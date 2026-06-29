【リーガロイヤルホテル大阪】鱧の冷製カッペリーニを復刻販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「オールデイダイニング リモネ」では、当ホテル新総料理長 豊田 光浩のスペシャリテ「淡路島産 鱧の冷製カッペリーニ トリュフ風味のコンソメジュレ」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで販売します。

左：「淡路島産 鱧の冷製カッペリーニ トリュフ風味のコンソメジュレ」、右：総料理長 豊田 光浩

■夏の風物詩“鱧”を味わう、ホテルの伝統が息づく冷製カッペリーニ

イタリア料理で使用される極細の麺を使用し、ヴィシソワーズ（じゃがいもの冷製スープ）にカッペリーニを浮かべ、湯引きした旨みの強い淡路島産の鱧を添えました。その上には、トリュフドレッシング、コンソメジュレを合わせたソースを重ね、見た目にも涼しげに仕上げています。トリュフが上品に香るさわやかな味わいは、長きにわたり多くのお客様に愛されてきた総料理長 豊田のスペシャリテです。

シェリービネガーのやわらかな酸味、ポロ葱のほのかな甘み、アサツキの清々しい香りが重なり、湯引きした鱧の淡白な中に秘めた旨みが静かに広がります。麺を含めたすべての素材が一体となり、ひと口ごとに重なり合う味の調和と味わいのハーモニーを感じていただけます。

■新総料理長のスペシャリテが今夏復刻！愛されたあの定番料理が登場

“鱧の冷製カッペリーニ”は、2003年から2011年まで営業していたフランス料理店「ダイニング＆カフェ ナチュラルガーデン」の夏の定番人気メニュー。素材にこだわり、健やかな美味しさを追求して誕生した同店は当時、独創的なメニュー開発を目的に、当ホテル初の試みとして全グループホテルの料理人を対象とした社内公募を実施し、豊田は、応募者の中から試食・レポート・面接などの選考を経てシェフに抜擢されました。

2009年、豊田が“鱧”を使用した料理を考案する際に、暑さで食欲が落ちる夏でも楽しめる、新しいフレンチ仕立ての麺料理として“パスタ”を閃いたことがきっかけで本メニューが誕生。フランス料理店でパスタを用いることへの葛藤はありながらも、フランス三つ星レストランでの研鑽をもとに培った技術をベースに構築したひと皿です。

この度、自身が今年4月にリーガロイヤルホテルズ統括総料理長 兼 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション総料理長に就任後初めて迎える夏に、「オールデイダイニング リモネ」にて「淡路島産 鱧の冷製カッペリーニ トリュフ風味のコンソメジュレ」として復刻しご用意します。

概要は次の通りです。

「淡路島産 鱧の冷製カッペリーニ トリュフ風味のコンソメジュレ」 概要

【販売店舗】 「オールデイダイニング リモネ」（ウエストウイング1階）

【期間】 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【時間】 11：00～21：00ラストオーダー

【料金】 3,542円 ※税金・サービス料を含みます

※写真はすべてイメージです

※食材の入荷状況等によりメニュー内容を変更する場合があります

※食物アレルギーにつきましてご心配をお持ちのお客様は、ご予約時にお申し出ください

リーガロイヤルホテルズ統括総料理長 兼

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション 総料理長

豊田 光浩（とよだ みつひろ）

1986年に株式会社ロイヤルホテルに入社。1999年に渡仏し、海外料理研修を通じてフランス料理の研鑽を積む。帰国後は、リーガロイヤルホテル（現：リーガロイヤルホテル大阪）「ダイニング＆カフェ ナチュラルガーデン」シェフ、リーガロイヤルホテル小倉 総料理長を歴任。2013年にリーガロイヤルホテル（大阪）「レストラン シャンボール」シェフに就任し、2019年にはリーガロイヤルホテル広島 総料理長として手腕を発揮。2026年4月、リーガロイヤルホテルズ 統括総料理長 兼 リーガロイヤルホテル大阪 総料理長に就任。「食のロイヤル」の伝統を受け継ぎながら、リーガロイヤルホテルズの食を牽引している。

■オールデイダイニング リモネ について

【営業時間】 6：30～22：30 （ラストオーダー 22：00）

［朝食ビュッフェ］6：30～10：30（ラストオーダー10：00）

［ランチビュッフェ］11：30～15：00［90分制］

［ディナービュッフェ］17：00～21：30［120分制］

［アラカルト＆カフェ］11：00～22：30（ラストオーダー22：00）

※21：00 以降はナイトメニューのみの提供です

【席数】 312席 / 個室 4室

※別途個室料を頂戴します

「REMONE」という店名は、Restaurant Mix Old＆Newそれぞれの頭文字をとった造語。日本庭園に面した大きな窓から自然光が降り注ぐ、開放的な雰囲気が特長のオールデイダイニングです。オープン当初から愛されるアラカルトメニューに加え、種類豊富なビュッフェを朝・昼・夜の時間帯や多様なシーンに合わせてお楽しみいただけます。

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/remone/recommend

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

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