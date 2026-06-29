大阪から約1時間。″何もしなくていい時間″で心をリセットする。～働き方が変わる時代に、新しい休み方を提案する一棟貸しヴィラ「淡凪 -Awana-」が淡路島・南あわじ市にOPEN～

株式会社KOTONA

デザインとマーケティングの掛け算でブランド価値を創出する広告会社、株式会社KOTONA（本社：JPタワー大阪／代表取締役：山崎晶久）は、2026年6月29日、兵庫県南あわじ市に1棟貸しヴィラ「淡凪 - Awana -」を開業いたしました。

本施設は、都市生活者のための「短時間リセット空間」をコンセプトに設計した、完全プライベート型の1棟貸しヴィラです。

働き方が変わる時代、「休みの質」が問われている

近年、日本では働き方改革やウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、「休息」の価値が見直されています。

リモートワークやデジタル常時接続が当たり前になった一方で、身体だけでなく、思考まで休まらないと感じる人も少なくありません。

これからの時代に求められるのは、単に“休む時間”を増やすことではなく、限られた時間の中で、どれだけ深く心身をリセットできるか。

「淡凪 - Awana -」は、都市生活者が大阪から約1時間という距離で、日常から自然に切り替わり“何もしない時間”を取り戻せる場所として誕生しました。

「淡凪 - Awana -」という名前に込めた想い

「淡凪」は、「淡路」と「凪（なぎ）」を掛け合わせた名称です。

凪とは、風が止み、海が穏やかになる状態を指します。

それは、波立つ心が静まる瞬間の象徴です。

本施設では、ホテル型のフルサービスを追求せず、余白のある空間を大切にしています。

海を望むテラス、静かな寝室、潮の音に包まれる時間。

便利さよりも余白を。効率よりも静けさを。そんな価値観を体現できる場所です。

■ 施設概要

施設名：淡凪 - Awana -

所在地：兵庫県南あわじ市湊1253番地3

形式：1棟貸しヴィラ

延床面積：194.59平方メートル

間取り：LDK・3ベッドルーム・2バスルーム

定員：最大10名

ベッド数：セミダブル4台＋クイーン1台

価格帯：1泊160,000円～（1棟2名様利用／税込）

開業：2026年6月29日（月）

予約開始：2026年6月1日

予約方法：公式サイト予約フォームから

https://awana-resort.com/

■開業記念「GRAND OPEN記念キャンペーン」を実施

淡凪 -Awana- のグランドオープンを記念し、2026年6月29日（月）から7月17日（金）までの期間限定で、「GRAND OPEN記念キャンペーン」を実施いたします。

