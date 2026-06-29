タリーズコーヒー初！グローバルに活躍する「TOMORROW X TOGETHER」との特別なコラボレーションが実現！夏限定新商品発表会・メディア向け試飲会を開催7月8日（水）より展開

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山修二）は、「MY Shokudo Hall & Kitchen」（TOKYO TORCH 常盤橋タワー3階）にて、韓国の5人組アーティストグループ「TOMORROW X TOGETHER」との特別なコラボレーション商品の発売に先駆け、「夏限定新商品発表会・メディア向け試飲会」を開催いたしました。本コラボレーション商品は、2026年7月8日（水）より全国のタリーズコーヒー店舗にて発売されます。

イベント当日は、タリーズコーヒージャパン株式会社 マーケティング本部 部長・若林教二より、2027年の創業30周年に向けた新たなチャレンジや、若年層の顧客拡大を狙った今回のコラボレーション戦略についてのプレゼンテーションを行いました。続いて、マーケティング本部 石川千晴、播磨由莉が登壇し、韓国トレンドからインスパイアされたドリンクとフード、タリーズの店員姿に扮した公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」のオリジナルアイテムなどを詳しく紹介いたしました。

■タリーズ初の海外アーティストコラボ！若年層を狙った背景と開発秘話

冒頭は、マーケティング本部 部長・若林教二から今回のコラボレーションについて説明が行われました。

2027年8月に創業30周年を迎えるタリーズの新しいチャレンジとして、今回のグローバルに活躍する5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーションに至った経緯を説明。その中で、タリーズでは近年、若年層をはじめとする新しいお客様との接点を拡大するため、トレンドを取り入れたシーズナルドリンクの開発や、LINEを活用したデジタル施策など、様々なアプローチを積極的に実施してきたことに触れました。

今回のコラボレーションではTOMORROW X TOGETHERという名に込められた『希望』と、タリーズが大切にしてきた『くつろぎの空間・一杯へのこだわり』を融合させ、新たなカフェ体験を提供することを目的とした上で、「カフェとしてタリーズができることは何かを追求し、『韓国トレンド』と『コーヒーのおいしさにこだわるタリーズらしさ』の両立を軸に開発を進めた」と語りました。

また、本企画のために商品開発担当メンバーが実際に何度もライブ会場やイベントへ足を運び、ファンの皆様を熱心に観察してきたという裏話を披露。「ファンの方に喜んでいただけて、かつ従来のタリーズファンのお客様にもご満足いただけるメニューやアイテムは何か、半年以上かけて議論を交わし開発してまいりました」と、本コラボレーションに込めた強いこだわりを語りました。

■韓国トレンドからインスパイアされたドリンクとフード

続いて登壇したマーケティング本部・石川千晴より、今回のコラボレーションドリンクとフードの具体的な魅力が紹介されました。

商品企画にあたり、タリーズが培ってきたコーヒーへのこだわりと、韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクとして、「一杯の新しい美味しさ」に落とし込むかに注力したと説明。

厳選されたエスプレッソのビターさとキャラメルの優しい甘さのギャップが魅力の「キャラメルフォームアメリカーノ」と、韓国のカフェカルチャーで人気のレシピからヒントを得た、美しい2層のグラデーションが目を引く「マンゴーセパレートティー」の2種のドリンクを解説しました。

フードでは、人気定番の“ヤンニョムチキン”とチーズを全粒粉入りのパンに挟んだ「ヤンニョムチキンチーズサンド」や、韓国で流行している“コグマパン”から着想を得て、温めるとまるで焼き芋のような味わいになる「サツマイモパン」、おやつにも夜の〆スイーツにもおすすめな、軽い口当たりの「カップ ティラミス」など、夏にぴったりな韓国のトレンドを取り入れたラインナップをアピールしました。

