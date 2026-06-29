モロッコの幻想的な世界観を表現した、オリジナルのモロッカンカーテンを発売開始

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金原赤城）が運営する日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、モロッコの美しい情景や装飾をモチーフにした、オリジナルデザインのモロッカンカーテンの販売を開始しました。

モロッカンカテゴリーへ :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccan

パーフェクトスペースカーテン館は、今回新たにモロッカンカテゴリーにてオリジナル商品の販売を開始いたしました。モロッカンスタイルならではの鮮やかな色彩と独創的なデザインを表現したオリジナル商品。まるで異国を旅するような特別なひとときを演出してくれる1枚です。窓辺から暮らしを彩る、個性豊かなインテリアコーディネートをご提案します。

【新作カーテン詳細】

モロッコの伝統装飾「ゼリージュ」をモチーフにした鮮やかな2級遮光カーテン ＜ジオブルー＞

鮮やかなブルーを基調とした幾何学模様が窓一面に広がり、異国情緒あふれる美しい窓辺を演出します。窓辺をアートとして魅せるこだわりのデザインは、モロッカンスタイルならではの世界を存分に味わえる、魅力たっぷりの一枚です。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccan/ns_0466

モロッコの海辺を旅するような、美しいブルーの輝きが窓辺を彩る2級遮光カーテン＜ラグーン＞

モロッコの海や空、街並みには、清らかなブルーの景色が広がります。そんな異国の情景を窓辺から感じていただけるようなデザイン。海辺を旅しながら、美しい貝や宝石のような装飾をひとつずつ集めていくような、心ときめく世界観を表現しています。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccan/ns_0467

降り注ぐ太陽のように、鮮やかなイエローが空間を鮮やかに照らす2級遮光カーテン ＜イエローパレス＞

モロッコの晴れた空から降り注ぐ、まぶしい太陽の光。ふと見上げると気持ちまで明るくるような、心弾む鮮やかなイエローが、空間を鮮やかに彩ながら開放感をもたらすデザインです。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccan/ns_0468

アンティーク調のレリーフ模様が映える、フレンチモロッカンテイストの2級遮光カーテン＜グレイスモロッカン＞

建築物などに見られるレリーフ装飾をイメージした、アンティーク調のデザインをモロッカンらしくアレンジ。植物の葉やつるが美しく重なり合い、窓辺に奥行きとリズムを生み出します。繊細なタッチで表現した模様はどこか儚げな雰囲気も魅力です。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccan/ns_0469

お部屋を一気に異国情緒あふれる空間へと彩る、モロッカンカテゴリーのカーテン。鮮やかな色彩や伝統装飾をモチーフにした個性豊かなデザインが、毎日の暮らしに心躍る彩りを添えます。お気に入りの一枚を窓辺に迎え、まるでモロッコを旅するような特別な空間づくりを楽しんでみませんか。オーダーカーテン専門店ならではの、窓にぴったり合うサイズでお仕立てしてお届けします。

モロッカンカテゴリーへ :https://www.perfect-space.jp/c/drape/moroccanパーフェクトスペースカーテン館TOPへ :https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://bit.ly/3FhBrsQ

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社商材地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://tsuhan.tokyo/company/