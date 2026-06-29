ヱビスとお届けする沖縄県の食の魅力！『福の神にっぽん食探訪 沖縄フェア』

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、サッポログループの地域創生活動の一環として、全国の「YEBISU BAR（ヱビスバー）」（一部店舗を除く）にて、沖縄県産食材を使用した料理フェア「福の神にっぽん食探訪 沖縄フェア」を2026年７月１日（水）～８月31日（月）の期間限定で実施します。

ヱビスと沖縄食材のマリアージュ

個性豊かな樽生ヱビスの味わいに合わせた料理で“ヱビスと料理のマリアージュ”の世界を提案するYEBISU BARでは、外食を通じて地場食材の魅力を広げる地域創生活動として、都道府県とコラボレーションし、ヱビスと日本の食の多彩な楽しみ方を提案するフェアを実施しています。

今回は沖縄県と連携し、「福の神にっぽん食探訪 沖縄フェア」を開催します。

太陽の恵みを浴びた島野菜や、美ら海が育む豊かな海産物など、独自の歴史が息づく伝統的な食文化が魅力の沖縄県。沖縄が誇るブランド豚「あぐー豚」をはじめ、ゴーヤや海ぶどう、もずくなど、選りすぐりの食材で仕上げたお料理をヱビスとともにお楽しみください。

【実施店舗】 全国の YEBISU BAR 21店舗

※ YEBISU BAR 新宿店、 YEBISU BAR ホワイティうめだ店、 YEBISU BAR エキシティ広島店、YEBISU BAR STAND 恵比寿ガーデンプレイス店は実施対象外です。

※ YEBISU BAR ワンビル店では、「ラフテーと翡翠茄子のとろろ山葵掛け」「グルクンの唐揚げ」「沖縄ブルーシールアイス」の取り扱いがございません。

【販売期間】 2026年７月１日（水）～ ８月 31 日（月）

※ YEBISU BAR 札幌アピア店は、７月６日（月）より販売開始します。

※ 商品によっては食材の仕入れ状況により販売を中断、また早期終売する場合がございます。あらかじめご了承ください。

YEBISU BARについて

YEBISU BARは、ヱビスの魅力をもっと味わっていただくため「ALL FOR YEBISU ～ヱビスの全てが、ここにある。～」をコンセプトにサッポロライオンとサッポロビールがともに構想を重ねて誕生した、ヱビスのためのビヤバーです。

個性豊かな味わいをもつ数種類の樽生ヱビスをより楽しんでいただくため、それぞれのヱビスの特長に合わせたお料理をご用意しており、“ヱビスと料理のマリアージュ”を体験していただけます。

メニューのご紹介（一部抜粋）

美ら島あぐー豚のステーキ 2,450円

塩と香草で熟成させ、美ら島あぐー豚本来の旨味をぎゅっと凝縮。とろけるような脂の甘みとコクが美味しさを引き立てます。

美ら島あぐー豚のゴーヤチャンプル 1,180円

沖縄料理の代名詞「ゴーヤチャンプル」を贅沢に美ら島あぐー豚で仕上げました。ゴーヤの程よい苦みと美ら島あぐー豚の甘く濃厚な旨味が絶妙にマッチした一品。

南国タコスサラダ～エリソース～ 1,480円

ランチョンミートとタコミートにトルティーヤを添え、沖縄県優良県産品にも選ばれた万能ソース「エリソース」で仕上げた、うちなー（沖縄）の味わい。

海ぶどう～青じそジュレ～ 850円

プチプチとはじける海ぶどうに、爽やかな青じそのジュレを合わせた、磯の香りとさっぱりとした酸味が涼やかな一品。

グルクンの唐揚げ 780円

沖縄の県魚「グルクン」を丸ごとカラッと揚げた地元のソウルフード。上品でくせのない味わいは、どのヱビスにも相性抜群です。

沖縄もずくの天婦羅 680円

沖縄定番の郷土料理。太さとぬめりで食感豊かな「沖縄もずく」を使用し、外はサクッと香ばしく、中はもちもちとした独特の食感が楽しめます。

ラフテーと翡翠茄子のとろろ山葵掛け 980円

沖縄伝統の豚角煮「ラフテー」の濃厚な旨味に、翡翠茄子ととろろが調和する一品。ヱビスビールとともにお楽しみください。

ミミガーと香味野菜の冷菜～コーレーグースドレッシング～ 880円

独特なコリコリ食感のミミガーと香味野菜を合わせ、ピリッと爽やかなコーレーグースドレッシングをアクセントにした大人な一皿。

沖縄ブルーシールアイス～塩ちんすこう味～ 580円

沖縄育ちのアイスブランド「ブルーシール」の定番人気フレーバー。甘みと塩気の絶妙なバランスがくせになる、沖縄の風を感じるアイスです。（※提供時、ちんすこうは付きません）

※本リリース掲載価格はすべて税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

沖縄県自慢の食材や名産品が盛りだくさん

◆美ら島あぐー豚

肉質に優れた沖縄県在来種純血アグーと白豚を交配。天然ハーブ（オレガノ）抽出物を加えた独自配合の飼料で、自然豊かな沖縄で元気に育てられています。あぐー特有の美味しい脂と上質なお肉を味わえます。

◆海ぶどう

別名・グリーンキャビアと呼ばれる海藻。口の中でプチプチとはじける独特の食感と、爽やかな磯の香がくせになります。ミネラルや食物繊維が豊富で、低カロリーなのも魅力です。

◆グルクン

沖縄の県魚に指定されているグルクン（タカサゴ）は、南国を代表する白身魚。くせのないあっさりとした味わいが特長で、地元では大衆魚として親しまれています。

◆もずく

沖縄は全国のもずく生産量の大部分を占める日本一の産地。特に太くてぬめりと食感が豊かな「オキナワモズク（太モズク）」が有名で、現地では天ぷらや酢の物として親しまれています。

◆ランチョンミート

沖縄のソウルフードとして知られるランチョンミートはスパムなどで知られる、豚肉を生の状態で塩やスパイス等と共に型に入れて加熱殺菌・調理加工したお肉の缶詰です。

サッポロライオンでは「YEBISU BAR」で実施する当フェアのほか、「銀座ライオンLEO」にて沖縄県産食材を使用した料理フェアを2026年７月１日（水）～８月31日（月）に実施します。

当社は本フェアの実施を通して沖縄県の食の魅力をより多くの方に知っていただき味わっていただくことで、沖縄県のさらなる活性化に貢献できることを願うとともに、今後も生ビールと料理の多様な楽しみ方を提案してまいります。

◆以下の公式ページから、実施店舗の一覧やメニューの詳細がご確認いただけます◆

【YEBISU BAR】 福の神にっぽん食探訪 沖縄フェア(https://www.ginzalion.jp/event/2026/06/yb-okinawa.html)

【銀座ライオンLEO】 LEO’s MARCHE 沖縄フェア(https://www.ginzalion.jp/event/2026/06/leo-leosmarche.html)

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

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