店舗・サロン向け集客5冊シリーズ完結──SHINKA株式会社、購入者全員にオリジナルAI診断と33,000円相当のセミナーを無料提供

SHINKA株式会社店舗やサロンのための集客・販促の教科書シリーズ（全国書店・Amazonから好評発売中）

SHINKA株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：尾田雪江）は、同社取締役・田中紗代がプロデュースした店舗・サロン事業者向け「集客・販促シリーズ」全5冊の刊行完結を記念し、「5冊購入キャンペーン」(https://1stba.ns-project.ink/p/5buy-campaign)を開始しました。

対象の5冊すべてを全国書店またはAmazonで購入した読者に、同社エンジニアが開発したAIによる「集客優先順位診断」と、通常33,000円（税込）の「集客マスターセミナー（2026年9月8日開催）」へ無料招待という2つの特典を提供します。

■ 背景：集客手法の多様化と「何から始めるか」問題

近年、店舗・サロンが取り組むべき集客手法は急速に多様化しています。Instagram、LINE公式アカウント、Meta広告、Googleマップを活用したMEO、そしてAI検索に対応したLLMOなど、施策の種類は増え続ける一方です。しかし、小規模事業者からは以下のような声を多く聞きます。

- Instagramを毎日更新しているが集客が安定しない- LINE公式アカウントを作ったものの活用できていない- Meta広告は気になるが怖くて手が出せない- Googleマップ対策（MEO）を後回しにし続けている- LLMOという言葉は聞くが何から始めればよいかわからない

AI検索時代になり、Instagramだけ・広告だけという単独施策では成果につながりにくいケースも増えています。そのため、Instagram、LINE公式アカウント、Meta広告、Googleマップを活用したMEO、そしてAI検索に対応したLLMO という5つの集客方法を組み合わせて学べるシリーズの企画・出版を完成いたしました。

本シリーズ本は、Amazon売れ筋ランキング（「マーケティング」「中小企業経営」「広告・宣伝」「インターネット・Web開発」など）4部門以上で1位を獲得するなど、多くの反響をいただき、発売2カ月を過ぎても全国書店およびAmazonより購入いただいています。

SHINKA株式会社は「各手法を個別に学ぶだけでなく、自社に合った順番で組み合わせることが重要」という考えのもと、本キャンペーンを企画しました。

■ 「店舗・サロン集客・販促シリーズ」全5冊 概要

本シリーズは、「専門知識がない経営者でも読んだその日から実践できること」をコンセプトに制作された実践書シリーズです。全5冊を通して、現在の店舗集客に必要な5つのチャネルを体系的に習得できる内容となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181062/table/12_1_dc7d1ce69eaabe1651338c09bc918bb0.jpg?v=202606291252 ]

各巻2,200円（税込）

AmazonほかISBN取次経由で全国書店に流通。

店舗やサロンのためのInstagram集客・販促の教科書

山下良枝 著

店舗やサロンのためのLINE公式アカウント集客・販促の教科書

野田明日香 著

店舗やサロンのためのMeta広告集客・販促の教科書

おだゆきえ 著

店舗やサロンのためのMEO集客・販促の教科書

松本ちあき 著

店舗やサロンのためのLLMO集客・販促の教科書

田中紗代 著

■ 5冊購入キャンペーン特典

【特典１.】AIによる「集客優先順位診断」

業種・現状の集客状況・強みをもとに、Instagram・LINE公式・Meta広告・MEO・LLMOの5チャネルから「何から始めるべきか」「どの順番で取り組むべきか」をSHINKA株式会社のシステムエンジニアが開発したオリジナルのAIツールが個別に診断します。

AI診断ツールイメージ

具体的には、業種・地域・現在の集客状況・強みをもとに、

- 最初に取り組むべき集客施策- 強化すべきチャネル- 次に取り組む施策

をAIが提案します。

「何から手をつければよいかわからない」という迷いを解消し、自社に最適な集客ロードマップを提示します。

【特典２.】集客マスターセミナー 無料招待（通常33,000円）

開催日時：2026年9月8日（火）12:00～17:00（5時間）

Instagram・LINE公式・Meta広告・MEO・LLMOを単体ではなく「組み合わせて成果につなげる方法」を半日かけて解説する5時間のスペシャルセミナー。

書籍を読んだだけでは見えない集客の「つなげ方・回し方」を実践的に習得できる内容です。

通常受講料33,000円（税込）が、5冊購入者は無料でご招待。

オンライン開催なので、全国どこからでも参加できます。

■ 5冊購入キャンペーン参加方法

- 対象書籍5冊をすべて購入（購入先はAmazon・全国書店を問わない）- 5冊すべてが写った写真を専用フォームから送信- 確認後、AI診断ページおよびセミナー参加案内をメールにて送付

キャンペーン詳細・申込フォーム：https://1stba.ns-project.ink/p/5buy-campaign

■ 5冊シリーズ本プロデューサーコメント

集客の手法は年々増え続けており、何から始めればよいかわからないという声を多くの事業者からいただいてきました。このシリーズは、5つの手法それぞれを深く学べるだけでなく、読み終えた後に『自分のお店に合った順番』がわかることを目指して制作しました。AI診断とセミナーを組み合わせることで、本を読んで終わりではなく、実際の集客につながる体験を届けたいと考えています。

情報を増やすことではなく、自分のお店に合った集客方法を選べる人を増やしたい。その第一歩として、このシリーズを活用していただければ嬉しく思います。

SHINKA株式会社 取締役 田中紗代

■ 今後の展開

SHINKA株式会社は書籍の出版にとどまらず、AI時代に対応した集客支援や実践プログラムを通じて、小規模事業者が持続的に成果を上げられる仕組みづくりを支援しています。

今後も書籍・セミナー・AIを組み合わせた学習機会を提供し、「発信だけに頼らない集客」の実現をサポートしていきます。

具体的には、書籍と連動したオンライン講座、AI診断の機能拡充、AI検索（LLMO）支援サービスなどを展開し、店舗・サロン向けの総合的な集客支援を進めてまいります。

■ 5冊購入キャンペーン詳細

店舗・サロン向け集客5冊シリーズ購入キャンペーン

期間：2026年8月31日まで

対象書籍：

SHINKA株式会社について

- 『店舗やサロンのためのInstagram集客・販促の教科書』(https://amzn.asia/d/0bt4EjXE)山下良枝 著- 『店舗やサロンのためのLINE公式アカウント集客・販促の教科書』(https://amzn.asia/d/08wpb1Td)野田明日香 著- 『店舗やサロンのためのMeta広告集客・販促の教科書』(https://amzn.asia/d/0cRiWZdE)おだゆきえ 著- 『店舗やサロンのためのMEO集客・販促の教科書』(https://amzn.asia/d/07JcprWc)松本ちあき 著- 『店舗やサロンのためのLLMO集客・販促の教科書』(https://amzn.asia/d/0dKZ6Ja5)田中紗代 著店舗やサロンのための集客・販促の教科書シリーズ（全国書店・Amazonから好評発売中）詳細を見る :https://1stba.ns-project.ink/p/5buy-campaign

SHINKA株式会社は、AI時代の集客・導線設計支援を行う企業です。

広告運用、LINE構築、SEO・MEO、AI検索対策などを組み合わせ、「発信だけに頼らない集客の仕組み化」を支援しています。

■会社概要

会社名：SHINKA株式会社（シンカカブシキガイシャ）

代表者：尾田雪江（おだ ゆきえ）

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：Webマーケティング支援、集客導線設計、コンテンツプロデュース、

生成AI最適化（LLMO）事業、教育・出版事業

https://shinka-jp.com/