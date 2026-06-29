パンクブーブー・佐藤、M-1を見据えるラパルフェにガチ苦言「全員がラパルフェを知ってるのか」　M-1王者の辛口評価がTHE W優勝にぼしいわしに突き刺さる…「おっしゃる通りです」『チャンスの時間』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#367を、2026年6月28日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■パンクブーブー・佐藤、M-1を見据えるラパルフェにガチ苦言「全員がラパルフェを知ってるのか」

水田信二、“苦言王”としてまさかの覚醒！？千鳥・ノブ「あなた相当才能ありますよ」

6月28日（日）放送の#367では、炎上や冷笑文化を恐れ、絶滅の危機にある“苦言”をクイズ形式で学ぶ新企画「演芸重要無形文化財 苦言王」をお届けしました。『M-1グランプリ』と『THE MANZAI』の2冠を獲得したパンクブーブー・佐藤哲夫が”苦言王”として、賞レース有望株の若手芸人のネタに苦言を呈し、千鳥・大悟、水田信二、しずる・池田一真、鬼越トマホーク・良ちゃんらがその内容を予想しました。

トップバッターのラパルフェは、代名詞である阿部寛のモノマネを“あえて封印する”という漫才を披露。これに対し、佐藤は「全員がラパルフェを知ってるのかというところを意識しないといけない」「初見のお客さんは元の阿部寛さんのモノマネを見てないから分からない」と根本的な設定を指摘。「ベテランの人たちでも後で（自分たちの）名前をイジる場合は自己紹介から入る」「名前を知ってると思うなよ」と鋭い苦言を炸裂させました。

一方、スタジオでは水田がラパルフェに対して「他では通用しない」と佐藤の思考を読み解くような苦言予想を披露。さらに次にネタを披露した例えば炎に対しても「ウケてもスベっても、『好きなことやってますねん』っていう感じでやるなら、もっと堂々とやれよ」といった水田独自の苦言まで飛び出し、ノブが「あなた相当才能ありますよ」と驚く場面も。“苦言王”としての才能を開花させた水田に、スタジオは大きな笑いに包まれました。

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■M-1王者の辛口評価がTHE W優勝にぼしいわしに突き刺さる…「おっしゃる通りです」

続く『THE W』王者・にぼしいわしは、水族館をテーマにした独創的な漫才を披露しますが、佐藤からは「ある程度ウケるだろうけど、夢中になれない漫才だった」と厳しい第一声が。「ツッコミは初見でボケを聞いた人としてのリアクターとしての役目も担っている」「そのリアクションを忘れて（ボケの説明）を全部喋っちゃってる」と漫才の構造に対する的確なダメ出しが放たれると、ツッコミの伽説いわしは「おっしゃる通りです」と深く納得。“苦言王”の圧倒的な説得力に、大悟も「誰もM-1いかずに、あの人だけ審査員になるんちゃう？」と漏らす場面もありました。さらに、次にネタを披露したネコニスズの“赤ちゃん漫才”に対しても「“赤ちゃん”を本気でやってるんじゃなくて『漫才ですよ』と言っちゃってる」「賞レースだったら最終的に盛り上がりきれずに終わる」とロジカルな指摘が続き、言葉を失う“赤ちゃん”こと舘野忠臣の姿に、スタジオメンバーは「赤ちゃんでもおじさんでも、どっちでもない」「誰だお前！？」と爆笑しました。

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■ちゃんぴおんずに公開ダメ出し「あくまでも楽しいだけ」日本一おもしろい大崎の猛反論でまさかのバチバチ展開に！？

そして最後には、「ちょんってすなよ」のリズムネタで人気のちゃんぴおんずが新境地のネタを披露。しかし、「役の中で自分たちをイジるのは、単独ライブならいい」「スーパースターがやっていれば成立するけど、傲慢に見えてしまった」と指摘した佐藤は、続けて「楽しいけれど、あくまでも楽しいだけ」と一刀両断。「動きの楽しさがイコール面白いに繋がってこない」とバッサリ切り捨てます。これに対し、日本一おもしろい大崎が、「僕たちは少しずつ世の中に出させてもらってますし…哲夫さんに比べても出させていただいてますから…」とまさかの反論。スタジオが「え！？」「歯向かってる」と騒然とする中、佐藤は反論を続けようとする大崎を「全部一気にいきます？一つずつやります？」と遮って…？凍りつく大崎にこの後待ち受けていた衝撃の結末とは…？ガチすぎる“苦言王”と震え上がる若手芸人たちヒリヒリしたネタ批評の全貌は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#367見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p367

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

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国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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