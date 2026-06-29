世界的酒類コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC)2026」本格焼酎が「最優秀金賞」及び、「金賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）の製品が、米国で開催された世界的酒類コンペティションの一つ「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」において最優秀金賞及び、金賞を受賞いたしました。本坊酒造では、SFWSC2026において4銘柄の本格焼酎が受賞いたしております。

［サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026 受賞結果］

ARAWAZA(あらわざ) Stannum(スタンヌム) ： 最優秀金賞(97点)

原材料名： さつま芋、米麹、アルコール分： 36％

内容量/価格： 700ml/化粧箱入3,300円

本格焼酎の原酒は、蒸留機で蒸留した蒸気を渦巻状の管（蛇管）を通して冷やされ液体となって出来上がります。「ARAWAZA Stannum (あらわざスタンヌム)」は、特許「磨き蒸留」を採用した小型蒸留機で蒸留し、冷却に薩摩伝統の「錫蛇管」を使って生み出される本格芋焼酎原酒になります。新しい技（あらわざ）と伝統の技の融合。なめらかでかろやかな香味に仕上げる特許製法と、繊細でまろやかな風味を生み出す錫蛇管小型蒸留機により、豊かな香味とまろやかな風味が絶妙に調和した芳醇で深みのある原酒に仕上がりました。

※Stannum： ラテン語で「錫」の意

屋久島 大自然林 芋 ： 最優秀金賞(96点)

原材料名： さつま芋、米麹、アルコール分： 25％

内容量/価格： 1800ml/3,726円、720ml/1,862円 … 特約店限定



「屋久島 大自然林 芋」は、屋久島伝承蔵において、麹室での麹造り、甕でのもろみの発酵、昔ながらの道具を使った伝統的製法「手造り甕壷仕込み」により、丹精を込めて造られています。良質なさつま芋を原料に屋久島の軟らかい水を用いて造られた焼酎は、豊な香りと芳醇な味わいが特長です。

茜風(あかねかぜ)43 ： 金賞(91点)

原材料名： さつま芋、米麹、アルコール分： 43％

内容量/価格： 700ml/化粧箱入6,600円

「茜風43」は、2017年に「さつま芋を主原料とする芋焼酎の製造方法」として特許を取得した仕込み技術・特許「すりおろし生芋製法」を採用し、二次仕込みを行う独自製法により、さつま芋が本来有する香味を引き出した本格芋焼酎です。色鮮やかなさつまいも「玉茜（たまあかね）」を主原料に使用することで、さわやかな香味を抽出しました。味わいは、風味豊かでまろやか。長い余韻とともにお楽しみいただけます。

あらわざ桜島 ： 金賞(91点)

原材料名： さつま芋、米麹、アルコール分： 25％

内容量/価格： 1800ml/2,296円、900ml/1,231円

1800ml（パック）/2,274円、720ml/1,375円、化粧箱入1,540円

「あらわざ桜島」は、2009年に「蒸留酒の製造方法」として特許を取得した蒸留技術・特許「磨き蒸留」を採用し、蒸留もろみに対流をおこす独自技術により、芋特有のコク、旨味、香りなどを、よりなめらかでかろやかな味わいへと仕上げた本格芋焼酎です。「南薩摩産黄金千貫仕込み」など、原料に、造りに、本物へのこだわりが生んだ南薩摩伝統の技に新技（あらわざ）を加えた「薩摩焼酎」になります。

（全て参考小売価格・税込）

＜サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションについて＞

2000年よりアメリカで開催されているSFWSC（San Francisco World Spirits Competition）は、全米最大のアルコール飲料専門の競技会で、ホワイトスピリッツ、ウイスキー、ブランデー、リキュール・その他部門が設けられ、世界で最も名声のあるコンペティションの一つとして知られています。製品はカテゴリー別に、金賞・銀賞・銅賞が選出され、さらに審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「最優秀金賞」の称号が与えられます。

SFWSC公式ウェブサイト:

https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

SFWSC 2026 焼酎 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-65-5bc85829dc40de5b58b3d5b5e4b884e8.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215