私たちが届けたいのは、宿泊そのものではなく、「何もしなくていい時間」という新しい休み方です。

まずは多くの方に淡凪で過ごす時間をご体感いただきたいという想いから、対象期間中は通常料金より20％ご優待にてご案内いたします。

大阪から約1時間。海を眺め、波音に耳を傾け、大切な人とゆっくり過ごす"心をリセットする休日"を、この機会にぜひご体感ください。

【GRAND OPEN記念割引】

対象期間：2026年6月29日（月）～7月17日（金）

内容：通常料金より20％ご優待

予約方法：公式予約サイトよりご予約ください。

https://awana-resort.com/

※詳細な料金・対象日は公式予約サイトをご確認ください。

■サービス

完全プライベート空間

淡凪は、一日一組限定の完全プライベートヴィラです。

他の宿泊者と共有するスペースはなく、滞在中は施設すべてをご自身たちだけの空間としてお過ごしいただけます。

周囲を気にすることなく、大切な人と過ごす時間そのものが、この場所の価値です。

「誰にも邪魔されない」という贅沢が、忙しい毎日で張り詰めた心をゆっくりとほどいてくれます。

オーシャンビュー＆BBQテラス

淡凪のテラスから見渡すのは、穏やかな海景色。

朝日が差し込む時間、夕焼けに染まる水平線、夜には波音だけが響く静かな時間。そのすべてが、この場所でしか味わえない贅沢です。

BBQや食事も、単なる「食べる時間」ではありません。

家族や仲間、大切な人と語り合い、笑い合う。

海を眺めながら過ごすその時間こそが、淡凪が届けたい"心を整える体験"です。

テラスプール

海を望むテラスに設けたプライベートプールは、誰にも邪魔されることなく、自分たちだけの時間を過ごせる特別な空間です。

朝は澄んだ空気の中でゆっくりと目覚め、昼は青い海と空を眺めながら思い思いの時間を過ごす。夕暮れには空がオレンジ色に染まり、夜には星空と波音に包まれる。

時間帯によって表情を変える景色が、日々の忙しさから自然と心を解き放ってくれます。

室内サウナ

淡凪のサウナは、単なるリラクゼーション設備ではありません。

サウナで身体を温め、水風呂でリセットし、そのままテラスへ。潮風と波音が、思考をゆっくりと静めていきます。

海を望むジャグジーで余韻を楽しみながら、自分のペースで過ごす贅沢な時間。

誰にも急かされることなく、好きなタイミングで何度でも利用できるプライベートサウナだからこそ、本当の意味で心と身体を整えることができます。

“食べる”ではなく、“委ねる”という選択～淡路島の食材と過ごす、もうひとつの滞在体験～

淡凪-Awana-では、滞在中の食体験のひとつとして、出張シェフやBBQ食材宅配サービスをご紹介しています。

宿泊者自身で直接予約を行うスタイルを採用することで、その日の気分や滞在スタイルに合わせた、自由な時間設計が可能です。

買い出しや準備から少し離れ、海を眺めながら、会話や時間そのものを味わう。

私たちは、そんな“余白のある時間”もまた、休息体験の一部だと考えています。

出張シェフプロフィール

アコ。 【出張魚料理】【personal chef (fish dish)】

ご縁があり、10代で料理の世界へ。割烹店、寿司店、星付きホテルを経て独立。



現在は淡路島で漁業にも携わりながら、

魚の卸し業・あさごはんのお店・出張魚料理事業を行っています。

出張先は淡路島内から海外まで。コース料理は、その日水揚げされた魚や魚の状態、

季節の空気を見ながら、その場に合わせて構成。

“その日の海”を、そのまま一皿に落とし込む料理を提供しています。

※出張シェフは外部提携サービスです。

※ご予約・お問い合わせは宿泊者様より直接お願いしております。

Instagramアカウント(https://www.instagram.com/awajishima_ako?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

BBQ食材宅配サービスについて

淡凪-Awana-では、提携店舗によるBBQ食材宅配サービスもご利用いただけます。

淡路島の食材を中心に、滞在人数やスタイルに合わせた食材セットを宿泊先までお届け。

テラスで海風を感じながら、気軽にBBQを楽しむことができます。

※BBQ食材宅配は外部提携サービスです。

※ご予約・ご注文は宿泊者様より直接お願いしております。

■今後の展望

ウェルビーイングの新しい現実解

高額な海外リトリートでもなく、長期休暇でもありません。

週末に、移動1時間。

スマートフォンを置き、海を眺める。

それは、制度改革の先にある“休息の質”を具体化する、現実的な選択肢です。

働き方が変わる時代に、休み方も変わります。

「淡凪 - Awana -」は、何もしない時間の価値を社会に提示してまいります。

■株式会社KOTONAについて

株式会社KOTONA

株式会社KOTONAはJPタワー大阪にある広告代理店です。

PR、CM制作、Web広告配信、企業・商品のブランディング、SNS運用、ホームページ制作、広報物などの印刷物、写真撮影など、地域やジャンルを問わず、制作を行っています。



クオリティの高いデザインとマーケティングを掛け合わせた“デザーケティング”で、ビジネス課題の解決をお手伝いします。

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社KOTONA 広報室

担当：野々上実希（ののがみ・みき）

TEL：070-5465-8088

MAIL：koho@kotona-pr.com