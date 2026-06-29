最先端エネルギーのまち・青森県六ヶ所村に中長期滞在型ホテル「たびのホテル青森六ヶ所村」本日より宿泊予約受付開始

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（東証プライム8934）の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸、以下、当社）は、「たびのホテル」ブランドとして東北エリア初出店となる「たびのホテル青森六ヶ所村(https://rokkasho.tabino-hotel.jp/)」（青森県上北郡六ヶ所村）を、2026年10月2日（金）に開業いたします。これに先立ち、本日公式ホームページを開設し、宿泊予約の受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「たびのホテル青森六ヶ所村」外観（完成予想パース）140cm幅ベッドを備えたダブルルーム

「たびのホテル青森六ケ所村」の出店地である六ヶ所村には、日本原燃株式会社のエネルギー関連施設をはじめ、国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）など世界最先端のエネルギー研究・開発拠点が集積しています。国内外から研究者や技術者、工事関係者が訪れる一方、宿泊施設の不足が課題となる中、就業先に近接し、長期滞在にも対応した宿泊施設が求められていました。こうした背景から、当社は六ヶ所村とホテル建設に関する協定を締結し、本ホテルの開発を進めてまいりました。

六ヶ所村は下北半島の玄関口に位置し、恐山や仏ヶ浦、尻屋崎灯台など下北半島を代表する観光地へのアクセスにも優れています。また、奥入瀬渓流や青森市内へも車で約1時間半と、青森県内を巡る旅の拠点としても利便性の高いエリアです。

「たびのホテル青森六ヶ所村」は、こうした立地特性を活かし、工業・研究開発拠点へのご出張や中長期滞在をはじめ、下北半島エリアの観光、ご帰省など、幅広い用途でご利用いただけるホテルとして誕生いたします。

客室にはサータ社製の快眠ベッドを導入するほか、横になり足を伸ばしてくつろげるソファと、デスクワークやお食事にも便利な大きなテーブルを備えます。また、快適な滞在を支える5つの家電家具として、洗濯機・電子レンジ・2ドア冷蔵庫・55インチの大型スマートテレビ・加湿機能付き空気清浄機を標準装備しています。さらに、大浴場やサウナを設けるとともに、地元食材や地域の名物料理を取り入れた、からだに優しい朝食ブッフェをご用意するなど、出張や中長期滞在でも心身ともにリフレッシュできる滞在を実現いたします。

「たびのホテル青森六ヶ所村」では、“暮らすように滞在できるホテル”として、お客様の多様な滞在シーンに寄り添い、地域とともに成長するホテルを目指してまいります。

「たびのホテル青森六ヶ所村」の特長

1．工場・研究開発拠点に近接、長期滞在にも便利な立地

「たびのホテル青森六ヶ所村」は、三沢空港から車で約40分、東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約55分の場所に位置しています。

ホテルから車で10分圏内には、日本原燃株式会社のエネルギー関連施設や国際核融合エネルギー研究センターなどの工業・研究開発拠点があり、通勤や移動の負担を軽減いただけます。

また、徒歩圏内にドラッグストアやコンビニエンスストア、スーパーがあり、仕事帰りの買い物にも便利な環境が整っています。

2．仕事の疲れや旅の疲れを癒す大浴場

天然温泉のような心地よさを感じられる人工温泉の大浴場をご用意しており、仕事や移動の疲れを癒しながら、ゆったりとお過ごしいただけます。また、男性大浴場には100℃のサウナと17℃に保たれた水風呂を備え、出張や長距離移動後のリフレッシュにもご利用いただけます。

3．全室に“快適な5つの家電”を備えた機能的な客室

客室は、セミダブルルームとダブルルームを中心に構成し、お一人様でのご利用や長期滞在でも快適にお過ごしいただけます。全客室にサータ社製の快眠ベッドを導入するほか、横になり足を伸ばしてくつろげるソファと、デスクワークやお食事にも便利な大きなテーブルを備えています。また、全室に“快適な5つの家電家具”を完備し、中長期滞在でも心地よく暮らすようにお過ごしいただける環境を整えています。さらに、セミダブルルームには大きめのシンクを備え、調理器具の貸出サービスもご利用いただけます。このほか、3名様でご利用いただけるツインルームやデラックスダブルルーム、ユニバーサルダブルルームもご用意しています。

