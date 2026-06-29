メガネブランド Zoff 「めのため、未来のため」　大阪府英真学園高等学校が学生生活におけるサングラスの着用を解禁

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/zoff-focus/20260626-7995/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」との連携により、大阪府の英真学園高等学校では、2026年6月29日（月）より学校指定サングラスの着用を解禁しました。本取り組みは、登下校時や屋外活動などの学校生活でサングラス着用を推奨することで、強い日差しや紫外線から生徒の目を守ることを目的としています。

Zoffでは、生徒や教育現場の視点を尊重しながら連携を図り、サングラスの着用が若年層の目を守るための選択肢のひとつとして、学校生活の中で自然に定着する文化の醸成を目指しています。

英真学園高等学校では、生徒一人ひとりの個性を尊重し、自ら選択し未来を切り開く力を育む教育を実践しています。本取り組みもその一環として、生徒自身が将来の健康について主体的に考える機会となることを期待し、サングラスの着用解禁を決定しました。2026年4月には、高校1・2年生を対象にZoffによる出張授業を実施し、紫外線が目に与える影響や目の健康について学ぶ機会を提供。生徒が紫外線対策の必要性について理解を深め、自らの健康と向き合うきっかけとなりました。

■生徒会が進めるサングラス啓発活動

本取り組みを主導するのは生徒会のメンバーです。サングラス着用を全校生徒に広げていく啓発プロジェクトとして「Eishin Original Eyewear」を発足。先駆けてZoffの出張授業を受講し、紫外線対策や目の健康について学びを深めました。その学びをもとに、「学校生活でかけたいと思えるサングラス」をテーマに、制服との調和や学校生活での取り入れやすさを考慮しながら、フレームとレンズの組み合わせを選定。校内の生徒が着用する全12種類のサングラスを決定しました。採用された濃度20％の薄いカラーは学生生活に自然に馴染むだけでなく、夜間の自転車通学にも支障がなく、安全面にも配慮した仕様です。

英真学園高等学校では、生徒会メンバーが中心となって取り組むことで、生徒自身が紫外線対策や目の健康について学び、自ら考え行動する実践的な学びの機会にもなっています。生徒からの発信によって、同世代にも共感が広がりやすく、紫外線対策やサングラス着用への理解が学校全体へ広がることが期待されます。

■英真学園高等学校 英真学園高等学校 教頭 坂原佳京先生 コメント

「紫外線については、社会、保健体育などの授業で環境、健康分野の項目で触れてきましたが、この取り組みが生徒たちにとって、さらにより深い学びへと進んでいます。本校では来年度に迎える創立100

周年事業の一つとし、今回の取り組みにおいても挑戦していますが、当初は「制服にサングラス？学校でサングラス？」と戸惑いも見られました。生徒会を中心に主体的に捉え、学校全体で未知の世界に飛び込むワクワク感を持ち、これまでになかったスタイルに挑むことで、紫外線から目を守ることはもちろん、生徒たち一人ひとりが新たな発見を生み出すことにも繋がると期待しています。」

■“目を守る文化”を、生徒・学校と共に

Zoffは、サングラスに対するネガティブな印象を払拭し、紫外線から目を守ることの重要性を、若年層や教育現場に丁寧に伝えることを大切にしています。「めのため、未来のため。」、メガネブランドとして培ってきた知見を活かし、変化する社会環境の中で、生徒たちの目の健康を守るパートナーとして、学校現場、生徒、保護者の方々と手を取り合いながら、日常に根づく紫外線対策の文化づくりに取り組んでいきます。従来の校則や慣習は、子どもたちの安全と秩序を守るために大切にされてきたものです。Zoffはその背景にも敬意を払いながら、教育現場と対話を重ね、“目を守る新常識”をともに築いていきたいと考えています。

＜中学校・高等学校関係者の皆さまへ＞

本取り組みにご興味をお持ちいただいた学校関係者の方は、下記までお気軽にご連絡ください。強い日差しから生徒の目の健康を守る取り組みについて、内容のご説明や実施に向けたご相談を承ります。

Zoff広報 MAIL：pr@zoff.com