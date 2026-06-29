新規事業用地の取得に関するお知らせ（熊本市東区）

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、熊本市東区において新規事業用地を取得しましたのでお知らせいたします。

当事業用地は、熊本市電「健軍校前」駅より徒歩4分の場所に位置し、市内中心部にある「通町筋」駅まで路面電車で約23分でアクセスが可能なほか、JR「熊本」駅やTSMCの進出で活気づく菊陽町へもスムーズに移動可能な交通利便性の高い立地です。

周辺は、「健軍商店街」をはじめ商業施設が充実しており生活利便性に優れているほか、小学校まで徒歩2分、中学校まで徒歩8分であり子育てに適した住環境です。また、熊本市最古の神社である「健軍神社」や、「熊本市動植物園」「水前寺江津湖公園（すいぜんじえづここうえん）」からほど近く、豊かな文化や自然を享受できるロケーションです。

当社はこの立地特性を活かした住宅分譲事業に取り組んでまいります。



【新規取得事業用地の概要】

（仮称）熊本市東区健軍2丁目プロジェクト

所在地 熊本県熊本市東区健軍2丁目175番（地番）

敷地面積 2,624.68平方メートル

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308