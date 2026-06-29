下水道管路の新たな点検・診断技術に関する共同公開実験を実施

株式会社Liberaware

株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市、代表取締役：閔 弘圭、以下「当社」）と 日本ヒューム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：増渕智之、以下「日本ヒューム」）は、日本ヒューム熊谷工場にて、共同開発を進めている新たな下水道管路の点検・診断技術について公開実験を実施いたしました。

本実験では、地上に再現された下水道管路にて、直径約20cmの小型ドローンを活用し、管路内壁へ診断薬を直接塗布・噴霧する、数々の飛行を実演いたしました。

具体的には、管路径や現場環境に合わせ、薬剤を塗る「塗布型」と、ノズルから広範囲に拡散させる「噴霧型」の各機体を運用いたしました。これにより、従来主流であった「カメラによる撮影（受動型）」に対し、機体からpH指示薬を散布してコンクリートの変質を色の変化で捉える「アクティブ型点検」の有効性を実証しています。

今後も、当社は、世界最小級ドローンが持つ狭小空間での機動力を核としつつ、従来の画像撮影に留まらない現場特有の多様なニーズに対しても、その適応可能性を多角的に検討してまいります。

本件の詳細につきましては、日本ヒューム株式会社による以下の公式発表をご参照ください。

■日本ヒューム プレスリリース

URL： https://www.nipponhume.co.jp/news/20260626-2/

▼株式会社Liberawareについて

株式会社Liberawareは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っております。弊社は、ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し続け、人々に安全で平和な社会をお届けします。

会社名：株式会社Liberaware（リベラウェア）

代表者：閔弘圭（ミン・ホンキュ）

所在地：千葉県千葉市中央区中央3-3-1

設立：2016年8月22日

事業内容：

・ドローン事業：ドローン等を用いた調査・点検・測量サービス、自社開発のドローン等の販売・レンタルサービス

・デジタルツイン事業：ドローン等により取得したデータの画像処理、データ解析サービス、及び当社画像処理技術のライセンス提供

・ソリューション開発事業：ハードウェアからソフトウェアまで幅広いソリューションを提供する受託開発事業

ＵＲＬ：https://liberaware.co.jp/

Ｘアカウント：https://x.com/liberaware