年間約1,400組の記念日演出の実績を誇る“記念日ホテル”開業19周年記念！選べるお祝い演出付きプラン開始【クロスホテル札幌】

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル札幌（所在地：北海道札幌市中央区／総支配人：三上 直也）は、2026年7月20日（月）に開業19周年を迎えます。これを記念し、“ちょっとしたサプライズでご褒美ステイ”をコンセプトにした特別宿泊プランを、7月1日(水)より販売開始します。

バルーンデコレーションルーム（イメージ）今年7月で開業19周年を迎えるクロスホテル札幌

クロスホテル札幌では、プロポーズや結婚記念日、誕生日など人生の大切な節目をはじめ、目標達成や新たな一歩を踏み出すタイミングなど、お客さまそれぞれの「記念日」に寄り添うサービスを提供しております。昨年度は、約1,400組※のお祝いのお手伝いをさせていただきました。

19周年記念プランでは、お客さまのシーンや気分に合わせて選べる3種類のお祝いアイテムをご用意。北海道産ワインをはじめとしたアイテムの中から、お好みのものを自由にお選びいただけるため、特別な一日を彩る演出としてご利用いただけます。

さらに、本プランをご予約いただいたお客さま全員に、札幌の街をより楽しんでいただくための「ホテルオリジナル札幌街歩きマップ」と、掲載店舗で利用可能なチケットをプレゼント。ホテルでの滞在だけでなく、札幌の街の魅力を楽しむきっかけをご提供します。

また、本プランに加え、さまざまな記念日のシーンに合わせた宿泊プランや、開業19周年を記念したランチビュッフェなど、期間限定の企画も展開します。

クロスホテル札幌では、宿泊プランのご利用有無にかかわらず、記念日専属コンシェルジュがお客さま一人ひとりの想いを伺い、希望に合わせたサポートや演出のお手伝いを行っています。細やかな心配りによる記念日のプロデュースは、多くのお客さまから好評をいただき、年間約1,400組のお祝いをサポートする実績につながっています。

ブランドコンセプト「CELEBRATE TOGETHER」のもと、クロスホテル札幌は、ご友人やご家族、大切な人とのかけがえのない時間を過ごす場所として、人生のさまざまなシーンに寄り添うホテル体験をこれからも提案してまいります。

※2025年4月1日～2026年3月31日、記念日宿泊プラン、記念日オプション利用組数から算出

◎開業19周年プランについて

【19th Anniversary】札幌街歩きと選べるご褒美ステイ

選べる3種のお祝いアイテムと札幌の街を楽しむマップがセットになったプランです。

【プラン内容】

１.選べる3種のお祝いアイテム

（ご予約時に、一つお選びいただけます。）

・ベッドにタオルベアと花びらデコレーション装飾

・北海道産ハスカップワインをお部屋にご用意

・スイーツプレートをお部屋にお届け

２.レストランでのご朝食

３.ウェルカムギフトをお部屋にご用意

４.オリジナル街歩きマップ

５.上記共通利用券1,000円分（1泊1人1,000円）

【料 金】1名さま 19,200円～（2名1室1泊料金、税サ込）

スタンダードフロア デラックスツインルーム

【宿泊期間】2026年7月1日（水）～11月30日（月）

スタッフが心を込めて作るタオルベア（イメージ

【19th Anniversary】バルーンでのルームデコレーションで年に一度のバースデーをお祝い

【プラン内容】

１.メッセージバルーンとお好きなカラーのバルーンでのルームデコレーション

２.北海道を感じるフリーフローラウンジ「meetlounge」のご利用

３.ウェルカムギフトをお部屋にご用意

４.インスタントカメラでのフォトサービス

５.朝食お席リザーブ

６.次回の宿泊で使える割引クーポン

【料 金】1名さま 16,300円～（2名1室1泊料金、税サ込）

スタンダードフロア ツインまたはダブルルーム

【宿泊期間】2026年7月1日（水）～2027年2月28日（日）

バルーンデコレーションルーム（イメージ）

上記プランのご予約は、ホテル公式ウェブサイトからお申込みください。

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/

◎その他の周年記念企画について

1．開業19周年記念 Instagramキャンペーン開催

「フォロー＆いいね」でご参加いただけるキャンペーンを開催しています。

期間中、クロスホテル札幌公式Instagramアカウントをフォローのうえ、対象投稿に「いいね」をしていただいた方全員に、公式サイトでの宿泊予約時にご利用いただける2,000円クーポンをプレゼントいたします。

【応募方法】

１. クロスホテル札幌Instagram公式アカウントをフォロー

２. キャンペーン期間中に投稿される対象キャンペーン投稿へ「いいね」

３. 応募条件を満たした方へ随時ダイレクトメッセージにてクーポン取得方法をご案内

【開催期間】開催中～7月20日（月・祝）

【プレゼント内容】 クロスホテル札幌 公式ウェブサイト予約限定2,000円宿泊割引クーポン

（使用可能期間） 2026年7月1日（水）～2026年7月31日（金）

（宿泊可能期間） 2026年7月1日（水）～2027年3月1日（月）チェックアウト分まで

【公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/crosshotel_sapporo/

シックで機能的なアーバンスタイルツインルーム（イメージ）札幌の街並みを眺めながら、ゆったりとおくつろぎいただける最上階大浴場（イメージ）北海道のおつまみやドリンクでより充実した滞在にする宿泊者ラウンジ。（イメージ）

２．開業19周年記念 スペシャルランチビュッフェ

日頃の感謝をこめて特別メニューをご用意しました。

【特別メニューの一部】

北海道産牛ローストビーフ、ライブワゴンで仕上げるパスタ、

ソフトクリーム、メロンを使ったウェルカムケーキなど

【日時】2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝）

１.12:00 ２.12:30 120分制

【料金】4,700円（税込）

※子ども料金、ドリンクセットプランあり

【予約】公式ウェブサイト：

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/contents/lunch-2/

※提供メニューについては、仕入れ状況等により変更になる可能性があります



クロスホテル札幌について：

「心おどる 北海道クオリティに出逢う場所」をコンセプトに、地域を感じるおもてなしや、ご滞在を特別な日に変える演出など、北海道の魅力を体験いただける全 181 室のライフスタイルホテルです。北海道ならではのフードやドリンクをフリーフロースタイルで楽しめるラウンジサービス、北海道で活躍をするアーティストと制作した客室、最上階 18 階には札幌の街を望む展望大浴場。そして、個性や感性を刺激する、五感で楽しむカルチャーイベントの実施など、地域とヒトとの心躍るつながりをご提供してまいります。

公式ウェブサイト：

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/

Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/crosshotel_sapporo/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTEL は、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS をブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する 3 軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト：

https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/

ライブワゴンで切り分けるローストビーフ（イメージ）