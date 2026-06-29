【シントトロイデン】太陽堂漢方株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、太陽堂漢方株式会社様（本社：東京都新宿区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【太陽堂漢方株式会社様 コメント】

「このたびシント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結させていただき、大変光栄に存じます。日本と欧州の架け橋となり、世界を舞台に挑戦を続けるクラブのビジョンに深く共感いたしました。太陽堂は、東洋医学の知恵である『漢方』を通じて、皆様の抱える不調と向き合い、健やかな身体づくりをサポートしております。日々の健康という土台があってこそ、人は大きな目標に向かって挑戦できると私たちは考えております。限界に挑む選手たちを支えるSTVV様とともに、私たちも人々の健康という土台を支え、共に挑戦し続ける存在でありたいと願っております。STVV様のこれからの大いなる挑戦を心より応援申し上げます」

■会社概要

社名：太陽堂漢方株式会社

代表者：林 泰太郎

所在地：東京都新宿区愛住町19-16 富士ビル4F

事業内容：漢方薬局

公式サイト：https://tokyo-taiyodo.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。