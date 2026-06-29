【そごう大宮店】家族で楽しむ夏休み レストラン街にキッズメニューが充実

株式会社そごう・西武

長期休暇となる夏休みは、ご家族でのお出かけや外食の機会が増える時期です。そごう大宮店のレストラン街では、こうしたニーズにお応えするため、和・洋・中をはじめとした各店舗にてキッズメニューを展開。ハンバーグやオムライス、うどん・ラーメンなど、お子さまが食べやすく、楽しみながら選べるメニューを多数取り揃えています。

館内にはベビー休憩室やベビーカーのお貸出しもあり、小さなお子さま連れのお客様にも安心してご利用いただけます。この夏はぜひ、ご家族そろってレストラン街で、楽しいひとときをお過ごしください。

■9階＝レストラン街 各店

■7月1日（水）～8月31日（月）

■営業時間：午前11時～午後10時 ※ラストオーダーのお時間は、店舗によって異なります。

【キッズメニュー一例】

■ジャパニーズスパゲッティ 壁の穴

パスタが選べるキッズセット

価格：858円

【セット内容】

選べるパスタ（ミートソース／トマトソース／たらこパスタ）、ミニハンバーグ、ポテト、りんごジュース

■創作オムライス ポムの樹

お子様オムライスセット

価格：913円

【セット内容】

オムライス、ウインナー、チキンナゲット、ジュース、みかんゼリー

■とり料理 鶏五味

らーめんセット

価格：580円

【セット内容】

ミニらーめん、唐揚げ、フライドポテト、選べるジュース（オレンジ・りんご）

天ぷら 銀座天一

お子様天重

価格：1,320円

【内容】

ミニ天丼、プリン、アップルジュース、おもちゃ付き

日本そば 永坂更科 布屋太兵衛

お子様セット

価格：750円

【セット内容】

そば、またはうどん（温・冷）をお選びください、ジュース付き

ベトナムレストラン ジャスミンパレス

フォー キッズセット

価格：700円

【セット内容】

鶏肉のフォー、海老フライ、あげ春巻、オレンジジュース、デザート付き

とんかつ いなば和幸

お子様かつセット

価格：1,060円

【セット内容】

海老フライ、ひれかつ、ポテトフライ、ふりかけごはん、ドリンク、ゼリー2個

ジョナサン

お子様おにぎりプレート

価格：714円

【セット内容】

おにぎり、唐揚げ、ポテト、ソーセージ

牛たん専門店 さちのや

ハンバーグプレート

価格：880円

【セット内容】

おにぎり、ハンバーグ、ポテトフライ、オレンジジュース、プチゼリー、おもちゃ付き

小さなお子さま連れも安心の設備充実

5階＝ベビー休憩室には、授乳室やオムツ替えスペース、離乳食スペースもあり、赤ちゃん連れでも安心してお過ごしいただけます。

2階=インフォメーションにてベビーカーの貸し出しも承ります。

※写真はイメージです。メニューは食材の都合により変更になる場合がございます。

※お子さまメニューの対象年齢は、店舗によって異なります。

そごう大宮店

郵便番号 330-9530

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2

電話：048-646-2111〈大代表〉