ランスタッド、「JASSO 海外留学フェア 2026」の運営業務を受託

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が主催する「JASSO 海外留学フェア 2026」のイベント運営業務を受託いたしました。本イベントは2026年7月25日（土）に御茶ノ水ソラシティにて開催されます。

■ 「JASSO 海外留学フェア 2026」について

独立行政法人日本学生支援機構が主催する本フェアは、海外留学を志している方々を対象に、希望に合った留学先や留学時期等を選択できるように各国の大使館、教育関係機関、奨学金実施団体及び留学経験者等の参加を得て、各国・地域の教育制度、留学生受け入れ体制や教育機関等に関する最新で的確な情報の提供を行います。一度に27か国・地域の留学情報が得られ、大使館等公的機関の担当者に直接相談ができる年に一度のイベントとなります。留学に興味があるけれども何から始めればいいかわからない、留学を考え始めたばかりの人も、留学先に迷っている人も、大歓迎です。留学経験者の話を聞ける交流コーナーや、参加機関による多様な留学セミナーも実施される予定です。

＜JASSO海外留学フェア概要＞

【主催者】 独立行政法人日本学生支援機構

【日時】 2026年7月25日（土）11：00～16：30

※10：30受付開始

【会場】御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2階（sola city Hall）

東京都千代田区神田駿河台4-6

【参加費】 無料

【事前登録方法】 下記特設サイトより事前登録ください。

https://ryugaku.jasso.go.jp/event/fair/fair_2026.html

■ ランスタッド株式会社 試験監督事業部 プロジェクトマネージャー 深谷 敦司のコメント

「この度、日本の若者のグローバル化を支援する公益性の高いイベントである『JASSO 海外留学フェア 2026』の運営に携われることを大変光栄に思います。ランスタッドがこれまで培ってきた人材手配の豊富なノウハウと、徹底したプロジェクト管理能力を活かし、参加機関様と未来の留学生の皆様が有意義な出会いを果たせるよう、安全かつ円滑なイベント運営に全力で取り組んでまいります。」

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大※¹）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

※¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report

２） ランスタッドワークモニターレポート2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/