブランド「アリラ（Alila）」を日本初導入するホテルの開発に着手しましたので、お知らせいたします。

外観パース（イメージ） (C)Kengo Kuma & Associates

本計画は、ハイアットのラグジュアリーホテル「アリラ 仙石原 箱根」を新たに開発するもので、当社が事業主体および設計・施工を担います。

計画地である仙石原は、箱根を代表する自然環境に恵まれたエリアであり、本計画では周辺環境との調和を重視したラグジュアリーホテルの実現を目指しています。

本ホテルの運営をハイアットが担い、建築デザイン監修を株式会社隈研吾建築都市設計事務所（本社：東京都港区、代表取締役：横尾実）、インテリアデザインを株式会社SIMPLICITY（本社：東京都千代田区、代表取締役：緒方慎一郎）、ランドスケープデザインを株式会社プレイスメディア（本社：東京都小平市、代表取締役：吉澤眞太郎）が手掛け、各分野の専門性を生かした施設計画を推進しています。

当社は今後も、国内外におけるホテル開発をはじめとした各種開発事業ならびに設計・施工に積極的に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2700_1_37702e74113cb67911a099a705523e2c.jpg?v=202606291252 ]

アリラについて

アリラは、文化や環境に深く溶け込み、心身を豊かにする体験を通じてより深くつながる世界の発見へ旅人を誘う、グローバルなラグジュアリーホテルブランドです。アリラのホテルは自然環境との調和の中にあって、シンプルさの中にある深遠な美を引き出し、地域社会と共生しながら「生きることの真の贅沢」をお客様に再発見していただける場を提供しています。ブランドの中心には「アリラ モーメント」があり、それは文化や環境との一体感を大切にする姿勢を体現する、唯一無二の特別な体験コレクションであり、訪れた土地の多彩な魅力に触れることで、旅の後も心に残り続けるインパクトをもたらします。また、持続可能な観光を支援するため、1年以上運営しているアリラの全てのホテルは「アースチェック認証」を取得しており、自然・物理的・文化的な要素をホテルの運営に組み込んでいます。

詳しくは、以下のアリラホームページをご覧ください。

https://www.hyatt.com/alila-hotels-and-resorts/ja-JP

以 上