トランスコスモス、金融サービス仲介業の登録を完了

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、このたび「金融サービス仲介業」の登録を完了しました。（関東財務局長（金サ）第27号）

金融サービス仲介業は、顧客の資産や取引に直接関わる業務を担うことから、財務面における十分な資力確保や保証体制の整備に加え、厳格なコンプライアンス体制および内部管理体制の構築など、高度な業務運営基盤が求められます。こうした要件のもと、トランスコスモスは本登録を完了し、預金・貸付・証券領域における有資格業務の支援を開始します。これにより、金融機関の顧客基盤拡大に貢献するとともに、デジタル接点の設計からバックオフィス業務までを一体的に支援します。

■背景

近年、金融機関では、金利環境の変化を背景に商品・サービス競争が激化するとともに、顧客ニーズの多様化・高度化が進んでいます。こうした中、提案機会の拡大、契約案内・手続き対応におけるシームレスで効率的な運用、デジタルを前提とした顧客体験（CX）の向上、さらにはVOC（顧客の声）を活用した継続的な改善が求められています。

■登録業務概要および提供サービス

【預金等媒介業務（預金／貸付）】

●住宅ローン・預金口座の新規申込受付

●書類確認、データ入力、不備解消対応

●商品案内および申込促進施策の実施

【有価証券等仲介業務】

●証券口座開設に関する事務および顧客対応

●問い合わせ窓口、電話による注文媒介対応

●投資信託・NISA口座等の申込支援およびプロモーション

■トランスコスモスの強み

●金融領域における豊富な業務運営実績

金融機関の業務運営支援で培った知見をもとに、効率的かつ安定的な運営体制を提供

●デジタル（Web／CX）×オペレーションの統合

顧客接点の設計からバックオフィス業務までを一貫して担い、CX向上と業務の高度化を実現

●国内最大級のコンタクトセンター基盤

大規模な顧客対応から、チャットサポート、ボイスボット、SNS対応などのマルチチャネル運用を高品質に提供

■今後の展開

トランスコスモスは、従来の業務受託にとどまらず、金融機関の経営課題と現場課題の双方に寄り添いながら、持続可能なオペレーションモデルの構築を推進します。

本登録により、有資格業務を含めたCX領域における支援範囲を拡大し、デジタルとバックオフィス業務を融合した運用モデルを確立します。これにより、金融機関が中核業務に専念できる環境を実現するとともに、生活者にとって分かりやすく安心できる金融体験の提供に貢献していきます。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・188の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp