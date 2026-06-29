イオンイーハート　かわいい『くまさんかき氷』が7月1日(水)より新登場！「くまさんかき氷総選挙」も開催

イオン株式会社

株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、フードコート店舗の「軽食甘味処四六時中」6店舗、「SANUKI TERRACE高松東店」、「新茨木店」の合計8店舗限定で、2026年7月1日(水)より、見た目もかわいらしい『くまさんかき氷』全7品を期間限定で販売いたします。

近年、全国的な猛暑傾向が続くなか、ひんやりスイーツのニーズが高まっています。当社は、暑い夏に少しでも涼しく、楽しいひとときをお過ごしいただきたいとの想いから、見て楽しい、選んで楽しい『くまさんかき氷』を販売いたします。

『くまさんかき氷』は、かき氷をくまさんの顔に見立て、ビスケットの耳、ピーナッツチョコの目、バニラアイスで表情豊かに仕上げた、思わず写真を撮りたくなる夏限定スイーツです。「コーラ」「イチゴ」「マンゴー」「ブルーハワイ」「抹茶」「ほうじ茶」「コーヒー」の7つの味を用意し、それぞれのくまさんには個性あふれた愛称を付け、まるで7匹のくまさんの中からお気に入りを選ぶようなワクワク感をお楽しみいただけます。さらに、お気に入りの“推しくま”に投票できる「くまさんかき氷総選挙」を開催いたします。どのくまさんが人気No.1に輝くのか、お客さまにも参加いただきながら盛り上げてまいります。

新商品概要

【商品名】くまさんかき氷 （全7品）

「コーラ」「イチゴ」「マンゴー」「ブルーハワイ」「抹茶」「ほうじ茶」「コーヒー」の7つの味

名前：ジョン／コーラ味名前：ディマーレ／イチゴ味名前：甜甜(テンテン)／マンゴー味名前：ディオ／ブルーハワイ味名前：松風／抹茶味名前：五郎／ほうじ茶味名前：モカ／コーヒー味

※個性豊かな、くまさんたちが 「くまさんかき氷総選挙 ～あなたの推しはどのくまさん？～」にエントリーします。

□販売価格：各540円(税込)*1

□販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月1日（火）予定*2

□販売店舗：フードコート店舗 全8店舗限定

・軽食甘味処 四六時中 伊勢店

三重県伊勢市楠部町乙160-2イオン伊勢店1階

・軽食甘味処 四六時中 嬉野店

三重県松阪市嬉野中川新町4-205MEGAドン・キホーテUNY嬉野店1階

・軽食甘味処 四六時中 亀山店

三重県亀山市東御幸町222亀山エコー店1階

・軽食甘味処 四六時中 鈴鹿店

三重県鈴鹿市算所町2-5-1鈴鹿ハンター店1階

・軽食甘味処 四六時中 大安店

三重県いなべ市大安町高柳1945イオン大安店1階

・軽食甘味処 四六時中 阿児店

三重県志摩市阿児町鵜方3215イオン阿児店1階

・SANUKI TERRACE 高松東店

香川県高松市福岡町3-8-5イオン高松東店1階

・新茨木店(紫あん・拉拉麺 ・道頓堀ふわとろ)

大阪府茨木市中津町18-1イオンスタイル新茨木店3階

*1：SANUKI TERRACE高松東店は販売価格が異なります。

*2：販売状況により販売期間が変更となる場合がございます。

くまさんかき氷総選挙 ～あなたの推しはどのくまさん？～

販売期間中、お気に入りの『くまさんかき氷』に投票できる参加型企画「くまさんかき氷総選挙」を実施いたします。全7品の『くまさんかき氷』の中から“推しくま”にご投票いただき、No.1くまさんを決定します。なお、最下位となったくまさんは次回販売時に新たなフレーバーへとバトンタッチする予定です。あなたの一票が、くまさんたちの未来を決めるかもしれません。

【投票期間】2026年7月1日(水)～2026年9月1日(火)

【投票方法】専用アンケートフォームより投票

【投票フォーム】くまさんかき氷総選挙フォーム(https://forms.office.com/r/Eedvd2f4cS) <<こちらをクリック

【結果発表】 販売期間終了後、集計が完了次第、公式ホームページにて発表いたします。

投票フォーム二次元コード

当社は今後も、お客さまに選ぶ楽しさや体験価値を提供する商品・企画の開発に取り組んでまいります

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/