■日常使いしやすいカフェアイテムと、タリーズ店員姿の「PPULBATU」限定デザイン

最後に登壇したマーケティング本部・播磨由莉からは、今回のために特別に用意されたコラボレーションアイテムの紹介が行われました。

アイテムのカラーは、今回のキービジュアルで使用されているグレーとタリーズグリーンを基調にしており、タリーズらしいカフェの世界観とTOMORROW X TOGETHER、公式キャラクター「PPULBATU」の魅力を融合させたデザインに仕上げていると紹介。

今回のアイテムは大きく2つの楽しみ方を提案。1つはタリーズの店員姿になった描き下ろしのPPULBATUデザインを使用したエコバッグやボトルなどの日常のさまざまなシーンでも楽しむことができ、お手持ちの小物などと合わせて自分らしくアレンジもできるアイテム。もう1つは、店舗で提供する限定デザインカップと同じデザインを採用し、自宅でもカフェ気分を楽しめる「トライタングラス」。「ぜひ店舗でも、ご自宅でも、今回のコラボレーションをお楽しみいただければと思います」と、想いを述べました。

■当日オフィシャル素材について

発表会の様子のオフィシャル素材は以下 URLより適宜ご活用ください。

https://x.gd/siWQr

◆コラボレーション特設サイト：https://www.tullys.co.jp/cpn/txt_collaboration2026/

◆デザインやイラストは全て今回のコラボレーションオリジナルです。ドリンクは限定デザインカップでご提供します。

＜コラボレーション商品概要＞

【ドリンク】◆韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンク2種を、コラボレーション限定でお届けします。

画像右「キャラメルフォームアメリカーノ」

（ICED）Tallのみ：690円

エスプレッソの芳醇なコクとすっきりとした後味が特長のカフェアメリカーノに、とろりとしたキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした一杯。甘さとほろ苦さが溶け合う、バランスのよい味わいです。

画像左「マンゴーセパレートティー」

（ICED）Tallのみ：690円

マンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティーです。大振りのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいと華やかな見た目もお楽しみいただけます。

■上記ドリンクと一緒に購入できる限定アイテムも登場します。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【画像上】 第1弾：7月8日（水）～

「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」 900円

今回だけの限定フォトデザインを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セットです。

※単品での購入はできません。

※おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

【画像下】 第2弾：7月15日（水）～

「PPULBATU ぷくぷくチャーム」 880円

「TOMORROW X TOGETHER」の公式キャラクターPPULBATU（プルバトゥ）がタリーズの店員になったオリジナルデザインのチャーム。バッグやポーチに付けてお楽しみください。

※単品での購入はできません。

※おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

【フード】

「ヤンニョムチキンチーズサンド」 520円

コクのある甘辛ヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズをサンド。やみつきになる味わいと、ほどよいボリューム感をお楽しみいただけます。コラボドリンクと相性抜群です。

「サツマイモパン」 380円

韓国発祥のさつまいもの形をしたユニークなパンである「コグマパン」がモチーフ。しっとりとしたさつまいもフィリングを、ふんわりとしたパン生地で包みました。温めてお召し上がりいただくのもおすすめです。

「カップ ティラミス」 500円

韓国や日本でも定番人気のティラミスを手軽にお楽しみいただけるよう、カップに入れてご用意しました。ほろ苦いコーヒーシロップが染み込んだココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ねて、夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕立てました。蓋には、剥がせるシール付きでコラボレーションならではの特別感を演出します。

【アイテム】

左から時計回りに

「トライタングラス」 1,900円

限定デザインカップと同じデザインのトライタン製グラス。ご自宅でもコラボレーションの特別感をお楽しみいただけます。

「ストラップ付きトライタンボトル」 2,950円

今回描き下ろしのPPULBATUオリジナルデザインを施した軽量で丈夫なトライタン製のボトル。ストラップ付きで、持ち歩きに便利なアイテムです。

「ポーチ付きショルダーエコバッグ」 2,950円

PPULBATUオリジナルデザインを施した、ポーチ付きエコバッグ。ワンショルダータイプでサブバッグとしても使いやすく、日常使いはもちろん、

ライブやイベントシーンでも活躍します。

「ミニポーチ」 2,200円

内側にPPULBATUオリジナルデザインを施したミニポーチ。カードや小物が収納でき、カラビナや外側のポケットを備えた実用性のあるアイテムです。

「バッグチャーム」 2,800円

PPULBATUオリジナルデザインのキーチャームがセットになったバッグチャーム。ミニポーチやぷくぷくチャームなどをカスタマイズしてお楽しみください。

※全商品おひとり様につき、2個までとさせていただきます。

◆上記商品は、7月8日（水）11時より、タリーズ公式オンラインストアでも販売します。（オンラインストアでは価格が異なります。）

タリーズ公式オンラインストア： https://shop.itoen.jp/tullyscoffee/index.html

【キャンペーン情報】

・タリーズ公式アプリ デジタルスタンプラリー

アプリ登録のタリーズカードで、「TOMORROW X TOGETHER」コラボレーション商品を

ご購入いただくと、ご来店毎にデジタルスタンプが貯まります。スタンプを3個コンプリートした方の中から抽選で、PPULBATUオリジナルステッカーをプレゼントします。（別途、クラブタリーズ会員登録・ログイン・エントリーが必要です。）

＜期間＞ 7月8日（水）～8月4日（火）23：59まで

◆詳しい内容はこちら

https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/07/app-d-stamp-rally.html

・タリーズ公式Xフォロー&リポストキャンペーン

条件をクリアすると抽選で100名様にタリーズデジタルギフトが当たるキャンペーンを実施します。

＜参加条件＞

・タリーズ公式アカウント（@Tullys_jp）をフォロー

・タリーズ公式アカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト

＜期間＞ 7月8日（水）～7月21日（火）23：59まで

◆詳しい内容はこちら

https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/07/collaboration-x-cp.html

■さらに全国3店舗（東京・大阪・愛知）で、オリジナルデザインを使用した店舗装飾も実施します！

コラボレーション期間中、3店舗限定で装飾店舗が登場します。タリーズオリジナルのデザインを使用した特別パネル展示やタペストリーの設置など、コラボレーションを盛り上げます。

＜実施店舗＞ 渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館１F店、&TEA 名古屋ラシック店

＜期間＞ 7月8日（水）～8月2日（日）まで

※店舗によって装飾の内容は異なります。

※内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

※詳細は特設サイトをご確認ください。https://www.tullys.co.jp/cpn/txt_collaboration2026/

渋谷スクランブルスクエア店グランフロント大阪北館1F店＆TEA 名古屋ラシック店

【アーティスト詳細】

TOMORROW X TOGETHERは、BIGHIT MUSIC所属のSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで構成された5人組ボーイグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という想いが込められている。

2019年3月にデビューアルバム『The Dream Chapter: STAR』でデビュー。同作は世界44の国と地域のiTunes TOP ALBUMチャートで1位を記録し、韓国の各種授賞式では新人賞10冠を達成するなど、デビュー当時から爆発的な関心を集めた。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年リリースの2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』以降、最新作となる2026年4月発売の8th Mini Album『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』まで14作連続でオリコン週間アルバムランキング1位(2026年4月27日付)を獲得し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数で歴代1位の記録を保持。また、日本4th Single『誓い(CHIKAI)』は75万枚以上の出荷を記録し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定(2024年9月度)を受けている。

世界的な公演市場でも頭角を現しており、米「Lollapalooza」には2年連続で出演し、K-POPグループ初のヘッドライナーを務めた。2024年にはK-POPアーティスト史上最速で日本4大ドームツアーを敢行。2025年には初の5大ドームツアーを成功させ、35万人を動員するなど圧倒的な存在感を放っている。

(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-557-d21980f17cc948a0012e10208c610d43.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

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