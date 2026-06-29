セキュア、入構プロセスを完全自動化する「入構管理システム」を販売開始

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「当社」）は、工場や物流拠点、自社ビル、オフィスビル等の入構管理と受付業務を自動化する「入構管理システム」の販売を開始したことをお知らせいたします。

本システムは、事前の入構申請を起点として権限付与から履歴管理までを一元化。現場対応に依存していた受付業務をデジタル化し、業務効率化と強固なセキュリティを同時に実現します。

■ 背景：受付業務の「属人化」が抱えるセキュリティリスク

人流の回復とともにビジネスシーンの対面対応が増加する一方で、人手不足が深刻化する現場において、入館証の手渡しや手書きの記帳といった従来の手作業は、多大な工数負荷とセキュリティ上の脆弱性を生んでいます。従来の運用では「入館記録の検索不可」「取次対応の工数」「在館状況の把握困難」が大きな課題と言われており、セキュアの入構管理システムは、これらの課題をデジタルによる可視化と自動化で解決します。

■ 本システムの3つの主な機能- 申請・受付の完全自動化： 来訪者による事前申請、施設担当者の承認をもって入構権限の付与が自動完了。当日の応対業務を削減するとともに、来訪者のスムーズな入構を実現します。- 権限付与の代理・一括発行： 施設担当者が協力会社や作業員などの入構権限を代理発行・一括発行することが可能。受け入れ準備にかかる管理工数を大幅に削減します。- 認証機との連動によるアクセス制御： セキュアの認証機（AC）とシステムが同期。申請内容に基づいたアクセス権限が自動反映されるため、来訪者ごとの訪問可能エリアを細かく制限でき、不正侵入を未然に防止します。■ ターゲット別の導入メリット- 工場・物流企業： 「制御を起点とした構内管理」により、多様な作業員の受け入れ運用を標準化。現場負荷を抑えながら構内セキュリティを確保できます。- 自社ビル管理企業： 受付・権限付与・履歴管理を一元化し、人手や慣習に依存していた管理業務を高度化。持続可能な運用体制を構築します。- セキュリティゲート未設置ビル入居企業： ビル共用ゲートに依存せず、テナント単位での入退室管理が可能。入構申請から履歴管理まで効率的に運用できるため、実効性の高いセキュリティ環境を実現します。■ 今後の展望

本システムの導入により、「いつ・誰が来たか」のデジタル記録が残り、リアルタイムで「現在の在館者リスト」を可視化することが可能になります。 セキュアは今後も、こうした受付・入構管理と既存のAIセキュリティソリューションを融合させ、施設運営に必要な機能をワンストップで提供する「セキュリティ・エコシステム」の構築を加速させてまいります。

今後の取り組みとして「車番認証」との連携を予定しており、入構管理の対象を車両にまで拡張することで、ヒトとクルマをシームレスに管理する統合プラットフォームを目指します。

セキュアは、スマートシティやスマートビルディングの実現に向けて邁進し、施設のDX推進を牽引してまいります。AI技術のリアル空間への実装を通じ、安全で効率的な次世代の社会インフラ構築に貢献します。

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://www.secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去14,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。

＜報道関係者からのお問合せ先＞

株式会社セキュア 広報：栢菅（かやすが）・谷村（やむら）

お問合せフォーム： https://secureinc.co.jp/contact/press/