セミナー「＼ECの売上が伸びない犯人は購入率だった！？／購入の決め手を増やす施策大全」にMomentum登壇決定！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年7月2日（木）に開催されるセミナー「＼ECの売上が伸びない犯人は購入率だった！？／購入の決め手を増やす施策大全」（主催：株式会社これから）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

広告費は上がり続ける。CPAは悪化し続ける。

もう、「アクセスを増やすだけ」の成長戦略は限界です。

だからこそ、これからのEC運営において重要なのが購入される割合を増やす【購入率（CVR）】の最大化。

そこで今回は、知らないと損する！購入の決め手を増やす施策大全を開催。

「なぜ売れないのか？」を見つける方法から、

お客様が思わず買ってしまう施策まで、購入率（CVR）改善の全手法を体系的に解説します。

「購入率向上」の6大テーマ- 【土台設計】UI/UX改善で購入率（CVR）を上げる10の施策- 【課題発見】どこで離脱している？ボトルネックを可視化するAI時代のデータ活用法- 【離脱防止】チャットボット×EFOによるカゴ落ち防止策- 【接客強化】動画版チャットボットで購入意欲を高める新しい購入体験- 【ブランド保護】管理画面では見えないブランドに対する2つの盲点と対応解説- 【顧客育成】Shopify × LINEで実現するデジタルと実店舗の統合- 「アクセスはあるのに売上につながらない」- 「購入率（CVR）改善の打ち手を網羅的に知りたい」

そんな「購入率（CVR）」のお悩みを感じておられましたら、必ずお役に立てる内容になっております。

セミナー詳細

登壇者紹介

- 日時 ：2026年7月2日（木）13:00-16:00- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 主催企業：株式会社これからお申し込みはこちら：https://corekara.co.jp/seminar/20260702seminar/?utm_source=m0mentum&utm_medium=mail&utm_campaign=20260702_seminar(https://corekara.co.jp/seminar/20260702seminar/?utm_source=m0mentum&utm_medium=mail&utm_campaign=20260702_seminar)Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp