ピカパカ出張DXが「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」 出張管理システム(BTM) メーカー/製造系部門1位に選出されました

株式会社ピカパカ

株式会社ピカパカ（本社：東京都中央区、代表取締役：原 基記）が提供する「ピカパカ出張DX」 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の出張管理システム(BTM) メーカー/製造系部門 1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとに、運営元のスマートキャンプが集計しランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。



今回「ピカパカ出張DX」が受賞した出張管理システム(BTM) メーカー/製造系部門 1位は、出張管理システム(BTM)カテゴリにおいて、対象期間内にメーカー/製造系業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。

▼BOXIL公式サイト「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」詳細

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」とは

ピカパカ出張DXは、航空券・新幹線・ホテル・レンタカーなど豊富な手配メニューと法人一括精算機能を備えた法人向け出張管理システムです。

経費精算システムや会計システム等の外部ツール連携により、出張手配から精算・管理までをワンストップで実現し、企業のDXを支援します。

また、導入企業様から寄せられるご要望を積極的にサービスへ反映し、継続的な機能改善・アップデートを実施。出張者・管理者双方の出張業務に関わる課題解決に取り組んでいます。

お問い合わせはこちら :https://btm.pikapaka.co.jp/contactus/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=062

▼「ピカパカ出張DX」公式サイト

https://btm.pikapaka.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

本リリース内容に関するご取材、ご質問などはお気軽に担当者へお問い合わせください。

担当者：株式会社ピカパカ 法人DX推進事業部 営業担当

メールアドレス：eigyo-1@pikapaka.co.jp

電話番号：03-4555-9805（平日 9:00～18:00）

▼株式会社ピカパカ 会社概要

会社名 ： 株式会社ピカパカ

所在地 ： 〒104-0061東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル5階

代表者 ： 代表取締役 原 基記

設立 ： 2018年12月

事業内容 ：法人DX推進事業、人材ソリューション事業（子会社にて運営）、ヘルスケア事業、コミュニティ事業

資本金 ： 398,900,000円（資本準備金を含む）

URL ： https://www.pikapaka.co.jp/