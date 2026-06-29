グローバルに活躍する5人組アーティスト 「TOMORROW X TOGETHER」とのコラボレーションを7月8日（水）より展開

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山修二）は、7月8日（水）よりHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIからなる5人組アーティスト「TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）」とのコラボレーションを展開します。

「TOMORROW X TOGETHER」は、“それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く”という意味を持っており、今回「TOMORROW X TOGETHER」という名に込められた希望と、タリーズが提供するくつろぎの空間・こだわりの商品を融合させ、日常に輝きを与えるカフェ体験を提案します。アイテムの一部には、「TOMORROW X TOGETHER」公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」がタリーズの店員になったオリジナルデザインを使用し、コラボレーション感を演出します。

タリーズが紡ぎ続けるコーヒー文化と韓国トレンドを取り入れて織りなす、特別なコラボレーションをお楽しみください。

◆コラボレーション特設サイト：https://www.tullys.co.jp/cpn/txt_collaboration2026/

◆デザインやイラストは全て今回のコラボレーションオリジナルです。ドリンクは限定デザインカップでご提供します。

＜コラボレーション商品概要＞

【ドリンク】◆韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンク2種を、コラボレーション限定でお届けします。

画像右「キャラメルフォームアメリカーノ」

（ICED）Tallのみ：690円

エスプレッソの芳醇なコクとすっきりとした後味が特長のカフェアメリカーノに、とろりとしたキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした一杯。甘さとほろ苦さが溶け合う、バランスのよい味わいです。

画像左「マンゴーセパレートティー」

（ICED）Tallのみ：690円

マンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティーです。大振りのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいと華やかな見た目もお楽しみいただけます。

■上記ドリンクと一緒に購入できる限定アイテムも登場します。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【画像上】 第1弾：7月8日（水）～

「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」 900円

今回だけの限定フォトデザインを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セットです。

※単品での購入はできません。

※おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

【画像下】 第2弾：7月15日（水）～

「PPULBATU ぷくぷくチャーム」 880円

「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクターPPULBATU（プルバトゥ）がタリーズの店員になったオリジナルデザインのチャーム。バッグやポーチに付けてお楽しみください。

※単品での購入はできません。

※おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

【フード】

「ヤンニョムチキンチーズサンド」 520円

コクのある甘辛ヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズをサンド。やみつきになる味わいと、ほどよいボリューム感をお楽しみいただけます。コラボドリンクと相性抜群です。

「サツマイモパン」 380円

韓国発祥のさつまいもの形をしたユニークなパンである「コグマパン」がモチーフ。しっとりとしたさつまいもフィリングを、ふんわりとしたパン生地で包みました。温めてお召し上がりいただくのもおすすめです。

「カップ ティラミス」 500円

韓国や日本でも定番人気のティラミスを手軽にお楽しみいただけるよう、カップに入れてご用意しました。ほろ苦いコーヒーシロップが染み込んだココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ねて、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕立てました。蓋には、剥がせるシール付きでコラボレーションならではの特別感を演出します。

【アイテム】

左から時計回りに

「トライタングラス」 1,900円

限定デザインカップと同じデザインのトライタン製グラス。ご自宅でもコラボレーションの特別感をお楽しみいただけます。

「ストラップ付きトライタンボトル」 2,950円

今回描き下ろしのPPULBATUオリジナルデザインを施した軽量で丈夫なトライタン製のボトル。ストラップ付きで、持ち歩きに便利なアイテムです。

「ポーチ付きショルダーエコバッグ」 2,950円

PPULBATUオリジナルデザインを施した、ポーチ付きエコバッグ。ワンショルダータイプでサブバッグとしても使いやすく、日常使いはもちろん、

ライブやイベントシーンでも活躍します。

「ミニポーチ」 2,200円

内側にPPULBATUオリジナルデザインを施したミニポーチ。カードや小物が収納でき、カラビナや外側のポケットを備えた実用性のあるアイテムです。

「バッグチャーム」 2,800円

PPULBATUオリジナルデザインのキーチャームがセットになったバッグチャーム。ミニポーチやぷくぷくチャームなどをカスタマイズしてお楽しみください。

※全商品おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

◆上記商品は、7月8日（水）11時より、タリーズ公式オンラインストアでも販売します。（オンラインストアでは価格が異なります。）

タリーズ公式オンラインストア： https://shop.itoen.jp/tullyscoffee/index.html

【キャンペーン情報】

・タリーズ公式アプリ デジタルスタンプラリー

アプリ登録のタリーズカードで、「TOMORROW X TOGETHER」コラボレーション商品を

ご購入いただくと、ご来店毎にデジタルスタンプが貯まります。スタンプを3個コンプリートした方の中から抽選で、PPULBATUオリジナルステッカーをプレゼントします。（別途、クラブタリーズ会員登録・ログイン・エントリーが必要です。）

＜期間＞ 7月8日（水）～8月4日（火）23：59まで

◆詳しい内容はこちら

https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/07/app-d-stamp-rally.html

・タリーズ公式Xフォロー&リポストキャンペーン

条件をクリアすると抽選で100名様にタリーズデジタルギフトが当たるキャンペーンを実施します。

＜参加条件＞

・タリーズ公式アカウント（@Tullys_jp）をフォロー

・タリーズ公式アカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト

＜期間＞ 7月8日（水）～7月21日（火）23：59まで

◆詳しい内容はこちら

https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/07/collaboration-x-cp.html

■さらに全国3店舗（東京・大阪・愛知）で、オリジナルデザインを使用した店舗装飾も実施します！

コラボレーション期間中、3店舗限定で装飾店舗が登場します。タリーズオリジナルのデザインを使用した特別パネル展示やタペストリーの設置など、コラボレーションを盛り上げます。

＜実施店舗＞ 渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館１F店、&TEA 名古屋ラシック店

＜期間＞ 7月8日（水）～8月2日（日）まで

※店舗によって装飾の内容は異なります。

※内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

※詳細は特設サイトをご確認ください。https://www.tullys.co.jp/cpn/txt_collaboration2026/

渋谷スクランブルスクエア店グランフロント大阪北館１F店＆TEA 名古屋ラシック店

【アーティスト詳細】

TOMORROW X TOGETHERは、BIGHIT MUSIC所属のSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで構成された5人組ボーイグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という想いが込められている。

2019年3月にデビューアルバム『The Dream Chapter: STAR』でデビュー。同作は世界44の国と地域のiTunes TOP ALBUMチャートで1位を記録し、韓国の各種授賞式では新人賞10冠を達成するなど、デビュー当時から爆発的な関心を集めた。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年リリースの2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』以降、最新作となる2026年4月発売の8th Mini Album『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』まで14作連続でオリコン週間アルバムランキング1位(2026年4月27日付)を獲得し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数で歴代1位の記録を保持。また、日本4th Single『誓い(CHIKAI)』は75万枚以上の出荷を記録し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定(2024年9月度)を受けている。

世界的な公演市場でも頭角を現しており、米「Lollapalooza」には2年連続で出演し、K-POPグループ初のヘッドライナーを務めた。2024年にはK-POPアーティスト史上最速で日本4大ドームツアーを敢行。2025年には初の5大ドームツアーを成功させ、35万人を動員するなど圧倒的な存在感を放っている。

(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-556-f37ec4f379351cd2c9f291a90519eda7.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

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