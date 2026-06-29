内なる闘志を呼び覚ませ ― RAZER KITSUNE - RYU EDITION 登場

Razer Japan株式会社

（※本資料は、グローバル発表内容の日本語参考訳です。）2026年6月26日米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は本日、ゲーム史を代表するファイターのひとりにオマージュを捧げた数量限定モデル「Razer Kitsune - Ryu Edition」を発表しました。『ストリートファイター6』のリュウをデザインに採用し、“World Warrior（世界の戦士）”として知られる彼の規律、集中力、そして闘志を、PS5(TM)およびPC向けプレミアムレバーレスアーケードコントローラー「Razer Kitsune」に落とし込んだ特別仕様モデルです。



本製品は、2026年にEvolution Championship Series 2026（ラスベガス）での発表にあわせて展開され、対戦格闘ゲームプレイヤー、ファン、そしてコレクターに向けて設計されています。大会レベルの精密な操作性能と、『ストリートファイター』ならではの存在感あるデザインを兼ね備えたコントローラーです。



リュウ、Razer Kitsuneに降臨

Razer Kitsune - Ryu Editionは、リュウの規律と揺るぎない意志を表現した、印象的なブラック＆ホワイトデザインの全面昇華印刷アルミニウム製トッププレートを採用しています。さらに、鮮やかなレッドアクセントによってリュウの闘志を表現し、ゲームルームからトーナメント会場まで存在感を放つ、洗練されたプレミアムデザインに仕上げました。



数量限定で展開されるRazer Kitsune - Ryu Editionは、コレクション性の高いデザインと競技レベルのパフォーマンスを融合。『ストリートファイター』ファンやFGC（Fighting Game Community／格闘ゲームコミュニティ）に向けた、存在感ある特別な一台です。



光学精度に、伝説のスタイルを。



Razer Kitsune - Ryu Editionは、その中核に、オリジナルのRazer Kitsuneと同じ高性能プラットフォームを継承しています。PS5(TM)およびPC向けに設計されたRazerのプレミアムレバーレス光学式アーケードコントローラーとして、競技シーンで求められる高い操作性能を実現します。

- 高精度クアッドムーブメントボタンレイアウト従来のジョイスティックに代えて4つの方向入力ボタンを採用。一般的なアーケードスティックで発生しがちな入力ミスや遅延を抑え、波動拳の溜め入力から昇龍拳のコマンド入力まで、正確かつ快適な操作を実現します。- Razer(TM) ロープロファイル リニア オプティカルスイッチ短いアクチュエーション設計により、優れた応答速度と高速入力を実現。高度な競技シーンにおいて求められるスピードと精密性を支え、差し合いや確定反撃など、繊細な駆け引きをより高いレベルへ導きます。- Razer Chroma(TM) RGB 対応複数のカラー設定や豊富なプリセットエフェクトによって、Kitsune - Ryu Editionのライティングを自由にカスタマイズ可能。対戦のたびに、自分だけのスタイルで“World Warrior”の闘志を演出できます。

大会仕様の性能を、どこへでも。

Razer Kitsune - Ryu Editionは、自宅でのプレイ環境からローカル大会、大規模トーナメント、そしてメインステージまで、あらゆる舞台を戦い抜くプレイヤーのために設計されています。スリムで持ち運びやすいフォームファクターを採用し、収納や持ち運び、セットアップもスムーズに行えます。



着脱式USB Type-Cケーブルにより、煩雑な巻き取りや取り回しの手間を軽減。さらに、内蔵ケーブル固定機構によってプレイ中の接続をしっかり保持します。また、Tournament Lock Switchを搭載し、競技中に不要なボタン入力を無効化。すべてのラウンドにおいて、プレイヤーの技術、タイミング、そして正確な操作へ集中できる環境を提供します。



ストリートファイターファンとFGCに贈る特別な一台

Razer Kitsune - Ryu Editionは、信頼できる競技性能と、格闘ゲームを代表する象徴的なキャラクターへの敬意を体現したデザインを求めるプレイヤーのために設計されています。

コレクションとして飾る場合も、競技シーンに持ち込む場合も、本製品はリュウが追い求める“真の強さ”を表現。精密な操作性、優れた携帯性、そして存在感あるデザインを兼ね備えたコントローラーとして、その世界観を体感できます。



詳細は以下をご覧ください。

https://rzr.to/kitsune(https://rzr.to/kitsune).



メディア素材

製品画像は こちら(https://razermis.sharepoint.com/:f:/s/Global-PR-Team/IgB_l3I-25HaQ60tqbqn8XylAVBan33w0VaVOL6inuieIgE?e=am1dz5) からダウンロードいただけます。



価格および販売情報

Razer Kitsune - Ryu Edition

希望小売価格：319.99米ドル／339.99ユーロ（メーカー希望小売価格）



現在、Razer.comおよび世界各国のRazerStore限定で予約受付中。2026年7月より順次出荷開始予定です。また、2026年第3四半期より一部販売店でも販売開始予定です。



株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/(https://www.capcom.co.jp/)

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト： https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント： https://www.x.com/razerjp





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