【神奈川県・相模原市】「映画クレヨンしんちゃん」連動特別イベント『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション in さがみ湖MORI MORI』7/18(土)～10/12(月祝)開催

富士急行株式会社

首都圏から車で約50分、豊かな森に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、「映画クレヨンしんちゃん」と連動した特別イベント『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション in さがみ湖MORI MORI』を、2026年7月18日(土)～10月12日(月祝)の期間、開催いたします。

7月31日(金)公開の最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』と連動した本イベントでは、立体迷路カラクリ砦とペアパラレルリフトの2大アトラクションが映画仕様に大変身。また、キャラクターや“おしり玉”など5か所のスポットを巡るノベルティ付きシールラリー「妖怪MORI MORIぼうけんラリー」や、思わず写真に収めたくなるフォトスポットなど、広大な森の中の遊園地だからこそ楽しめる体験コンテンツを数多くご用意します。園内レストランでは、ノベルティが付いたオリジナルのフード・ドリンク・デザートメニューを展開。このイベントでしか手に入らない限定グッズも販売します。さらに、宿泊とセットで楽しめるノベルティ付きキャンププランも登場。森の木々に囲まれた園内で、野原一家と妖怪たちの不思議な世界観を昼も夜も楽しめるひとときをお届けします。

なお、6月27日(土)からは、関東最大級の水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」にて、本イベントに先駆けた連動企画をスタートしました。びしょ濡れ必至の、真夏ならではのアクティビティをお楽しみいただけます。

都心から車で約50分の豊かな森を舞台に、野原一家と個性豊かな妖怪たちの世界観を楽しめる「さがみ湖MORI MORI」ならではの夏イベントに、ぜひご期待ください。

イベントの詳細は、公式WEBサイトで順次公開予定です。

映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション in さがみ湖MORI MORI

開催期間

2026年7月18日(土)～10月12日(月祝)

特設サイト

https://www.sagamiko-resort.jp/crayon_shinchan/

※イベントの詳細は、公式WEBサイトで順次公開予定です。

一足早く、6月27日(土)より、関東最大級の水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」にて、「スプラッッッシュカーニバル×『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』」がスタートしました。

野原一家や個性豊かな妖怪がパネルとなって登場する「水鉄砲シューティングゲーム」や、トリッキーなトラップが満載の「ウォーターメイズ」を展開。さらに、昨年大好評だったダイナミックな放水イベント「はしご車スプラッシュ」も特別仕様で登場します。テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』の人気オープニングテーマ「オラはにんきもの」に合わせて、高さ10ｍのはしご車から「スプラッシュマン」がゲストに放水する、約3分間の特別ショーをお楽しみいただけます（※土日祝日限定）。

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が2026年7月31日（金）に公開。

（ストーリー）

ある夏の日、日本各地では奇妙な怪奇現象が相次いで目撃され、世間を賑わせていた。 そんな中、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。 旅の支度をする中、呑気に妖怪ごっこを楽しんでいるしんのすけの姿を、庭の物陰からこっそりと覗いている怪しい影が―。

久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。 ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！ しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。

「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くこととなった野原家一同。 変わりつつある秋田の風景を眺める道中、人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。

そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！

【妖怪の国】で野原家史上最大！？のピンチに見舞われるしんのすけたちは無事、人間界へ戻ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！

https://shinchan-movie.com/2026/

クレジット：(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026

「さがみ湖MORI MORI」 営業概要

営業時間

平日10：00～16：00、休日9：00～17：00

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700 円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは 65 歳以上

※料金は時期により異なります。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ

さがみ湖MORI MORI

TEL 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/

会社概要

社名

相模湖リゾート株式会社

代表者

鈴木 康弘

設立

2006年12月22日

所在地

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容

レジャー・サービス業

公式HP

https://www.sagamiko-resort.jp/