＜快適な滞在を支える5つの家電＞

電子レンジ／2ドア冷蔵庫／洗濯機／55インチスマートテレビ／加湿機能付き空気清浄機

大きなシンクを備えたセミダブルルームゆったりとお過ごしいただけるツインルーム調理器具のお貸出し全室に洗濯機と電子レンジ2ドア冷蔵庫を完備洗濯物を干せるハンガーラック

＜客室構成＞

※ソファベッド4．地元食材や青森県のご当地グルメを楽しめる、からだに優しい朝食ブッフェ

朝食は、地産地消を大切にし、「地元の食材」「からだに優しい」「選ぶ楽しさ」をテーマとした朝食ブッフェをご提供いたします。六ヶ所産しじみのしじみ汁や長芋を使ったメニューをはじめ、バラ焼、生姜味噌おでん、鮭の飯寿司など青森県のご当地グルメや、旬の地元野菜を取り入れたメニューを日替わりでご用意し、素材の魅力を活かした地域ならではの味をお楽しみいただけます。

5．心温かい“ちょっと嬉しい”サービスで、滞在をもっと快適に

ご到着後のくつろぎのひとときにご利用いただける「Welcome Cafe」や、アルコールをお楽しみいただける「HAPPY BAR」、お夜食にもおすすめの「TABINOだし茶漬け」、「湯あがりアイス」、「モーニングコーヒー」など、すべて無料でご利用いただける“ちょっと嬉しい”サービスをご用意しています。チェックインからご出発まで、お客様に心地よいひとときをお過ごしいただけるよう、心温かいスタッフが笑顔でお迎えいたします。

公式ホームページおよびご予約に関して

「たびのホテル青森六ヶ所村」の公式ホームページをオープンいたしました。

ご予約は下記URLより承ります。

公式ホームページ：https://rokkasho.tabino-hotel.jp/

※料金は曜日やシーズンにより変動します。

「たびのホテル青森六ヶ所村」概要

ホテル名称： たびのホテル青森六ヶ所村

所在地： 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前58番地9

構造： 鉄骨造（8階建）

敷地面積： 4,888.82m²

延床面積： 4,713.69m²

総客室数： 210室

客室特長： 全室に洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、加湿空気清浄機、55インチスマートテレビを完備。セミダブルルームでは調理器具を貸し出し、長期滞在でも快適にお過ごしいただけます。

付帯施設： ロビー、レストラン、大浴場、リラックスルーム、コインランドリー、長靴室、駐車場160台

開業予定： 2026年10月2日（金）

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

創業以来、社是を「利他」に定め、ご宿泊いただくお客様に、心地よく、快適に滞在してもらいたいという想いから、働くスタッフの心が温かい愛に溢れた従業員教育を大切にしています。その結果としてお客様視点を徹底的に追求するホテル運営を行っています。どのホテルブランド（温泉・リゾート／都市型ホテル／地域創生／オリジナルコレクション）も、働く従業員の笑顔が溢れる心温かい接客、そして、きめ細やかな心遣いで、お客様にはパーソナルなプラスアルファをお届けし、“心温かい楽しいホテル”を実現しております。

世界各国のお客様に喜んでいただくために、お客様視点にこだわり、日本ならではの和の心を取り入れたおもてなしを提供し、お客様にとって「世界でたった一つのホテル」と感じていただけるホテルを目指しています。

当社は、今後も引き続き、人が集うホテル・観光事業を通じて、地域に人の流れと活気を生み出し、地域の発展に貢献することを目指してホテル開発・運営拡大に取り組みます。

“ゼロから作り上げる喜びを味わえるサンフロンティア・ホテルグループ”の強みを活かし、日本全国で多様なホテルを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp

当社グループホテルを検索いただける宿泊予約ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」

URL：https://sunfrontier-hotels.jp/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産バリューアップ事業（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、滞納賃貸保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

サンフロンティア不動産(株)の最新情報一覧：https://www.sunfrt.co.jp/news/