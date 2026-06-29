オーラルたばこ「VELO」、ピーチ×メンソールの新フレーバー「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」を7月6日（月）より新発売

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、いつでもどこでも楽しめるオーラルたばこブランド「VELO」から、新たに「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」を、2026年7月6日（月）よりglo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップ※１、glo(TM) ストア 銀座、全国のたばこ販売店※2にて順次発売します。

近年、多様なフレーバーとシゲキレベルのラインアップにより、多くのお客様から支持を集めている「VELO」。今回発売する「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」は、日本の消費者にとって馴染み深く、夏の定番フルーツとして親しまれている桃に着目して誕生した新フレーバーです。濃厚な桃の風味と爽快なメンソールを組み合わせた味わいが特長で、VELOを初めてお試しいただく方にもおすすめのフレーバーとなっています。

「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」

とろけるように濃厚な完熟ピーチの味わい※3と、ひんやりとした爽やかな口当たりが調和したフレーバーが新登場。オーラルたばこの程よい刺激が楽しめる、VELOが初めての方におすすめの商品です。

VELOについて

「VELO」は、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどの厳選された材料が純白パウチに詰まっています。たばこ葉を燃焼も加熱もしないことから、煙もニオイも発生しない製品の性質上、いつでもどこでも楽しむことができます。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減※4されており、健康リスク低減の可能性を秘めた※5選択肢の一つです。日本においては2020 年2 月に福岡県にて発売されて以来、販売チャネルを徐々に拡大しています。今後も、変化するお客様の好みや嗜好に合わせて多様な刺激・フレーバーの製品を、より身近な場所、そして親和性の高い使用シーンで購入いただけるよう展開してまいります。

■ この夏は「冷やしVELO」でより爽快な味わいを。

新製品の発売に合わせて提案するのが、VELOを冷蔵庫に入れて冷やして楽しむ「冷やしVELO」です。みずみずしいピーチの風味と爽快なメンソールが特長の「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」を軸に、「冷やしVELO」をテーマとした店頭ビジュアルを展開し、夏ならではの新たなVELOの楽しみ方を提案します。また、VELO公式サイトではVELOのオリジナル音源を使用したハウツー動画も公開しています。製品の使用方法や特長を分かりやすく紹介しており、初めてVELOを使用する方にもご覧いただける内容となっています。

URL：https://campaign.velo.com/jp/ja/oral-tobacco/product#pdt-video

■製品概要

※1 公式オンラインストアはこちら：・オーラルたばこVELO公式サイト：https://www.velo.com/jp/ja/

※2 一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※3 イメージであり、製品の甘さを保証するものではございません。

※4 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。

※5 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。

※6 本製品中にフルーツの果実や果汁は含まれていません。

※7 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。



■ glo(TM) ストア 銀座にて、VELO製品が購入可能

glo(TM) ストア 銀座では、新製品を含む全てのVELO製品をお試し・ご購入いただけます。

なお、公式ウェブサイトでは、メンバー登録後、お申込みいただくともれなく1製品の無料サンプルをお届けするキャンペーン「VELOサンプルプログラム(https://campaign.velo.com/jp/ja/sampling-program#step-4)」も実施しております。

■「VELO」製品ラインアップ

■ 夏の大型イベントで VELOトライアル体験を実施

BATジャパンは、2026年夏に開催される各種イベントへ協賛し、VELOトライアル体験を実施します。夏の大型イベントを通じて、多彩なフレーバーのVELOをご用意し、より多くのお客様にVELOの魅力を体験いただく機会を提供してまいります。各イベントの実施内容の詳細は、VELO公式サイトをご確認ください。

※下記イベントでは新製品「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」のトライアル体験は実施しておりません。

オーラルたばこ「VELO」について

製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからご覧いただけます。

・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。

当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。

変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni(TM)（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。

BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ヴァルト（virto(TM)）、ネオ（neo(TM)）、ベロ（VELO）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/178_1_56799777105e492a37d0491d1802aca5.jpg?v=202606291252 ]