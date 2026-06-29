【一建設株式会社】協力会社向け「工具・仮設資材購入特設オンラインショップ」を2026年6月より本格運用を開始

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口忠美、以下、一建設）は、一建設と取引のある協力会社および大工の皆さま向けサービスの一環として、工具・道具類および脚立・はしご・安全用品などを特別価格で購入できる「工具・仮設資材購入特設オンラインショップ」を、2026年4月6日（月）に開設いたしました。また、2026年6月より本格的に運用を開始いたします。

オンラインショップ（工具・道具類）：https://www.hajime-dogooyah.com/

オンラインショップ（脚立・仮設資材類）：https://shop.asahi-house.com/view/page/hajimekensetsu/

開設の背景

一建設の工具・仮設資材購入特設オンラインショップのイメージ

近年の建設業界では、技能労働者の高齢化や担い手不足に加え、2024年問題を契機とした働き方改革への対応が進められており、限られた人員で安全かつ効率的に施工を行うための環境整備が重要な課題となっています。また、工具や安全用品、仮設資材などの価格上昇が続く中、現場で働く職人にとっては、必要な資材の調達にかかるコストや手間の増加も課題となっています。

こうした状況を受け、一建設では、協力会社や大工の皆さまが工具や安全用品などをより手軽かつお得に調達できる環境を整えるため、「工具・仮設資材購入特設オンラインショップ」を開設しました。

本サービスでは、現場で使用頻度の高い工具や安全用品などを特別価格で提供するとともに、オンラインで手軽に注文できる環境を整えることで、資材調達にかかるコストや手間の軽減に貢献します。

サービスの特長

（1）限定価格で購入可能

一建設の取引先向けの特別価格で商品を提供し、協力会社および大工の皆さまの個人費用負担

をサポートします。

（2）全国配送に対応

現場で必要な商品をオンラインで注文でき、全国各地へ配送します。

（3）ポイント・クーポンサービス

ポイントやクーポンを活用し、よりお得に商品を購入できます。

（4）保証サービスを提供

「道具屋」が協力して運営するショップでは、対象商品には保証サービスを用意し、安心して利用

できる環境を整えています。

（5）一部地域でレンタルにも対応

「旭ハウス工業」が協力して運営するショップでは、地域によっては仮設資材、仮設トイレなどの

レンタルサービスも利用可能です。

特設オンラインショップの概要

開設日時：2026年4月6日（月）

対象者：一建設と取引をしている協力会社および大工の皆さま

主な取扱商品：

（1）工具・道具関連ショップ（道具屋 協力）

・電動工具・作業工具・測定機器・現場消耗品 など

（2）脚立・はしご／安全・防災関連ショップ（旭ハウス工業 協力）

・脚立・はしご・安全用品・防災用品 など

一建設は今後も、協力会社の皆さまが安心して働ける環境づくりを推進するとともに、現場の利便性向上や安全対策の充実を図り、住宅建築現場の生産性向上と持続可能な建設業界の発展に貢献してまいります。

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/