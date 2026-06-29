1 Hotel Tokyo「バンフォード ウェルネス スパ（bamford WELLNESS SPA）」、7月1日（水）より夏季限定トリートメント

MT&SHホテルマネジメント合同会社

2026年3月に開業したサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」（所在地：東京都港区赤坂、総支配人：小南 正仁）は、館内38階の「バンフォード ウェルネス スパ（bamford WELLNESS SPA）」にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間、夏季限定トリートメント「サマーグロウ リチュアル」を提供いたします。

「サマーグロウ リチュアル」は、夏の肌をいたわり、心身をやさしく整える90分間のトリートメントプログラムです。コーヒースクラブまたはゼラニウムスクラブから選べるスクラブトリートメントに始まり、その日の気分やお好みに合わせて3種類のアロマオイルから選べるボディトリートメント、リフレクソロジーで構成され、深いリラクゼーションへと導きます。

英国発のラグジュアリーオーガニックブランド「bamford」が提案するホリスティックなウェルネスの思想のもと、心・身体・精神の調和を育みながら、自分自身と向き合うひとときをご提供します。夏の強い日差しや冷房による乾燥など、この時期ならではの環境による疲れをやさしく癒し、穏やかなひとときをお過ごしいただけます。

■夏の疲れを癒す90分間のトリートメント

【サマーグロウ リチュアル】90分 / 43,000円（税・サ込）

「サマーグロウ リチュアル」は、肌と身体をやさしく整えながら、心身を深いリラクゼーションへと導く90分間のトリートメントプログラムです。

まずは、コーヒースクラブまたはゼラニウムスクラブから、その日の気分やお好みに合わせてお選びいただき、古い角質をやさしく取り除きながら、なめらかで輝きのある肌へと導きます。続いて、3種類のアロマオイルの中からお好みの香りを選び、ゲスト一人ひとりの状態やお好みに合わせたボディマッサージで、日々の緊張や疲れを丁寧にほぐします。仕上げにはリフレクソロジーを取り入れ、足裏の反射区を刺激しながら全身のバランスを整え、心地よいリラックス状態へと導きます。

夏の強い日差しや冷房による乾燥など、季節ならではの環境によって疲れが蓄積しやすい時期に、自分自身をいたわるひとときをお楽しみいただけます。

トリートメント内容

・スクラブトリートメント

コーヒースクラブまたはゼラニウムスクラブから、その日の気分やお好みに合わせてお選びいただきます。やさしい角質ケアで肌を磨き上げ、なめらかで輝きのある肌へと導きます。

・ボディマッサージ

3種類のアロマオイルから、その日の気分やお好みに合わせてお選びいただきます。ゲスト一人ひとりの状態やお好みに合わせた施術で、全身の緊張をやさしくほぐし、心身を深いリラクゼーションへと導きます。

・リフレクソロジー

足裏の反射区を刺激しながら全身のバランスを整え、心地よいリラックス状態へと導きます。

「サマーグロウ リチュアル」概要

提供期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

施術時間：90分

料金：43,000円（税・サービス料込）

場所：1 Hotel Tokyo 38階「バンフォード ウェルネス スパ（bamford WELLNESS SPA）」

営業時間：午前8時～午後8時

スパトリートメント：午前10時 ～ 午後8時

予約方法：公式サイトまたは電話にて受付

https://www.1hotels.com/ja/tokyo/do/events/summer-glow-ritual

お問い合わせ：03-6441-3040（ホテル代表）

■ 施設概要

名称：バンフォードウェルネス スパ (bamford WELLNESS SPA)

場所：1 Hotel Tokyo（東京都港区赤坂二丁目17番22号）

営業時間：午前8時～午後8時

スパトリートメント：午前10時 ～ 午後8時

設備：

１.リラクゼーションラウンジ「ラベンダールーム」

２.トリートメントルーム 5室

３.ミストサウナを備えた「ハマムルーム」

４.長さ18メートルの温水プール

５.テラススペース（雨天・強風時使用不可）

URL：https://www.1hotels.com/ja/tokyo/do/wellness

お問い合せ： 03-6441-3040（ホテル代表）

■ バンフォード（bamford）とは

バンフォードは、英国のサステナブルな有機農場「デイルズフォード」の創設者であるキャロル・バンフォードが、「肌につけるものは、口にするものと同じくらい大切」という哲学のもとに立ち上げたウェルネスブランドです。厳選されたオーガニック原料を使用し、環境への負荷を最小限に抑えながら丁寧に生み出されるボディ・スキンケア製品をはじめ、スパ、さらにはライフスタイルに寄り添うファッションコレクションまで展開。自然と調和する暮らしを包括的に提案しています。

1 Hotel Tokyoでは、館内38階のスパのみならず、全客室のヘアケアおよびボディケアアメニティにもバンフォード製品を採用。滞在のすべての瞬間において、ブランドの哲学と香り、そしてオーガニックのやさしさをご体感いただけます。

■1 Hotel Tokyo 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166784/table/17_1_0909a3216d1968167c6a3cb7bc9bbd7f.jpg?v=202606291252 ]

■1 Hotelsについて

1 Hotelsは、“自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないホスピタリティの融合を追求しています。私たちの住むこの地球は、たった1つ＝1 Worldであり、ブランドの原点には、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルな思想があります。

1 Hotelsは2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープン。その後、2017年に米・ニューヨーク州ブルックリン（イーストリバー沿い）、2019年に米・カリフォルニア州ウエストハリウッド（サンセット大通り沿い）、2021年にトロント（カナダ）、2022年には米・カリフォルニア州サンフランシスコと米・テネシー州ナッシュビルに展開。2023年には米・ハワイ州カウアイ島・ハナレイベイにブランドの旗艦ホテルを、またヨーロッパ初となる英国・メイフェア（ロンドン）に開業しました。2025年には、シアトル、メルボルン（オーストラリア、オセアニア初進出）、コペンハーゲン（デンマーク、北欧初進出）にも開業しました。

また現在、以下の都市にて新規開業に向けた準備が進行中です：

カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ（フランス）、エルウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（米・テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）

一部の施設は、世界的なホスピタリティ評価指標であるMICHELIN Key（ミシュラン・キー）の栄誉ある認定も受けています。詳しくは1hotels.com(https://www.1hotels.com/)をご覧ください。