対話AIプラットフォーム「アイブリー」、累計発着信数1億件を突破

株式会社IVRy

株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、当社が提供する対話AIプラットフォーム「アイブリー」の累計発着信数が、2026年6月時点で1億件を突破したことをお知らせいたします。また、「アイブリー」の累計アカウント数は2026年4月末時点で60,000件を超え、有人対応が必要であった場合に発生していたと想定される電話応答工数、約833万時間（※1）以上が削減されたと見込まれます。

※1：想定削減時間は総発着信数×5分で計算

累計発着信数1億件突破の背景

2026年、生成AIの急激な進化により、ビジネスにおけるAI活用は「検討」から「実装」のフェーズへと大きく移行しました。当社はこのAI変革期において、顧客との”ラストワンマイル”である「電話」というコミュニケーション手段のアップデートに一層注力してまいりました。

当社はこうした社会的ニーズに向き合い、電話業務の自動化と対話データの経営資源化を一体で実現する「対話AIプラットフォーム」として、プロダクトを進化させてきました。「IVRy Data Hub」による通話データのVoC分析・可視化、「アイブリー AI Contact Center」によるAIネイティブなコンタクトセンター基盤の提供に加え、直近では音声AIで培った独自技術をテキスト領域へ拡張した「アイブリー AI Chat」を発表。2026年秋に向けた本格提供に向け、電話とチャットのナレッジを一元化し、チャネルを横断した対話データの資産化を実現することで、現在は中小事業者から大企業・コンタクトセンター事業者まで、複雑な業務要件にも応えられる体制を整えています。

「最高の技術を、すべての人と企業に届ける」というミッションのもと、社会のニーズとテクノロジーの進化に合わせてプロダクトを高速でアップデートし続けてまいりました。その結果、前回の累計着信数5,000万件の発表（2025年6月）からわずか約1年で倍増し、累計アカウント数も35,000件から60,000件超へと約1.7倍に拡大しました。これにより、累計発着信数1億件という大きな節目を迎えることができました。

顧客価値最大化に向けた直近の取り組み

2026年も大型資金調達による基盤強化やコンタクトセンター領域への進出をはじめ、外部システム連携、自社カンファレンスの開催、大手企業への導入など、全方位での価値向上を加速させています。直近の主な取り組みは以下の通りです。

資金調達・実績：メガバンク3行より総額45億円のデットファイナンスを実施

三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行より資金調達(https://ivry.jp/pr/cl-6bs5hqxib/)を実施し、累計資金調達額は151.1億円に到達。あわせて、2年連続での「自動対話システムの顧客企業数No.1」(https://ivry.jp/pr/z4zbwkl6k2n/)獲得や、本社オフィスの拡張リニューアル(https://ivry.jp/pr/sy17ssj0td88/)を発表。

新サービス：「アイブリー AI Contact Center」、「アイブリー AI Chat」提供開始

AIネイティブなコンタクトセンターを実現する「アイブリー AI Contact Center」(https://ivry.jp/pr/kyxhe8f3u4v/)に加え、電話とチャットのナレッジを一元化する「アイブリー AI Chat」(https://ivry.jp/pr/1wgxtixcp/)の提供など、プロダクトの機能拡充を推進。

パートナーシップの強化・システム連携

クラウド型CTI「CT-e1/SaaS」との連携(https://ivry.jp/pr/8tqmdqiiok/)、JMSとのビジネスマッチング契約(https://ivry.jp/pr/xv6437d9c9/)締結、宿泊予約システム「TL-リンカーン」との連携(https://ivry.jp/pr/lj149fmal/)に加え、テイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」との即時予約連携を連携を開始(https://ivry.jp/pr/sejp0yvpng/)するなど、各種パートナーシップを推進。

新規導入（一部・敬称略）

メビウス製薬(https://ivry.jp/pr/1at37mss68a/)、パナソニック(https://ivry.jp/pr/h9tsppmnt/)、阪南理美容（理容・美容室「PLAGE」全599店舗）(https://ivry.jp/pr/c7jzp3sw/)、アイエー（「オートバックス」FC30店舗）(https://ivry.jp/pr/ycjosh48p5/)、ホンダモビリティランド（鈴鹿サーキット）(https://ivry.jp/pr/bjvh76il2n4/)、東急社宅マネジメント(https://ivry.jp/pr/dk86pcleem/)、京成電鉄バスホールディングス傘下のグループ4社(https://ivry.jp/pr/pkzjy6hgefx/)、IDOM（ガリバー 展示販売業態全215店舗）(https://ivry.jp/pr/oyy4m3he87bs/)など、多数の企業にて「アイブリー」を導入。（※2）

※2：上記の店舗数はプレスリリース発行時点での数字であり、今後変動する可能性があります。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀のコメント

「アイブリー」をご利用の皆様と共に、累計発着信数1億件という大きな節目を迎えることができました。事業のパートナーとして「アイブリー」を選んでくださったすべての皆様に、深く感謝申し上げます。

AI活用が「実装」フェーズへと進む中、顧客との”ラストワンマイル”である電話は、VoC、つまり見えない本音が詰まった重要な接点です。私たちは単なる電話業務の自動化にとどまらず、ブラックボックス化しやすい非構造化データを『攻め』の経営資源へ変換する「対話AIプラットフォーム」へと進化を続けています。現在では、中小事業者からエンタープライズ企業の複雑な課題まで、最先端のAIを誰もが使いやすい形で実装できる体制が整いました。

約833万時間という時間の創出は一つの通過点です。テクノロジーで仕事の質を変革し、誰もが創造性を発揮していくことで、私たちのビジョン「Work is Fun」を実現していきたいと考えています。これからも全産業のDXを支える基幹インフラとして、期待を超えるスピードで進化し続けてまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/j17iz91li/

対話AIプラットフォーム「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

アイブリーは、24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上 ※・累計60,000件以上のアカウントを発行し、累計発着信数1億件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年5月末時点

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/