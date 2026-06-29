ビジネス映像メディア「PIVOT」、6月29日より新タグライン「動ける教養」をテーマとしたブランディングキャンペーンを実施

PIVOT株式会社

ビジネス映像メディア「PIVOT」を運営するPIVOT株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル2階、代表取締役：佐々木紀彦）は、2026年6月29日（月）より約1ヶ月間、丸の内・汐留を中心とした東京都内ビジネス街のOOH（屋外広告）にて、ムービーとグラフィックによるブランディングキャンペーンを展開します。さらに、2026年7月6日（月）から2週間、東京都内を走行するタクシー100台の車内サイネージをジャックする「PIVOT TAXI」キャンペーンも実施します。

また、本キャンペーンの実施にともない、PIVOTの提供価値を表現する新タグラインとして「動ける教養」を制定しました。

PIVOTのYouTube公式チャンネル登録者数は2026年6月28日に400万人に到達し、国内最大級のビジネス映像メディアへと成長しています。これは、PIVOTが日々扱う仕事・お金・健康・キャリア・教育など、ビジネスパーソンの人生に直結する幅広いテーマに関する「教養」へのニーズの高さの表れだと考えております。

PIVOTは「日本をPIVOTする」というミッションの実現に向け、今後も各分野の第一線で活躍する専門家・実務家とともに、視聴者の皆様に「動ける教養」を提供してまいります。

タグラインに込めた想い（PIVOT CEO 佐々木紀彦）

「動ける教養」とは、現代における“実学”です。明治期に福澤諭吉は、文字、会計、そろばんなどの「スキル」と、経済学、修身、外国語などの「知識」を融合させた“実学”を推奨しました。それは新時代をたくましく生きるための教養でした。

今も、当時と同じような激動期にあります。そんな時代においてPIVOTは、仕事・投資・健康に役立つ「動ける教養」と、企業・社会・国を「動かす教養」を世の中に届けていきます。私たちのコンテンツが、新しい時代を生きる皆様の成長や成功、そして幸福に少しでも貢献できれば幸いです。

ブランドキャンペーンの概要

ブランドステートメントグラフィックムービー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QOymMqy8hmM ]

OOH展開媒体

期間：2026年6月29日（月）より順次開始

＜丸の内エリア＞

- 東京駅中央通路電照デジタルシートセット- 東京駅丸の内大型LEDビジョン- J-ADビジョン 東京駅丸の内地下連絡通路- パノラマ東京- 東京駅丸の内線連絡通路ダブルビッグシート- GRAND- - 丸の内ビジョン- - 丸の内リンクサイネージI- - 丸の内リンクサイネージII- 丸ビル、新丸ビル、新東京ビルの就業者スペース- 丸善 丸の内本店- - 店内ポスター、ブックカバー、しおり、サイネージ など展開



＜汐留エリア＞

- 汐留ライティングウォールE- 新橋デジタルサイネージ16面- 汐留ホームビジョン

＜都内OOH＞

- LIVE BOARD- Tokyo Metro Vision

他

※駅、及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

「PIVOT」がタクシー100台をジャック／PIVOT TAXI キャンペーン実施

ブランドムービー・OOH展開に加えて、モビリティ車窓メディア「Canvas」と連携した都内を走行する100台のタクシーにおいて、車窓ではPIVOTのキービジュアルを投影するほか、車内サイネージでは、PIVOTコンテンツを放映する「PIVOT TAXI」キャンペーンを実施します。「移動時間を学びへ変えていく。」をコンセプトに、タクシーで移動するビジネスパーソンにむけて特別な視聴体験を提供します。

本キャンペーンでは乗車者限定の特典も用意していますので、この期間に「PIVOT TAXI」を見つけてご乗車ください。なお、タクシーアプリ「S.RIDE」から「PIVOT TAXI」を指定して配車いただくことも可能です。

実施期間：2026年7月6日（月）～7月19日（日）

展開エリア：東京23区、武蔵野・三鷹地区

対象車両：Canvas搭載タクシー 100台（国際自動車・大和自動車交通）

YouTube公式チャンネル登録者数が400万人を突破

YouTube公式チャンネル「PIVOT」の登録者数が、2026年6月28日に400万人を突破しました。2022年6月の本格始動以来、約4年での到達となり、国内最大級のビジネス映像メディアへと成長を続けています。月間のアクティブユーザー数は1,100万人、累計再生回数は10.9億回に達しました。

会社概要

社名：PIVOT株式会社

代表者：代表取締役 佐々木 紀彦

所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル2階

設立：2021年6月1日

資本金：1億円

URL：https://pivot.inc/