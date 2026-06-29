発達障害・自閉スペクトラム症領域の専門家顧問に木村大樹氏が就任｜ミカンベイビー合同会社

就任の背景

ミカンベイビー合同会社

ミカンベイビー合同会社は、インクルーシブな社会の実現に向けて、企業・行政・教育機関・福祉領域の団体等と連携しながら、伴走型プロジェクト、研修、企画設計、コンサルティング等に取り組んでいます。

当社がこれまで培ってきた実践知に、臨床心理、発達障害・自閉スペクトラム症、ニューロダイバーシティ（神経多様性）に関する専門的知見を重ねることで、取り組みの信頼性と質を継続的に高めていきたいと考えています。

このたび、発達障害・自閉スペクトラム症領域に専門性を有する木村大樹氏に、専門家顧問として当社にご参画いただくことになりました。木村氏には、発達障害・自閉スペクトラム症に関する研究者としての知見と、臨床でのご経験を踏まえ、当社の事業・企画・研修内容等に対して助言をいただく予定です。

当社は今後も、当事者・家族・支援者・企業・行政・教育機関等との対話を重ねながら、インクルーシブ領域における実践と専門知をつなぎ、誰もが参加しやすい社会環境づくりに貢献してまいります。

木村大樹氏 略歴

木村大樹氏木村 大樹（きむら だいき）

追手門学院大学 心理学部 心理学科 講師

追手門学院大学 大学院 心理学研究科 講師

社会福祉法人びわこ学園 職員相談員



専門

自閉スペクトラム症・臨床心理学など



2012年 京都大学 教育学部 教育科学科 卒業学士（教育学）

2015年 京都大学大学院 教育学研究科 臨床教育学専攻 博士前期課程 博士前期課程修了 修士（教育学）

2018年 京都大学大学院 教育学研究科 臨床教育学専攻 博士後期課程 博士後期課程単位取得満期退学 単位取得満期退学

2021年 京都大学 博士（教育学）

2018年4月～2021年3月 仁愛大学 附属心理臨床センター

2021年4月～2024年3月 聖泉大学 人間学部

2024年4月～追手門学院大学 大学院 心理学研究科 講師

2024/04～追手門学院大学 心理学部 心理学科 講師

社会福祉法人びわこ学園 職員相談員

木村 大樹氏 コメント

このたび、ミカンベイビー合同会社の専門家顧問に就任することとなり、大変光栄に思っております。

発達障害や自閉スペクトラム症をめぐる支援においては、本人の特性だけに注目するのではなく、社会の側にある環境や仕組みとの関係の中で困難を捉える「障害の社会モデル」の視点が重要になります。



そのため、本人だけでなく、家族・教育機関・企業・行政など、多様な立場の人々との対話と調整を重ねていくことが大切だと考えています。

ミカンベイビー合同会社が取り組む「真のインクルーシブな社会」に向けた実践は、そうした対話と協働を大切にしながら、社会の側にある環境や仕組みを、より参加しやすいものへと変えていこうとするものです。私自身も、臨床心理学や自閉スペクトラム症に関する研究・臨床の知見を活かし、同社の事業や研修、企画づくりに専門的な立場から助言してまいります。

実践と専門知をつなぎ、誰もが自分らしく参加できる社会づくりに少しでも貢献できれば幸いです。

ミカンベイビー合同会社 代表 寺澤 裕太 コメント

木村先生とは、これまでも先生の研究活動と、当社が運営する福祉コミュニティ型ラボ「SFC-IFC」の取り組みを通じて、継続的な交流と協働の機会を持ってきました。その中で、当社が掲げる「真のインクルーシブの追求」という理念や、それに基づく当事者性、現場理解、企画実装力と、木村先生の有する臨床心理、発達障害・自閉スペクトラム症、ニューロダイバーシティに関する専門性や思いには、深く通じ合う部分があると感じてきました。

当社が積み重ねてきた実践知に、木村先生の専門的知見を重ねることで、伴走型プロジェクト、研修、企画設計、コンサルティングの信頼性と質をさらに高めていきたいと考えています。今後も、当事者・家族・支援者・企業・行政・教育機関等との対話を重ねながら、実践と専門知をつなぎ、誰もが参加しやすい社会に向けて取り組みを進めてまいります。

会社概要

ミカンベイビー合同会社のロゴ

ミカンベイビー合同会社

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

事業概要：コミュニティ運営、福祉及び障害に関する教育、啓発及び認知を目的としたワークショップ、セミナー、講演会等の各種イベント、映像制作、Webマーケティング支援、ホームページ等Webサイト制作・運用、マーケティング・商品開発等の戦略の立案及び実施

コーポレートサイト： https://mikanbaby.jp/

SFC-IFC公式サイト：https://www.sfcifc.org/

SFC-IFCのロゴ福祉コミュニティ型ラボ「SFC-IFC」

SFC-IFCは、「真のインクルーシブな社会」を掲げる福祉コミュニティ型ラボです。学生や社会人など、世代やバックグラウンドを問わず多くの会員メンバーが在籍しています。

・ イベントやゼミ、ワークショップの企画・運営

・ 企業・行政・福祉施設との協働プロジェクト

・ 情報発信やメディア

一人ひとりが「未来をつくる主体」として関わり合いながら、インクルーシブで持続可能な社会のあり方を探究しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ミカンベイビー合同会社

E-mail：info@mikanbaby.jp

URL：https://mikanbaby.jp/