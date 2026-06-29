「森永のおかしなおかし屋さん」東京駅店限定 アイスボックス割ドリンク 「4種のフルーツミックスサイダー」 7月6日(月)より夏季限定で新発売 夏の東京土産におすすめ商品１位は「お祭りハイチュウ」

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、東京駅一番街 地下1階「東京おかしランド」内のアンテナショップ「森永のおかしなおかし屋さん」（以下、おかし屋さん東京駅店）にて毎年春から秋にかけて発売しているアイスボックス割ドリンクから、「4種のフルーツミックスサイダー」を7月6日（月）より夏季限定で発売いたします。

おかし屋さん東京駅店は、森永製菓のブランドの魅力が感じられる店内キッチンで仕上げる出来立てメニューと、土産商品が楽しめます。どちらも東京おかしランドでしか体験ができない「見て楽しい、食べておいしい」が満喫できるスポットです。

この夏の新商品として発売する「4種のフルーツミックスサイダー」は、「アイスボックス」のシャリっとした食感と、パインやキウイなどの夏らしいフルーツの味わいを楽しめる、見た目も鮮やかな暑い夏におすすめの炭酸ドリンクです。

他にも、夏の東京土産にぴったりな「お祭りハイチュウ」や「ミルクキャラメルフロランタン」など、おかし屋さん東京駅店でしか購入できない商品を多数揃えております。今ここでしか味わえない限定商品や、「買って楽しい、食べておいしい」森永製菓のアンテナショップならではの心躍る商品を発売することで、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店

「森永のおかしなおかし屋さん」は、森永製菓のアンテナショップとして 2012年4月の東京駅店（東京おかしランド内）からスタートし、2022年12月にリニューアルオープンしました。開業当初からの「買って楽しい、食べておいしい」をコンセプトに、アンテナショップ限定の「チョコボール」や「ハイチュウ」などを中心としたお菓子の販売に加え、店内キッチンスペースで提供される、通常の約4倍サイズの「焼きたてムーンライトクッキー」や、長さ約40センチの「ロング小枝チュロス」などが人気です。また、おかし屋さんならではの森永製菓のお菓子をモチーフにした雑貨も販売しています。「森永のおかしなおかし屋さん」は、森永製菓のアンテナショップとして、特別感満載のワクワク感やおかしの楽しさをお客様にお届けしています。

店舗名：森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1 東京おかしランド内

電話番号：03-6269-9448

営業時間：9時～21時

長さ約40cmの「ロング小枝チュロス」が

SNSでも大人気！！

◀画像は東京おかしランド公式Instagramより

▶東京駅一番街 東京おかしランド公式ホームページ：

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyo_okashiland/