e-dash、7/8～7/10開催 九州最大級の環境・エネルギー展「エコテクノ2026」に出展

e-dash株式会社

e-dash株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎冬馬、読み：イーダッシュ、以下「当社」）は、2026年7月8日（水）～10日（金）に北九州メッセで開催される九州最大級の環境・エネルギー展「課題解決EXPO 2026 エコテクノ2026」に出展します。

今回の出展では、当社が福岡県より受託した中小企業向け支援事業「福岡県脱炭素経営 はじめの一歩。応援プログラム（以下「本プログラム」）」を中心に、公的支援を活用した脱炭素経営の具体的な進め方をご紹介します。

当社ブースの見どころ（小間番号：E-19）

見どころ１：自己負担なしで開始！福岡県公認「脱炭素経営 はじめの一歩。応援プログラム」と補助金案内

本プログラムの特徴である「初期費・参加費無料（2027年3月末まで）」という、脱炭素経営を自己負担なしで始められるスキームをご紹介します。

あわせて、投資コストの課題を解決するため、県内事業者が利活用可能な最新の補助金情報に加え、本プログラムの参加企業限定で個別案内が可能な情報もご案内します。予算に限りのある中小企業でも、費用を抑えて取り組みを始めるためのヒントが分かります。

見どころ２：コスト削減から専門家の伴走まで、本プログラムの参加メリットと「参加企業の声」を公開

「エネルギー診断によるコストの見直し」や「目標達成までサポートする専門家の伴走支援」など、本プログラムで得られる具体的なメリットを詳しく解説します。さらに、「SBT認定の取得」や「CO2排出量44%削減」を達成するなど、これまでに当社が受託した他自治体の支援事業を通じて脱炭素経営の第一歩を踏み出した企業の事例やリアルな声も公開します。

見どころ３：わずか5分で可視化を体感、「e-dash」デモ体験と無料相談会

電気・ガスなどの請求書をアップロードするだけで、Scope 1・2のCO2排出量を簡単に可視化・管理できるクラウドサービス「e-dash」の実機デモンストレーションを実施します。算定業務の効率化や可視化までの手軽さをその場でご体験いただけます。

また、専門スタッフによる無料相談を随時承ります。「何から手を付けたらいいか分からない」といった初期フェーズのお悩みから、自社における脱炭素経営の取り組み方について、お気軽にご相談ください。

展示会 開催概要

展示会名：課題解決EXPO 2026 エコテクノ2026

会 期：2026年7月8日（水）～10日（金）10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会 場：北九州メッセ （〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1）

出展小間：E-19

主 催：福岡県、北九州市、公益財団法人北九州観光コンベンション協会

詳細URL：https://eco-t.solution-expo.jp/index.php

入場方法：事前登録制（入場無料）

・事前登録はこちら(https://eco-t.solution-expo.jp/moshikomi.php)

・当社の出展情報は「出展社一覧(https://eco-t.solution-expo.jp/kigyo.php)」よりご確認ください

会場案内図

【関連情報】7月9日（木）には「脱炭素経営はじめの一歩。応援セミナー」を開催！

会期2日目、7月9日（木）には、福岡県内の中小企業を対象とした「福岡県 脱炭素経営はじめの一歩。応援セミナー」を開催します。気象予報士の井田寛子氏や地元企業の担当者が登壇し、今取り組むべき脱炭素アクションを分かりやすく解説します。

セミナー詳細：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/datsutanso-seminar.html



申込方法：下記、専用ページよりお申し込みください。

・会場（対面）参加：https://eco-t.solution-expo.jp/seminar.php#207

・オンライン参加：https://share-na2.hsforms.com/1b41ExQhoSsKuBj-cIAWNhgd2rn3

※申込期日：2026年7月8日（水）23:59まで

e-dash株式会社

【会社概要】

設立：2022年2月7日

資本金：30億6,000万円

株主：三井物産株式会社、みずほイノベーション・フロンティア株式会社（株式会社みずほフィナンシャルグループの100%子会社）ほか

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐8‐18 赤坂JEBL6階

代表取締役社長：山崎冬馬

コーポレートサイト：https://corp.e-dash.io/



【事業内容】

▼CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」の開発・運営

https://e-dash.io/

▼カーボンクレジットのマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」の運営

https://carbon-offset.e-dash.io/

▼サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス「e-dash Survey」の運営

https://e-dash.io/survey/

▼カーボンフットプリント算定サービス「e-dash CFP」の運営

https://e-dash.io/cfp/

▼カーボンニュートラルを加速させるメディア「accel.」の運営

https://accel.e-dash.io/

▼国内企業における環境対策情報の検索サイト「accel.DB」の運営

https://acceldb.e-dash.io/