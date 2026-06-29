軽く通すだけで瞬間ストレート。Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）が『LDK the Beauty』7月号に続き8月号でも部門最高評価を獲得

株式会社A-Stage

デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)が展開する、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De」のヘアアイロン「Re・De Hair Straight - Smooth（リデ ヘアストレート スムース）」が、株式会社晋遊舎が発行するテストする美容誌『LDK the Beauty』2026年7月号での同部門「ベストバイ」受賞に続いて、2026年8月号において「2026年上半期ベストコスメ ストレートアイロン部門 第1位」を受賞いたしました。

一切の広告や忖度を排除し「リアルな消費者目線」での徹底的な比較検証が行われる同誌において、2号連続での最高評価という快挙を達成いたしました。圧倒的なストレート力とスマートな扱いやすさがプロからも一般モニターからも高く評価された本受賞は、当社の「心地よさ」を追求したプロダクトデザインが、激戦の美容家電市場において確固たる価値を提供していることの証明となります。

■開発の背景

Re・De Hair Straight 受賞ロゴ

現代の生活において、毎日のヘアスタイリングは多くの時間を要するルーティンでありながら、思い通りの仕上がりにならないといった課題を抱える「ペインポイント」の集積地です。一方で、美容・ウェルネス市場は数十兆円規模の生活固定費市場の一角を成す巨大な産業であり、消費者は本質的な価値とライフスタイルとの親和性を常に求めています。

当社は、「その日の“調子”には、理由がある」というインサイトに基づき、単に髪を真っ直ぐにするだけでなく、スタイリングの時間を“心地よい身支度の時間”へと昇華させる製品の開発に挑みました。そうして誕生したのが、機能性とデザイン美学を高度に融合させた「Re・De Hair Straight（リデ ヘアストレート）」です。日々の何気ない時間を上質な体験へとリデザインし、人々の暮らしをアップデートするという当社の思想が、この製品には息づいています。

■製品の特長と革新性

『LDK the Beauty』のプロフェッショナルによるガチ検証においても証明された、本製品の卓越した革新性は以下の通りです。

最短で叶う、スルスルとクセが伸びるストレート体験

毛束を挟む力が適切で、毛先まで一定の圧をキープしながら伸ばせる設計が功を奏し、「最短でストレートヘアが叶いました!」と高く評価されました。「スルスルとクセが伸びる」ほどの圧倒的な補整力で、忙しい朝のスタイリング時間を劇的に短縮します。

「握りやすさバツグン」な驚異的な軽さと操作性

本体重量わずか約240g(電源コード含まず) という驚異的な軽さを実現。「カーブした形状も握りやすく、毎日使いたくなる」と操作性も絶賛されました。「軽い力で挟めるからロングヘアでも疲れにくい!」と、日々のスタイリングにおける身体的な負担を軽減します。

「サロンでケアをした直後」のようなシルキーな質感

「まるでサロンでケアをした直後のような、やわらかな髪になりました。」と、熱ダメージを抑えながらも美髪に導く仕上がりが証明されました。「髪の表面がツルッとしてシルキーなサラサラヘアに!」「髪質自体がよくなったようなまとまりのある美髪が叶う!」と、プロも驚くツヤ感を実現します。

■製品仕様

Re・De Hair Straight ラインナップRe・De Hair Straight公式ページ

https://re-de.jp/hair-straight/

■事業戦略と今後の展望

販売情報- 販売価格：15,800円(税込)- Re・De公式オンラインショップ：https://re-de.shop/- PIXELA GROUP Shop Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3VVF42Z- その他主要家電量販店

当社は、アセットライト型ビジネスモデルを軸に、美容家電・調理家電をはじめとするハードウェア領域から、ポイ活アプリ、ウェルネスデータ、AI、Web3関連事業に至るソフトウェア領域までを一体的に展開し、人々の暮らしをアップデートする次世代ライフスタイルエコシステムの構築を推進しております。

今回、『LDK the Beauty』において2号連続で最高評価を獲得したことは、当社の製品開発力、品質設計力、ブランド価値が第三者評価においても高く認められたものであり、Re・Deブランドがプレミアム・ウェルネス領域において確かな存在感を高めつつあることを示す重要な実績であると考えております。

今後は、この強固なブランド基盤を起点に、Re・De Ringをはじめとするウェアラブルデバイスから取得されるライフログデータ、AIによる解析技術、ポイ活アプリやWeb3関連技術を組み合わせることで、日々の健康行動や生活習慣が新たな価値へと転換される独自の事業モデルを構築してまいります。

当社が目指すのは、単なる家電メーカーにとどまらず、ハードウェアを顧客接点とし、データ、AI、インセンティブ設計を融合させた、継続型・高付加価値型のライフスタイルプラットフォーム企業への進化です。美容、睡眠、食事、体組成、決済、ポイント、Web3を有機的に連携させることで、日々のルーティンそのものが価値を生み出す、新しい生活インフラの創造を目指してまいります。

ウェルネス市場の拡大、データ活用ニーズの高まり、そして生活者の価値観の多様化を追い風に、当社はハードウェアを入口に、データとインセンティブを成長ドライバーとする独自の事業基盤を確立し、ウェルネス市場における新たなカテゴリーリーダーを目指してまいります。

■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

このたび、一切の妥協を許さない厳格なテストで知られる『LDK the Beauty』様より、7月号でのベストバイに続き、8月号でも2026年上半期ベストコスメ ストレートアイロン部門 第1位という栄誉をいただき、大変光栄に存じます。

私たちが『Re・De Hair Straight（リデ ヘアストレート）』に込めたのは、単なる“髪を伸ばす道具”としての機能ではありません。毎朝の鏡に向かう時間が、自分自身を整え、心を前向きにする“心地よい儀式”であってほしいという強い願いです。その日の“調子”には、確かな理由があります。軽く通すだけで指通りが変わる。その瞬間の感動が、その日1日のパフォーマンスをも変えていくと私たちは信じています。

ピクセラグループは今後も、最先端のテクノロジーと洗練されたデザイン、それらを包括する革新的なインセンティブ設計を融合させ、皆様の日常を根本からリデザインする新たな価値を提供し続けてまいります。私たちの次なる挑戦に、どうぞご期待ください。

■Re・Deについて

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。

■会社概要

- Re・De公式Webサイト(https://re-de.jp/)- Re・De公式Instagram(https://www.instagram.com/re_de_official/)- Re・De公式オンラインショップ(https://re-de.shop/)- Re・Deブランドサイト(https://brand.re-de.jp/)- あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」(https://re-design-media.jp/)[表: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/84_1_27a8fc26c94c6b6dc2f963c97fd932ed.jpg?v=202606291252 ]

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